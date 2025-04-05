Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
Макс Ферстаппен
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Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен з Ред Булл виграв кваліфікацію Гран-прі Японії.
Нідерландський пілот на 0,012 секунди випередив пілота Макларен Ландо Норріса та на 0,044 секунди його партнера Оскара Піастрі.
Для Ферстаппена – це четверта поспіль перемога у кваліфікації на Гран-прі Японії.
Реакція Макса на перший поул у сезоні.
Результат кваліфікації Гран-прі Японії
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:26.983
- Ландо Норріс (Макларен) – +0.012
- Оскар Піастрі (Макларен) – +0.044
- Шарль Леклер (Феррарі) – +0.316
- Джордж Рассел (Мерседес) – +0.335
- Кімі Антонеллі (Мерседес) – +0.572
- Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) – +0.586
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – +0.627
- Александер Альбон (Вільямс) – +0.632
- Олівер Берман (Хаас) – +0.884
Зазначимо, що основна гонка Гран-прі Японії відбудеться завтра, 6 квітня, о 8:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен зізнався, що йому не вистачає впевненості в своєму боліді на етапі в Японії.