Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Саудівської Аравії

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен з Ред Булл виграв кваліфікацію Гран-прі Саудівської Аравії.

Другим став пілот Макларен Оскар Піастрі, який програв переможцю 0,010 секунди, що стало найменшою різницею в історії між першим та другим місцем.

Третій час показав Джордж Рассел з Мерседес.

Лідер чемпіонату Ландо Норріс став 10-м через аварію. Австралієць помилився у четвертому повороті та врізався у відбійник. Через це сесія була зупинена та оголошено "червоний прапор".

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Кваліфікація Гран-прі Саудівської Аравії

Макс Ферстаппен (Ред Булл) 1:27.294 Оскар Піастрі (Макларен) +0,010 Джордж Расселл (Мерседес) +0,113 Шарль Леклер (Феррарі) + 0,376 Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) + 0,572 Карлос Сайнс (Вільяма) + 0,870 Льюїс Гамільтон (Феррарі) + 0,907 Юкі Цунода (Ред Булл) + 0,910 П'єрі Гаслі (Альпін) + 1,073 Ландо Норріс (Макларен) – без часу

Нагадаємо, що Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться завтра, 20 квітня. Старт заїзду запланований на 20:00 за київським часом.