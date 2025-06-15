Расселл другий рік поспіль виграв кваліфікацію Гран-прі Канади

У ніч на 15 червня в Монреалі на автодромі імені Жиля Вільнева відбулася кваліфікація Гран-прі Канади, яка завершилася перемогою пілота Мерседес Джорджа Расселла.

Варто зазначити, що 27-річний британець став володарем поулу в Канаді другий рік поспіль. Минулого року він не зміг його реалізувати, фінішувавши третім.

Поряд із Расселлом у гонці стартуватиме представник Ред Булл Макс Ферстаппен. На другому стартовому ряді розмістилися лідер чемпіонату Оскар Піастрі та напарник Расселла Андреа Кімі Антонеллі.

Фернандо Алонсо зумів затягнути свій Астон Мартін на шосте місце, випередивши Ландо Норріса та Шарля Леклера.

Цікаво, що пілот Феррарі міг претендувати, продемонструвавши найкращий перший сектор, але майже одразу його коло було зіпсовано через Ісака Хаджара, який їхав попереду.

Результати кваліфікації Гран-прі Канади

Джордж Расселл (Мерседес); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Оскар Піастрі (Макларен); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Ландо Норріс (Макларен); Шарль Леклер (Феррарі); Алекс Албон (Вільямс); Ісак Хаджар (Рейсін Буллз); Юкі Цунода (Ред Булл); Франко Колапінто (Альпін); Ніко Хюлькенберг (Заубер); Олівер Берман (Хаас); Естебан Окон (Хаас); Габріель Бортолето (Заубер); Карлос Сайнс (Вільямс); Ленс Стролл (Астон Мартін); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); П'єр Гаслі (Альпін).

Нагадаємо, що Гран-прі Канади відбудеться 15 червня. Старт заїзду запланований на 21:00 за київським часом.

Раніше переможець кваліфікації Джордж Расселл зізнався, що переговори з Мерседес про його новий контракт були поставлені на паузу.