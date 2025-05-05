Макларен здобули дубль на Гран-прі Маямі, Ферстаппен втратив кілька позицій після старту з поула
Сьогодні, 5 травня, завершилася шоста гонка сезону Формули-1. На Міжнародному автодромі Маямі свою четверту перемогу цього року здобув пілот Макларен Оскар Піастрі.
Другим фінішував його напарник Ландо Норріс, а трійку на п'єдесталі пошани замкнув гонщик Мерседес Джордж Расселл. Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен, який стартував з поула, зумів завершити заїзди лише на четвертому місці.
Дуже цікавим на події видався старт заїзду, де Ландо Норріс, намагаючись обійти Макса Ферстаппена виїхав за межі траси та опустився з другої позиції на шосту, а Оскар Піастрі, скориставшись хаосом на початку зумів швидко пройти Кімі Антонеллі та поїхати за лідером гонки.
Уже на другому колі відбувся перший схід у гонці, Джек Дуен, який за чутками може вже з наступного етапу втратити місце в Альпін, зійшов через контакт з Ліамом Лоусоном, що призвело до проколу колеса.
З шостого місця почав свій прорив Ландо Норріс, як виявилося сьогодні Макларен не було рівних у Маямі. Спочатку він швидко розібрався з Алексом Албоном з Вільямс, а потім наздогнав і пройшов Джорджа Расселла.
Британець також без проблем обійшов Андреа Кіммі Антонеллі, а водночас Оскар Піастрі продовжував свої атаки на Макса Ферстаппена, одна з яких виявилася вдалою. Зазначимо, що нідерландець та австралієць втратили чимало часу в цій боротьбі, що дозволило Ландо Норрісу під'їхати до них і вести боротьбу з пілотом Ред Булл.
І доволі швидко Норріс пройшов Ферстаппена, визначивши беззаперечних лідерів Гран-прі (Макларен за підсумками етапу здобули 58 очок з 58 можливих).
На 29 колі гонки Олівер Берман став ще одним пілотом, який був змушений зійти. У британця виявились проблеми з двигуном, це спричинило ряд піт-стопів серед лідерів, що дозволило Джорджу Расселлу пройти Ферстаппена, а Албону випередити Антонеллі.
Після усіх перестановок боротьба серед лідерів припинилася. Шоу залишилося лише в боротьбі за сьому позицію, де два пілоти Феррарі не могли розібратися, хто швидше і хто зможе наздогнати Антонеллі, а за цим усім спостерігав Карлос Сайнс.
Спочатку Шарль Леклер пропустив Льюїса Гамільтона, а потім британець уже дав монегаску вийти вперед, хоч це і не допомогло наздогнати гонщика Мерседес.
Карлос Сайнс на останньому колі намагався випередити Гамільтона, однак британець успішно захистився. Тепер обох пілотів очікують стюарди, щоб з'ясувати чи не було порушення правил у цій боротьбі.
Підсумкова класифікація
- Оскар Піастрі (Макларен) – 57 кіл;
- Ландо Норріс (Макларен) +4,630;
- Джордж Расселл (Мерседес) +37,644;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +39,956;
- Алекс Албон (Вільямс) +48,067;
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +55,502;
- Шарль Леклер (Феррарі) +57,036:
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) +60,186;
- Карлос Сайнс (Вільямс) +60,577;
- Юкі Цунода (Ред Булл) +74,434;
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +74,602;
- Естебан Окон (Гаас) +82,006;
- П'єр Гаслі (Альпін) +90,445;
- Ніко Хюлькенберг (Заубер) +1 коло;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло;
Зійшли: Ліам Лоусон (Рейсін Буллз), Габріел Бортолето (Заубер), Олівер Берман (Гаас), Джек Дуен (Альпін)
Загальний залік пілотів
- Оскар Піастрі (Макларен) – 131 очко;
- Ландо Норріс (Макларен) – 115;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 99;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 93;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 53;
- Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 48;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 41;
- Александр Албон (Вільямс) – 30;
- Естебан Окон (Гаас) – 14;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14;
- Юкі Цунода (Ред Булл) – 9;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 7;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
- Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6;
- Олівер Берман (Гаас) – 6;
- Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 5;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 0;
- Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0;
- Джек Дуен (Альпін) – 0.
Кубок конструкторів
- Макларен – 246 очок;
- Мерседес – 141;
- Ред Булл – 105;
- Феррарі – 95;
- Вільямс – 37;
- Гаас – 20;
- Астон Мартін – 14;
- Рейсінг Буллз – 8;
- Альпін – 7;
- Кік Заубер – 6;
Уже за два тижні відбудеться сьомий етап сезону Формули-1 2025 року – на Автодром Енцо та Діно Феррарі в італійському місті Імола відбудеться Гран-прі Емілії-Романьї.