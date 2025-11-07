Українська правда
Норріс виграв кваліфікацію спринту Гран-прі Сан-Паулу

Олександр Булава — 7 листопада 2025, 21:22
Ландо Норріс
На автодромі Інтерлагосі відбулась кваліфікація майбутньої спринтерської гонки Формули-1 на Гран-прі Сан-Паулу.

Перемогу у кваліфікації здобув лідер чемпіонату Ландо Норріс з Макларен, який випередив гонщика Мерседес Кімо Антонеллі. Замкнув трійку партнер по команді Ландло – Оскар Піастрі.

Результати кваліфікації:

  1. Ландо Норріс (Макларен)
  2. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
  3. Оскар Піастрі (Макларен)
  4. Джордж Расселл (Мерседес)
  5. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
  6. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  7. Ленс Стролл (Астон Мартін)
  8. Ісак Хаджар (Рейсін Буллз)
  9. Шарль Леклер (Феррарі)
  10. Ніко Хюлькенберг (Заубер)

Спринтерська гонка відбудеться у суботу, 8 листопада. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.

