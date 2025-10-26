Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Мексики

Сьогодні, 26 жовтня, відбулася кваліфікація 20-го етапу чемпіонату Формули 1 – Гран-прі Мексики.

Перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс, для якого це дебютний подіум в Мехіко. Друге та третє місце розділили гонщики Ферарі – Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон.

Зауважимо, що напарник Норріса по Макларен та лідер чемпіонату Оскар Піастрі стартуватиме з 8 позиції.

Результати кваліфікації Гран-прі Мексики

Ландо Норріс (Макларен); Шарль Леклер (Феррарі); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Джордж Расселл (Мерседес); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Карлос Сайнс (Вільямс); Оскар Піастрі (Макларен); Ісак Аджар (Рейсін Буллз); Олівер Берман (Хаас); Юкі Цунода (Ред Булл); Естебан Окон (Хаас); Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Габріель Бортолето (Кік Заубер); Алекс Албон (Вільямс); П'єр Гаслі (Альпін). Ленс Стролл (Астон Мартін); Франко Колапінто (Альпін);

Нагадаємо, що Гран-прі Мексики відбудеться сьогодні, 26 жовтня. Старт заїзду запланований на 22:00 за київським часом.