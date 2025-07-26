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Макларени забрали лідерські позиції у кваліфікації Гран-прі Бельгії

Станіслав Лисак — 26 липня 2025, 18:05
Макларени забрали лідерські позиції у кваліфікації Гран-прі Бельгії
Getty Images

Гонщики Макларен Ландо Норріс та Оскар Піастрі завершили кваліфікацію Гран-прі Бельгії на перших двох позиціях.

Протягом усього вікенду пілоти "папая" виглядали швидшими, що довели у кваліфікації. Британець випередив свого напарника по команді на 0,085 секунди.

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Третім стартуватиме гонщик Феррарі Шарль Леклер, а четвертий результат квалі продемонстрував Макс Ферстаппен, який напередодні виграв спринт у Бельгії.

Зауважимо, що інший пілот Феррарі сер Льюїс Гамільтон не зумів пройти перший сегмент кваліфікації, через виїзд за межі траси. Найкраще коло 7-разового чемпіона світу скасували, що відкинуло його на 16 стартову позицію.

Основна гонка етапу запланована на завтра, 27 липня. Старт відбудеться о 16:00 за київським часом.

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