Макларен здобув переможний дубль з перемогою Піастрі на Гран-прі Китаю

Сьогодні, 23 березня, відбулася друга гонка нового сезону Формули-1. На Міжнародному автодромі Шанхаю свою першу перемогу в сезоні здобув пілот Макларен Оскар Піастрі.

Поруч з ним на подіумі опинився напарник Ландо Норріс, який продовжує очолювати особистий залік пілотів. Трійку на п'єдесталі замкнув гонщик Мерседес Джордж Расселл.

На старті етапу пілот Ред Булл Макс Ферстаппен втратив дві позиції в боротьбі з Феррарі, спочатку його обійшов Льюїс Гамільтон, а потім і Шарль Леклер.

Монегаск на вході в перший поворот пошкодив переднє антикрило, з яким проїхав усю дистанцію.

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Norris is up to second, Russell has dropped to third and there's been contact between the two Ferrari's with Leclerc suffering front wing damage 👀#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hNUhh89sMu — Formula 1 (@F1) March 23, 2025

Приблизно після 13 кола команди почали робити перший піт-стоп, що збільшило кількість боротьби, а Джордж Рассел навіть зумів зробити андеркат Ландо Норрісу, проте вже скоро пілот Макларен повернув собі позицію.

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Russell doesn't stay ahead of Norris for long



The McLaren sweeps past the Mercedes to regain P2#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/7pmtYBhpyd — Formula 1 (@F1) March 23, 2025

Через проблеми з гальмами достроково заїзд завершив Фернандо Алонсо, іспанець єдиний, хто сьогодні не фінішував і загалом 43-річний пілот Астон Мартін досі не зумів завершити повноцінну гонку цього сезону.

Феррарі на 21 колі помінялися позиціями і Шарль Леклер швидко наздогнав Джорджа Расселла, однак через помилку в 14 повороті був змушений від'їхати і економити гуму.

Саме робота з гумою стала ключовою в фіналі гонки, адже лідери залишилися на трасі і до кінця проїхали на харді. Одним з найшвидших наприкінці перегонів був Макс Ферстаппен, який зумів наздогнати та обійти Шарля Леклера за три кола до завершення Гран-прі Китаю.

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There's a mighty mini-battle between Leclerc and Verstappen going on ⚔️



The Dutchman has snuck through and he's up to P4 👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/FTnyBQu02H — Formula 1 (@F1) March 23, 2025

Підсумкова класифікація

Ландо Норріс (Макларен) Оскар Піастрі (Макларен) +9,748; Джордж Расселл (Мерседес) +11,097; Макс Ферстаппен (Ред Булл) +16,656; Шарль Леклер (Феррарі) +23,211; Льюїс Гамільтон (Феррарі) +25:318; Естебан Окон (Гаас) +49,969; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +53,748; Алекс Албон (Вільямс) +56,321; Олівер Берман (Гаас) +61,303; П'єр Гаслі (Альпін) +67,195; Ленс Стролл (Астон Мартін) +70,204; Карлос Сайнс (Вільямс) +76,387; Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) +78,875; Ліам Лоусон (Ред Булл) +81,147; Джек Дуен (Альпін) +88,401; Габріел Бортолето (Заубер) +1 коло; Ніко Хюлькенберг (Заубер) +1 коло; Юкі Цунода (Рейсін Буллз) +1 коло.

Зійшов: Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

Ландо Норріс (Макларен) – 44 очки; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 36; Джордж Расселл (Мерседес) – 35; Оскар Пісатрі (Макларен) – 34; Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 18; Шарль Леклер (Феррарі) – 18; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 17; Александр Албон (Вільямс) – 12; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 8; Естебан Окон (Гаас) – 6; Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6; Юкі Цунода (Рейсінг Булз) – 3; Олівер Берман (Гаас) – 1; П'єр Гаслі (Альпін) – 0; Ліам Лоусон (Ред Булл) – 0; Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0; Карлос Сайнс (Вільямс) – 0; Ісак Хаджар (Рейсінг Булз) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0.

Макларен – 78 очок; Мерседес – 53; Ред Булл – 36; Феррарі – 35; Вільямс – 12; Астон Мартін – 8; Гаас – 7; Кік Заубер – 6; Рейсінг Буллз – 3; Альпін – 0.

Уже за два тижні відбудеться третій етап сезону Формули-1 2025 року – на автодромі "Судзука" відбудеться Гран-прі Японії.