Макларен здобули дубль на Гран-прі Маямі, Ферстаппен втратив кілька позицій після старту з поула

Сьогодні, 5 травня, завершилася шоста гонка сезону Формули-1. На Міжнародному автодромі Маямі свою четверту перемогу цього року здобув пілот Макларен Оскар Піастрі.

Другим фінішував його напарник Ландо Норріс, а трійку на п'єдесталі пошани замкнув гонщик Мерседес Джордж Расселл. Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен, який стартував з поула, зумів завершити заїзди лише на четвертому місці.

Дуже цікавим на події видався старт заїзду, де Ландо Норріс, намагаючись обійти Макса Ферстаппена виїхав за межі траси та опустився з другої позиції на шосту, а Оскар Піастрі, скориставшись хаосом на початку зумів швидко пройти Кімі Антонеллі та поїхати за лідером гонки.

A frenetic first few corners in Miami 😱



The Red Bull of Max Verstappen just keeps hold of his lead on the opening lap ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/e2GKtq9KM5 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Уже на другому колі відбувся перший схід у гонці, Джек Дуен, який за чутками може вже з наступного етапу втратити місце в Альпін, зійшов через контакт з Ліамом Лоусоном, що призвело до проколу колеса.

LAP 2/57



🟡 Virtual Safety Car 🟡



Doohan has pulled off to the side of the track after contact with Lawson 💥#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/ii7A2BQGX7 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

З шостого місця почав свій прорив Ландо Норріс, як виявилося сьогодні Макларен не було рівних у Маямі. Спочатку він швидко розібрався з Алексом Албоном з Вільямс, а потім наздогнав і пройшов Джорджа Расселла.

LAP 7/57



A man on a mission! 😱 Norris takes Russell into Turn 4 as he charges back towards the sharp end of the order#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/He1EqJSgMp — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Британець також без проблем обійшов Андреа Кіммі Антонеллі, а водночас Оскар Піастрі продовжував свої атаки на Макса Ферстаппена, одна з яких виявилася вдалою. Зазначимо, що нідерландець та австралієць втратили чимало часу в цій боротьбі, що дозволило Ландо Норрісу під'їхати до них і вести боротьбу з пілотом Ред Булл.

І доволі швидко Норріс пройшов Ферстаппена, визначивши беззаперечних лідерів Гран-прі (Макларен за підсумками етапу здобули 58 очок з 58 можливих).

LAP 17/57



Norris is through but both the McLaren and Red Bull ran wide! He soon gives the place back#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/wI3qkyS4Dk — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

На 29 колі гонки Олівер Берман став ще одним пілотом, який був змушений зійти. У британця виявились проблеми з двигуном, це спричинило ряд піт-стопів серед лідерів, що дозволило Джорджу Расселлу пройти Ферстаппена, а Албону випередити Антонеллі.

LAP 29/57



🟡 Virtual Safety Car 🟡



Nooo! A mechanical failure on Bearman's Haas sees him pull over to the side of the track#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8BHz0gmbuQ — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Після усіх перестановок боротьба серед лідерів припинилася. Шоу залишилося лише в боротьбі за сьому позицію, де два пілоти Феррарі не могли розібратися, хто швидше і хто зможе наздогнати Антонеллі, а за цим усім спостерігав Карлос Сайнс.

Спочатку Шарль Леклер пропустив Льюїса Гамільтона, а потім британець уже дав монегаску вийти вперед, хоч це і не допомогло наздогнати гонщика Мерседес.

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📻 "This is not good teamwork"



Hamilton was not happy with his team's orders to stay behind Leclerc, but soon the pair swap positions#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/h48BcfU0v2 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Карлос Сайнс на останньому колі намагався випередити Гамільтона, однак британець успішно захистився. Тепер обох пілотів очікують стюарди, щоб з'ясувати чи не було порушення правил у цій боротьбі.

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Drama on the final lap as Sainz and Hamilton get up close and personal into the final hairpin! 😱#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/2JosNC7RJr — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Підсумкова класифікація

Оскар Піастрі (Макларен) – 57 кіл; Ландо Норріс (Макларен) +4,630; Джордж Расселл (Мерседес) +37,644; Макс Ферстаппен (Ред Булл) +39,956; Алекс Албон (Вільямс) +48,067; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +55,502; Шарль Леклер (Феррарі) +57,036: Льюїс Гамільтон (Феррарі) +60,186; Карлос Сайнс (Вільямс) +60,577; Юкі Цунода (Ред Булл) +74,434; Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +74,602; Естебан Окон (Гаас) +82,006; П'єр Гаслі (Альпін) +90,445; Ніко Хюлькенберг (Заубер) +1 коло; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло; Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло;

Зійшли: Ліам Лоусон (Рейсін Буллз), Габріел Бортолето (Заубер), Олівер Берман (Гаас), Джек Дуен (Альпін)

Оскар Піастрі (Макларен) – 131 очко; Ландо Норріс (Макларен) – 115; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 99; Джордж Расселл (Мерседес) – 93; Шарль Леклер (Феррарі) – 53; Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 48; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 41; Александр Албон (Вільямс) – 30; Естебан Окон (Гаас) – 14; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14; Юкі Цунода (Ред Булл) – 9; П'єр Гаслі (Альпін) – 7; Карлос Сайнс (Вільямс) – 7; Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6; Олівер Берман (Гаас) – 6; Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 5; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 0; Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0.

Макларен – 246 очок; Мерседес – 141; Ред Булл – 105; Феррарі – 95; Вільямс – 37; Гаас – 20; Астон Мартін – 14; Рейсінг Буллз – 8; Альпін – 7; Кік Заубер – 6;

Уже за два тижні відбудеться сьомий етап сезону Формули-1 2025 року – на Автодром Енцо та Діно Феррарі в італійському місті Імола відбудеться Гран-прі Емілії-Романьї.