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Ферстаппен здолав Макларен та прорив Феррарі на Гран-прі Емілії-Романьї

Станіслав Лисак — 18 травня 2025, 17:38
Ферстаппен здолав Макларен та прорив Феррарі на Гран-прі Емілії-Романьї
Getty Images

Сьогодні, 18 травня, завершилася сьома гонка сезону Формули-1. На Автодромі Енцо та Діно Феррарі гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Емілії-Романьї.

Другим фінішував пілот Макларен Ландо Норріс, який на останніх колах заїзду випередив свого напарника Оскара Піастрі.

Ферстаппен уже на старті завдяки чудовому обгону вийшов у лідери гонки та почав відриватися від суперників.

Позаду в боротьбі за першу десятку П'єр Гаслі виїхав на гравій та пропустив уперед Шарля Леклера.

З ніг на голову гонка перевернулася на 29 колі, коли через схід Естебана Окона директор ввів режим віртуального сейфті кара, що дозволило багатьом пілотам зробити "безкоштовний" піт-стоп та зекономити час на заміну гуми.

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Кілька розмінів позиціями та розведення стратегій стали марними, бо вже через 17 кіл на траві зупинився Андреа Кімі Антонеллі, єдиний місцевий пілот – представник Італії.

Це ще більше змінило розклад сил в пелотоні, адже деякі пілоти вирішили залишитися на старій гумі, а деякі перевзулися.

Це дозволило Ландо Норрісу обійти на останніх колах свого напарника Оскара Піастрі, що важливо в контексті боротьби за чемпіонство.

Згодом стався дуже суперечливий епізод, де Александр Албон виїхав у гравій у боротьбі з Шарлем Леклером, чим скористався Льюїс Гамільтон, вийшовши на 5 позицію.

Через коло британець пройшов свого партнера по Феррарі, а Леклеру сказали пропустити гонщика Вільямс, щоб не отримати штраф.

Попри це Феррарі зуміли посісти 4 та 6 місця за підсумками гонки, стартувавши на 11 та 12 позиціях відповідно.

Підсумкова класифікація

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 63 кола;
  2. Ландо Норріс (Макларен) +6,109;
  3. Оскар Піастрі (Макларен) +12,956;
  4. Льюїс Гамільтон (Феррарі) +14,356;
  5. Алекс Албон (Вільямс) +17,945;
  6. Шарль Леклер (Феррарі) +20,774;
  7. Джордж Расселл (Мерседес) +22,034;
  8. Карлос Сайнс (Вільямс) +22,898;
  9. Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +23,586;
  10. Юкі Цунода (Ред Булл) +26,446;
  11. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +27,250;
  12. Ніко Хюлькенберг (Заубер) +30,296;
  13. П'єр Гаслі (Альпін) +31,424;
  14. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +32,511;
  15. Ленс Стролл (Астон Мартін) +32,993;
  16. Франко Колапінто (Альпін) +33,411;
  17. Олівер Берман (Гаас) +33,808;
  18. Габріел Бортолето (Заубер) +38,572;

Зійшли: Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес), Естебан Окон (Гаас).

Загальний залік пілотів

  1. Оскар Піастрі (Макларен) – 146 очок;
  2. Ландо Норріс (Макларен) – 133;
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 124;
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 99;
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 61;
  6. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 53;
  7. Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 48;
  8. Александр Албон (Вільямс) – 40;
  9. Естебан Окон (Гаас) – 14;
  10. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14;
  11. Карлос Сайнс (Вільямс) – 11;
  12. Юкі Цунода (Ред Булл) – 10;
  13. П'єр Гаслі (Альпін) – 7;
  14. Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 7;
  15. Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6;
  16. Олівер Берман (Гаас) – 6;
  17. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 0;
  18. Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0;
  19. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0;
  20. Джек Дуен (Альпін) – 0;
  21. Франк Колапінто – 0.

Кубок конструкторів

  1. Макларен – 279 очок;
  2. Мерседес – 147;
  3. Ред Булл – 131;
  4. Феррарі – 114;
  5. Вільямс – 51;
  6. Гаас – 20;
  7. Астон Мартін – 14;
  8. Рейсінг Буллз – 10;
  9. Альпін – 7;
  10. Кік Заубер – 6.

Уже за тиждень відбудеться восьмий етап сезону Формули-1 2025 року – на вулицях Монте-Карло відбудеться Гран-прі Монако.

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