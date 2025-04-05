Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен з Ред Булл виграв кваліфікацію Гран-прі Японії.

Нідерландський пілот на 0,012 секунди випередив пілота Макларен Ландо Норріса та на 0,044 секунди його партнера Оскара Піастрі.

Для Ферстаппена – це четверта поспіль перемога у кваліфікації на Гран-прі Японії.

Реакція Макса на перший поул у сезоні.

Результат кваліфікації Гран-прі Японії

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:26.983 Ландо Норріс (Макларен) – +0.012 Оскар Піастрі (Макларен) – +0.044 Шарль Леклер (Феррарі) – +0.316 Джордж Рассел (Мерседес) – +0.335 Кімі Антонеллі (Мерседес) – +0.572 Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) – +0.586 Льюїс Гамільтон (Феррарі) – +0.627 Александер Альбон (Вільямс) – +0.632 Олівер Берман (Хаас) – +0.884

Зазначимо, що основна гонка Гран-прі Японії відбудеться завтра, 6 квітня, о 8:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен зізнався, що йому не вистачає впевненості в своєму боліді на етапі в Японії.