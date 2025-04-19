Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Саудівської Аравії
Макс Ферстаппен
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Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен з Ред Булл виграв кваліфікацію Гран-прі Саудівської Аравії.
Другим став пілот Макларен Оскар Піастрі, який програв переможцю 0,010 секунди, що стало найменшою різницею в історії між першим та другим місцем.
Третій час показав Джордж Рассел з Мерседес.
Лідер чемпіонату Ландо Норріс став 10-м через аварію. Австралієць помилився у четвертому повороті та врізався у відбійник. Через це сесія була зупинена та оголошено "червоний прапор".
Кваліфікація Гран-прі Саудівської Аравії
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) 1:27.294
- Оскар Піастрі (Макларен) +0,010
- Джордж Расселл (Мерседес) +0,113
- Шарль Леклер (Феррарі) + 0,376
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) + 0,572
- Карлос Сайнс (Вільяма) + 0,870
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) + 0,907
- Юкі Цунода (Ред Булл) + 0,910
- П'єрі Гаслі (Альпін) + 1,073
- Ландо Норріс (Макларен) – без часу
Нагадаємо, що Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться завтра, 20 квітня. Старт заїзду запланований на 20:00 за київським часом.