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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Саудівської Аравії

Олександр Булава — 19 квітня 2025, 21:19
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Саудівської Аравії
Макс Ферстаппен
Getty Images

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен з Ред Булл виграв кваліфікацію Гран-прі Саудівської Аравії.

Другим став пілот Макларен Оскар Піастрі, який програв переможцю 0,010 секунди, що стало найменшою різницею в історії між першим та другим місцем.

Третій час показав Джордж Рассел з Мерседес.

Лідер чемпіонату Ландо Норріс став 10-м через аварію. Австралієць помилився у четвертому повороті та врізався у відбійник. Через це сесія була зупинена та оголошено "червоний прапор".

Кваліфікація Гран-прі Саудівської Аравії

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) 1:27.294
  2. Оскар Піастрі (Макларен) +0,010
  3. Джордж Расселл (Мерседес) +0,113
  4. Шарль Леклер (Феррарі) + 0,376
  5. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) + 0,572
  6. Карлос Сайнс (Вільяма) + 0,870
  7. Льюїс Гамільтон (Феррарі) + 0,907
  8. Юкі Цунода (Ред Булл) + 0,910
  9. П'єрі Гаслі (Альпін) + 1,073
  10. Ландо Норріс (Макларен) – без часу

Нагадаємо, що Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться завтра, 20 квітня. Старт заїзду запланований на 20:00 за київським часом.

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