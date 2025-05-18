Ферстаппен здолав Макларен та прорив Феррарі на Гран-прі Емілії-Романьї

Сьогодні, 18 травня, завершилася сьома гонка сезону Формули-1. На Автодромі Енцо та Діно Феррарі гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Емілії-Романьї.

Другим фінішував пілот Макларен Ландо Норріс, який на останніх колах заїзду випередив свого напарника Оскара Піастрі.

Ферстаппен уже на старті завдяки чудовому обгону вийшов у лідери гонки та почав відриватися від суперників.

WATCH THE RACE START 👀



Absolute class from Max Verstappen 💪#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/rld4niA0lm — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

That Max Verstappen move from onboard 😮‍💨



The reigning champ gets a DREAM start at Imola!#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/zvIUuqXXxA — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Позаду в боротьбі за першу десятку П'єр Гаслі виїхав на гравій та пропустив уперед Шарля Леклера.

LAP 3/63



Gasly into the gravel as he scraps with Leclerc



The Alpine driver drops to P14#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/lqNYbWobYU — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

З ніг на голову гонка перевернулася на 29 колі, коли через схід Естебана Окона директор ввів режим віртуального сейфті кара, що дозволило багатьом пілотам зробити "безкоштовний" піт-стоп та зекономити час на заміну гуми.

LAP 29/63



⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠



Ocon has pulled up just past Acque Minerali#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/MVSqpwyqKG — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Кілька розмінів позиціями та розведення стратегій стали марними, бо вже через 17 кіл на траві зупинився Андреа Кімі Антонеллі, єдиний місцевий пілот – представник Італії.

Це ще більше змінило розклад сил в пелотоні, адже деякі пілоти вирішили залишитися на старій гумі, а деякі перевзулися.

Це дозволило Ландо Норрісу обійти на останніх колах свого напарника Оскара Піастрі, що важливо в контексті боротьби за чемпіонство.

LAP 57/63



Behind Verstappen the two McLaren's at battling for P2



Can Piastri keep Norris behind? #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/qnxGQAk7wr — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Згодом стався дуже суперечливий епізод, де Александр Албон виїхав у гравій у боротьбі з Шарлем Леклером, чим скористався Льюїс Гамільтон, вийшовши на 5 позицію.

Через коло британець пройшов свого партнера по Феррарі, а Леклеру сказали пропустити гонщика Вільямс, щоб не отримати штраф.

Попри це Феррарі зуміли посісти 4 та 6 місця за підсумками гонки, стартувавши на 11 та 12 позиціях відповідно.

Albon chasing down Leclerc for fourth...



It nearly ends in tears as he slips back to sixth behind Hamilton!#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/fHwNj0Ez2z — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Підсумкова класифікація

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 63 кола; Ландо Норріс (Макларен) +6,109; Оскар Піастрі (Макларен) +12,956; Льюїс Гамільтон (Феррарі) +14,356; Алекс Албон (Вільямс) +17,945; Шарль Леклер (Феррарі) +20,774; Джордж Расселл (Мерседес) +22,034; Карлос Сайнс (Вільямс) +22,898; Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +23,586; Юкі Цунода (Ред Булл) +26,446; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +27,250; Ніко Хюлькенберг (Заубер) +30,296; П'єр Гаслі (Альпін) +31,424; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +32,511; Ленс Стролл (Астон Мартін) +32,993; Франко Колапінто (Альпін) +33,411; Олівер Берман (Гаас) +33,808; Габріел Бортолето (Заубер) +38,572;

Зійшли: Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес), Естебан Окон (Гаас).

Оскар Піастрі (Макларен) – 146 очок; Ландо Норріс (Макларен) – 133; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 124; Джордж Расселл (Мерседес) – 99; Шарль Леклер (Феррарі) – 61; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 53; Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 48; Александр Албон (Вільямс) – 40; Естебан Окон (Гаас) – 14; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14; Карлос Сайнс (Вільямс) – 11; Юкі Цунода (Ред Булл) – 10; П'єр Гаслі (Альпін) – 7; Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 7; Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6; Олівер Берман (Гаас) – 6; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 0; Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0; Франк Колапінто – 0.

Макларен – 279 очок; Мерседес – 147; Ред Булл – 131; Феррарі – 114; Вільямс – 51; Гаас – 20; Астон Мартін – 14; Рейсінг Буллз – 10; Альпін – 7; Кік Заубер – 6.

Уже за тиждень відбудеться восьмий етап сезону Формули-1 2025 року – на вулицях Монте-Карло відбудеться Гран-прі Монако.