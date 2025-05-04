Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі – першу трійку розділили 0,07 секунди

У ніч на неділю, 4 травня, на Міжнародному автодромі Маямі в рамках шостого етапу Формули-1 сезону-2025 відбулася кваліфікація майбутнього Гран-прі.

Гонку у Флориді з першого стартового місця розпочне пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Чотириразовий чемпіон світу на 0,065 секунди випередив Ландо Норріса з Макларен, який, у свою чергу, всього на 0,002 секунди виявився швидшим за переможця кваліфікації спринту Андреа Кімі Антонеллі.

Лідер чемпіонату Оскар Піастрі стартуватиме тільки четвертим. Дует Вільямса Карлос Сайнс та Алекс Албон продемонстрували шостий та сьомий часи відповідно.

Льюїс Гамільтон вперше у своїй кар'єрі у складі Феррарі не зміг подолати другий сегмент кваліфікації – семиразовий чемпіон світу розпочне Гран-прі з дванадцятої позиції.

Результати кваліфікації Гран-прі Маямі

Макс Ферстаппен (Ред Булл); Ландо Норріс (Макларен); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Оскар Піастрі (Макларен); Джордж Расселл (Мерседес); Карлос Сайнс (Вільямс); Алекс Албон (Вільямс); Шарль Леклер (Феррарі); Естебан Окон (Хаас); Юкі Цунода (Ред Булл); Ісак Хаджар (Рейсін Буллз); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Габріель Бортолето (Заубер); Джек Дуен (Альпін); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Ніко Хюлькенберг (Заубер); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); П'єр Гаслі (Альпін); Ленс Стролл (Астон Мартін); Олівер Берман (Хаас).

Формула-1

Нагадаємо, що Гран-прі Маямі відбудеться сьогодні, 4 травня. Старт заїзду заплановано на 23:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Макс Ферстаппен через штраф під час спринту перервав свою дев'ятирічну серію.

Водночас ще чотирьох гонщиків було покарано через різні інциденти, які трапилися під час спринтерської гонки в Маямі.