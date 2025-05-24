Норріс з рекордом траси вирвав у Леклера поул Гран-прі Монако

Сьогодні, 24 травня, в межах восьмого етапу Фомрули-1 сезону-2025 відбулася кваліфікація Гран-прі Монако, переможцем якої став пілот Макларен Ландо Норріс.

Окрім поулу британський гонщик примудрився встановити новий рекорд траси – 1:09,954.

Lando Norris' pole position was also a new track record for Monaco! 🇲🇨⚡️ pic.twitter.com/hxvcZmQ7IW — Autosport (@autosport) May 24, 2025

Поряд із ним у гонці стартуватиме представник Феррарі Шарль Леклер. На другому стартовому ряді розташуються Оскар Піастрі (Макларен) та Льюїс Гамільтон (Феррарі).

Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен зміг продемонструвати тільки п'ятий час. У Топ-10 знайшлося місце обом гонщикам Рейсін Буллз, а також Естебану Окону з Хаас.

Справжня катастрофа відбулася з гонщиками Мерседес. У першому сегменті свій болід розбив Андреа Кімі Антонеллі. А на старті другого сегменту виникли проблеми на машині Джорджа Расселла.

🚩 RED FLAG



Russell has come to a stop in the tunnel! pic.twitter.com/ZVySH9uNBI — The Race (@wearetherace) May 24, 2025

Результати кваліфікації Гран-прі Монако

Ландо Норріс (Макларен); Шарль Леклер (Феррарі); Оскар Піастрі (Макларен); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Ісак Хаджар (Рейсін Буллз); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Естебан Окон (Хаас); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Алекс Албон (Вільямс); Карлос Сайнс (Вільямс); Юкі Цунода (Ред Булл); Ніко Хюлькенберг (Заубер); Джордж Расселл (Мерседес); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Габріель Бортолето (Заубер); Олівер Берман (Хаас); П'єр Гаслі (Альпін); Ленс Стролл (Астон Мартін); Франко Колапінто (Альпін).

Нагадаємо, що Гран-прі Монако проходитиме завтра, 25 травня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев виступив у першій гонці другого етапу італійської Формули-4.