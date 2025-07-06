Норріс завдяки штрафу Піастрі виграв дощовий Гран-прі Великої Британії

Сьогодні, 6 липня, завершилася 12 гонка сезону Формули-1. На легендарному автодромі Сільверстоун пілот Макларен Ландо Норріс виграв Гран-прі Великої Британії.

Старт став однією з важливих частин гонки через нетривіальну ситуацію: після прогрівочного кола низка пілотів на чолі з Расселлом та Леклером вирішила поїхати в бокси, щоб поставити сліки. А це означало, що вони мали стартувати з піт-лейна.

Усі вони зробили ставку на ризик, і цей ризик не спрацював. Ніхто з них так і не почав прориватися, відіграючи позиції, бо траса не підсихала. Навпаки, погодні умови ставали ще гірше.

Старт для всіх інших пройшов, як звичайно. Але й без аварій не обійшлося. Це Ліам Лоусон входив у поворот і не помітив ліворуч Естебана Окона. Пошкодження на боліді новозеландця змусили його зійти з дистанції. Паралельно із цим зійшов ще й Франко Колапінто.

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Lawson is out of the race ❌



Looks like he had contact with Ocon on the opening lap



We have a Virtual Safety Car #F1 #BritishGP pic.twitter.com/aY2cJ7g8Ru — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Також проблеми виникли у Габріеля Бортолето: бразилець не впорався із керуванням та вилетів з траси, пошкодивши машину. І хоча він зміг повернутися, команда сказала йому виходити з кокпіта.

LAP 4/52



The Virtual Safety Car period ends and Bortoleto immediately finds the gravel!



He managed to get going again 👏#F1 #BritishGP pic.twitter.com/AQ66Rsn4ky — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

На восьмому колі після рестарту Макс Ферстаппен програв боротьбу за лідерство Оскару Піастрі – австралієць очолив пелотон.

11 коло стало початком сильного дощу, що призводило до більшої кількості помилок гонщиків, які один за одним поїхали за новими проміжними шинами.

Погодні умови змусили машину безпеки виїхати на трасу. Видимість була настільки поганою, що після рестарту Ісак Хаджар влетів в Андреа Кімі Антонеллі, не побачивши його перед собою. Забігаючи на перед скажемо, що пошкодження боліда італійця були суттєвими, і згодом він заїхав у бокси, з яких не повернувся.

Hadjar rear-ends Antonelli at the restart and ends up in the barriers 💥#F1 #BritishGP pic.twitter.com/rlB83Ivk2R — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Аварія Хаджара знову змусила Бернда Мейландера зібрати пелотон. І згодом сталася ключова подія цього Гран-прі.

Перед рестартом на 20-му колі, коли машина безпеки відпустила пелотон, Піастрі спочатку прискорився, після чого різко сповільнився. Через це Ферстаппену на мокрій трасі довелося гальмувати та уникати зіткнення, через що він випередив суперника.

Макс поскаржився на ці дії Оскара, і судді все помітили. Як потім стало відомо, Піастрі знизив швидкість з 218 км/ч до майже 60 км/ч. У підсумку австралійця "нагородили" штрафом +10 секунд.

Але цей інцидент також вплинув на стан шин Ферстаппена, якого під час рестарту розвернуло – ніяких шансів поборотися за перемогу більше не було.

Приблизно за 15 кіл до фінішу траса почала поступово підсихати, завдяки чому Ферстаппен та інші лідери, які були не в найкращих позиціях, пришвидшилися. Макс після своїх проблем зумів прорватися до п'ятого місця, мінімізувавши втрати.

На своєму останньому піт-стопі Піастрі відстояв штраф, яким подарував Норрісу перемогу. Сам Оскар фінішував другим. Але головним героєм для всіх став Ніко Хюлькенберг, який вперше за 239 гонок опинився на подіумі.

P3 - YEESSSSS!!! 🤩



NICO HULKENBERG SCORES HIS FIRST F1 PODIUM IN HIS 239TH RACE 👏👏👏#F1 #BritishGP pic.twitter.com/rKHNIdIfZL — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Підсумкова класифікація:

Ландо Норріс (Макларен) Оскар Піастрі (Макларен) Ніко Хюлькенберг (Заубер) Льюїс Гамільтон (Феррарі) Макс Ферстаппен (Ред Булл) П'єр Гаслі (Альпін) Ленс Стролл (Астон Мартін) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Алекс Албон (Вільямс). Джордж Расселл (Мерседес) Олівер Берман (Хаас) Карлос Сайнс (Вільямс) Естебан Окон (Хаас) Шарль Леклер (Феррарі) Юкі Цунода (Ред Булл)

Зійшли: Франко Колапінто (Альпін), Ліам Лоусон (Рейсін Буллз), Габріель Бортолето (Заубер), Ісак Хаджар (Рейсін Буллз), Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес).

Оскар Піастрі (Макларен) – 234 очки; Ландо Норріс (Макларен) – 226; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 165; Джордж Расселл (Мерседес) –147; Шарль Леклер (Феррарі) – 119; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 103; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 63; Алекс Албон (Вільямс) – 46; Ніко Хюлькенберг (Заубер) – 37; Естебан Окон (Хаас) – 23; Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) – 21; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 20; П'єр Гаслі (Альпін) – 19; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 16; Карлос Сайнс (Вільямс) – 13; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 12; Юкі Цунода (Ред Булл) – 10; Олівер Берман (Хаас) – 6; Габріель Бортолето (Заубер) – 4; Франко Колапінто (Альпін) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0.

Макларен – 460 очок; Феррарі – 222; Мерседес – 210; Ред Булл – 172; Вільямс – 59; Заубер – 41; Рейсін Буллз – 36; Астон Мартін – 36; Хаас – 29; Альпін – 19.

Попереду на нас очікує перерва, лише за три тижні відбудеться 13-й етап сезону Формули-1 2025 року – легендарна траса Спа-Франкоршам прийматиме Гран-прі Бельгії.