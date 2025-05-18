Ферстаппен здолав Макларен та прорив Феррарі на Гран-прі Емілії-Романьї
Сьогодні, 18 травня, завершилася сьома гонка сезону Формули-1. На Автодромі Енцо та Діно Феррарі гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Емілії-Романьї.
Другим фінішував пілот Макларен Ландо Норріс, який на останніх колах заїзду випередив свого напарника Оскара Піастрі.
Ферстаппен уже на старті завдяки чудовому обгону вийшов у лідери гонки та почав відриватися від суперників.
Позаду в боротьбі за першу десятку П'єр Гаслі виїхав на гравій та пропустив уперед Шарля Леклера.
З ніг на голову гонка перевернулася на 29 колі, коли через схід Естебана Окона директор ввів режим віртуального сейфті кара, що дозволило багатьом пілотам зробити "безкоштовний" піт-стоп та зекономити час на заміну гуми.
Кілька розмінів позиціями та розведення стратегій стали марними, бо вже через 17 кіл на траві зупинився Андреа Кімі Антонеллі, єдиний місцевий пілот – представник Італії.
Це ще більше змінило розклад сил в пелотоні, адже деякі пілоти вирішили залишитися на старій гумі, а деякі перевзулися.
Це дозволило Ландо Норрісу обійти на останніх колах свого напарника Оскара Піастрі, що важливо в контексті боротьби за чемпіонство.
Згодом стався дуже суперечливий епізод, де Александр Албон виїхав у гравій у боротьбі з Шарлем Леклером, чим скористався Льюїс Гамільтон, вийшовши на 5 позицію.
Через коло британець пройшов свого партнера по Феррарі, а Леклеру сказали пропустити гонщика Вільямс, щоб не отримати штраф.
Попри це Феррарі зуміли посісти 4 та 6 місця за підсумками гонки, стартувавши на 11 та 12 позиціях відповідно.
Підсумкова класифікація
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 63 кола;
- Ландо Норріс (Макларен) +6,109;
- Оскар Піастрі (Макларен) +12,956;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) +14,356;
- Алекс Албон (Вільямс) +17,945;
- Шарль Леклер (Феррарі) +20,774;
- Джордж Расселл (Мерседес) +22,034;
- Карлос Сайнс (Вільямс) +22,898;
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +23,586;
- Юкі Цунода (Ред Булл) +26,446;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +27,250;
- Ніко Хюлькенберг (Заубер) +30,296;
- П'єр Гаслі (Альпін) +31,424;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +32,511;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +32,993;
- Франко Колапінто (Альпін) +33,411;
- Олівер Берман (Гаас) +33,808;
- Габріел Бортолето (Заубер) +38,572;
Зійшли: Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес), Естебан Окон (Гаас).
Загальний залік пілотів
- Оскар Піастрі (Макларен) – 146 очок;
- Ландо Норріс (Макларен) – 133;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 124;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 99;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 61;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 53;
- Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 48;
- Александр Албон (Вільямс) – 40;
- Естебан Окон (Гаас) – 14;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 11;
- Юкі Цунода (Ред Булл) – 10;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 7;
- Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 7;
- Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6;
- Олівер Берман (Гаас) – 6;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 0;
- Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0;
- Джек Дуен (Альпін) – 0;
- Франк Колапінто – 0.
Кубок конструкторів
- Макларен – 279 очок;
- Мерседес – 147;
- Ред Булл – 131;
- Феррарі – 114;
- Вільямс – 51;
- Гаас – 20;
- Астон Мартін – 14;
- Рейсінг Буллз – 10;
- Альпін – 7;
- Кік Заубер – 6.
Уже за тиждень відбудеться восьмий етап сезону Формули-1 2025 року – на вулицях Монте-Карло відбудеться Гран-прі Монако.