Норріс з рекордом траси вирвав у Леклера поул Гран-прі Монако
Сьогодні, 24 травня, в межах восьмого етапу Фомрули-1 сезону-2025 відбулася кваліфікація Гран-прі Монако, переможцем якої став пілот Макларен Ландо Норріс.
Окрім поулу британський гонщик примудрився встановити новий рекорд траси – 1:09,954.
Поряд із ним у гонці стартуватиме представник Феррарі Шарль Леклер. На другому стартовому ряді розташуються Оскар Піастрі (Макларен) та Льюїс Гамільтон (Феррарі).
Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен зміг продемонструвати тільки п'ятий час. У Топ-10 знайшлося місце обом гонщикам Рейсін Буллз, а також Естебану Окону з Хаас.
Справжня катастрофа відбулася з гонщиками Мерседес. У першому сегменті свій болід розбив Андреа Кімі Антонеллі. А на старті другого сегменту виникли проблеми на машині Джорджа Расселла.
Результати кваліфікації Гран-прі Монако
- Ландо Норріс (Макларен);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Естебан Окон (Хаас);
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
- Алекс Албон (Вільямс);
- Карлос Сайнс (Вільямс);
- Юкі Цунода (Ред Булл);
- Ніко Хюлькенберг (Заубер);
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Габріель Бортолето (Заубер);
- Олівер Берман (Хаас);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Франко Колапінто (Альпін).
Нагадаємо, що Гран-прі Монако проходитиме завтра, 25 травня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, що український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев виступив у першій гонці другого етапу італійської Формули-4.