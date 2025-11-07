Норріс виграв кваліфікацію спринту Гран-прі Сан-Паулу
Ландо Норріс
Getty Images
На автодромі Інтерлагосі відбулась кваліфікація майбутньої спринтерської гонки Формули-1 на Гран-прі Сан-Паулу.
Перемогу у кваліфікації здобув лідер чемпіонату Ландо Норріс з Макларен, який випередив гонщика Мерседес Кімо Антонеллі. Замкнув трійку партнер по команді Ландло – Оскар Піастрі.
Результати кваліфікації:
- Ландо Норріс (Макларен)
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Ніко Хюлькенберг (Заубер)
Спринтерська гонка відбудеться у суботу, 8 листопада. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій вікенду, який проходить в Сан-Паулу.
Раніше стало відомо, коли відбудеться презентація концепту боліда майбутнього новачка Формули-1.