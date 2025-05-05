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Макларен здобули дубль на Гран-прі Маямі, Ферстаппен втратив кілька позицій після старту з поула

Станіслав Лисак — 5 травня 2025, 00:40
Ландо Норріс та Оскар Піастрі
Ландо Норріс та Оскар Піастрі
Getty Images

Сьогодні, 5 травня, завершилася шоста гонка сезону Формули-1. На Міжнародному автодромі Маямі свою четверту перемогу цього року здобув пілот Макларен Оскар Піастрі.

Другим фінішував його напарник Ландо Норріс, а трійку на п'єдесталі пошани замкнув гонщик Мерседес Джордж Расселл. Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен, який стартував з поула, зумів завершити заїзди лише на четвертому місці.

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Дуже цікавим на події видався старт заїзду, де Ландо Норріс, намагаючись обійти Макса Ферстаппена виїхав за межі траси та опустився з другої позиції на шосту, а Оскар Піастрі, скориставшись хаосом на початку зумів швидко пройти Кімі Антонеллі та поїхати за лідером гонки.

Уже на другому колі відбувся перший схід у гонці, Джек Дуен, який за чутками може вже з наступного етапу втратити місце в Альпін, зійшов через контакт з Ліамом Лоусоном, що призвело до проколу колеса.

З шостого місця почав свій прорив Ландо Норріс, як виявилося сьогодні Макларен не було рівних у Маямі. Спочатку він швидко розібрався з Алексом Албоном з Вільямс, а потім наздогнав і пройшов Джорджа Расселла.

Британець також без проблем обійшов Андреа Кіммі Антонеллі, а водночас Оскар Піастрі продовжував свої атаки на Макса Ферстаппена, одна з яких виявилася вдалою. Зазначимо, що нідерландець та австралієць втратили чимало часу в цій боротьбі, що дозволило Ландо Норрісу під'їхати до них і вести боротьбу з пілотом Ред Булл.

І доволі швидко Норріс пройшов Ферстаппена, визначивши беззаперечних лідерів Гран-прі (Макларен за підсумками етапу здобули 58 очок з 58 можливих).

На 29 колі гонки Олівер Берман став ще одним пілотом, який був змушений зійти. У британця виявились проблеми з двигуном, це спричинило ряд піт-стопів серед лідерів, що дозволило Джорджу Расселлу пройти Ферстаппена, а Албону випередити Антонеллі.

Після усіх перестановок боротьба серед лідерів припинилася. Шоу залишилося лише в боротьбі за сьому позицію, де два пілоти Феррарі не могли розібратися, хто швидше і хто зможе наздогнати Антонеллі, а за цим усім спостерігав Карлос Сайнс.

Спочатку Шарль Леклер пропустив Льюїса Гамільтона, а потім британець уже дав монегаску вийти вперед, хоч це і не допомогло наздогнати гонщика Мерседес.

Карлос Сайнс на останньому колі намагався випередити Гамільтона, однак британець успішно захистився. Тепер обох пілотів очікують стюарди, щоб з'ясувати чи не було порушення правил у цій боротьбі.

Підсумкова класифікація

  1. Оскар Піастрі (Макларен) – 57 кіл;
  2. Ландо Норріс (Макларен) +4,630;
  3. Джордж Расселл (Мерседес) +37,644;
  4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +39,956;
  5. Алекс Албон (Вільямс) +48,067;
  6. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +55,502;
  7. Шарль Леклер (Феррарі) +57,036:
  8. Льюїс Гамільтон (Феррарі) +60,186;
  9. Карлос Сайнс (Вільямс) +60,577;
  10. Юкі Цунода (Ред Булл) +74,434;
  11. Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +74,602;
  12. Естебан Окон (Гаас) +82,006;
  13. П'єр Гаслі (Альпін) +90,445;
  14. Ніко Хюлькенберг (Заубер) +1 коло;
  15. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло;
  16. Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло;

Зійшли: Ліам Лоусон (Рейсін Буллз), Габріел Бортолето (Заубер), Олівер Берман (Гаас), Джек Дуен (Альпін)

Загальний залік пілотів

  1. Оскар Піастрі (Макларен) – 131 очко;
  2. Ландо Норріс (Макларен) – 115;
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 99;
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 93;
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 53;
  6. Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 48;
  7. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 41;
  8. Александр Албон (Вільямс) – 30;
  9. Естебан Окон (Гаас) – 14;
  10. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14;
  11. Юкі Цунода (Ред Булл) – 9;
  12. П'єр Гаслі (Альпін) – 7;
  13. Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
  14. Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6;
  15. Олівер Берман (Гаас) – 6;
  16. Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 5;
  17. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 0;
  18. Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0;
  19. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0;
  20. Джек Дуен (Альпін) – 0.

Кубок конструкторів

  1. Макларен – 246 очок;
  2. Мерседес – 141;
  3. Ред Булл – 105;
  4. Феррарі – 95;
  5. Вільямс – 37;
  6. Гаас – 20;
  7. Астон Мартін – 14;
  8. Рейсінг Буллз – 8;
  9. Альпін – 7;
  10. Кік Заубер – 6;

Уже за два тижні відбудеться сьомий етап сезону Формули-1 2025 року – на Автодром Енцо та Діно Феррарі в італійському місті Імола відбудеться Гран-прі Емілії-Романьї.

Макларен Формула 1 Ландо Норріс Оскар Піастрі

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