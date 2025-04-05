Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії

Олександр Булава — 5 квітня 2025, 10:17
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
Макс Ферстаппен
Getty Images

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен з Ред Булл виграв кваліфікацію Гран-прі Японії.

Нідерландський пілот на 0,012 секунди випередив пілота Макларен Ландо Норріса та на 0,044 секунди його партнера Оскара Піастрі. 

Для Ферстаппена – це четверта поспіль перемога у кваліфікації на Гран-прі Японії.

Реакція Макса на перший поул у сезоні.

Результат кваліфікації Гран-прі Японії

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:26.983
  2. Ландо Норріс (Макларен) – +0.012
  3. Оскар Піастрі (Макларен) – +0.044
  4. Шарль Леклер (Феррарі) – +0.316
  5. Джордж Рассел (Мерседес) – +0.335
  6. Кімі Антонеллі (Мерседес) – +0.572
  7. Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) – +0.586
  8. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – +0.627
  9. Александер Альбон (Вільямс) – +0.632
  10. Олівер Берман (Хаас) – +0.884

Зазначимо, що основна гонка Гран-прі Японії відбудеться завтра, 6 квітня, о 8:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен зізнався, що йому не вистачає впевненості в своєму боліді на етапі в Японії.

Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Щось не працює: Ферстаппен незадоволений болідом Ред Булл
Марко: Цунода готовий до співпраці з Ферстаппеном
Ред Булл презентував оновлену ліврею напередодні Гран-прі Японії
Феномен рівня Сенни та Шумахера: Култхард відзначив домінування Ферстаппена над Лоусоном
Машина імені Ферстаппена: як чемпіон нищить кар’єри своїх напарників

Останні новини