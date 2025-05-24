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Норріс з рекордом траси вирвав у Леклера поул Гран-прі Монако

Олексій Погорелов — 24 травня 2025, 18:20
Ландо Норріс
Ландо Норріс
Формула-1

Сьогодні, 24 травня, в межах восьмого етапу Фомрули-1 сезону-2025 відбулася кваліфікація Гран-прі Монако, переможцем якої став пілот Макларен Ландо Норріс.

Окрім поулу британський гонщик примудрився встановити новий рекорд траси – 1:09,954.

Поряд із ним у гонці стартуватиме представник Феррарі Шарль Леклер. На другому стартовому ряді розташуються Оскар Піастрі (Макларен) та Льюїс Гамільтон (Феррарі).

Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен зміг продемонструвати тільки п'ятий час. У Топ-10 знайшлося місце обом гонщикам Рейсін Буллз, а також Естебану Окону з Хаас.

Справжня катастрофа відбулася з гонщиками Мерседес. У першому сегменті свій болід розбив Андреа Кімі Антонеллі. А на старті другого сегменту виникли проблеми на машині Джорджа Расселла.

Результати кваліфікації Гран-прі Монако

  1. Ландо Норріс (Макларен);
  2. Шарль Леклер (Феррарі);
  3. Оскар Піастрі (Макларен);
  4. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  6. Ісак Хаджар (Рейсін Буллз);
  7. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  8. Естебан Окон (Хаас);
  9. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
  10. Алекс Албон (Вільямс);
  11. Карлос Сайнс (Вільямс);
  12. Юкі Цунода (Ред Булл);
  13. Ніко Хюлькенберг (Заубер);
  14. Джордж Расселл (Мерседес);
  15. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  16. Габріель Бортолето (Заубер);
  17. Олівер Берман (Хаас);
  18. П'єр Гаслі (Альпін);
  19. Ленс Стролл (Астон Мартін);
  20. Франко Колапінто (Альпін).

Нагадаємо, що Гран-прі Монако проходитиме завтра, 25 травня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев виступив у першій гонці другого етапу італійської Формули-4.

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