Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Мексики
Ландо Норріс
Getty Images
Сьогодні, 26 жовтня, відбулася кваліфікація 20-го етапу чемпіонату Формули 1 – Гран-прі Мексики.
Перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс, для якого це дебютний подіум в Мехіко. Друге та третє місце розділили гонщики Ферарі – Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон.
Зауважимо, що напарник Норріса по Макларен та лідер чемпіонату Оскар Піастрі стартуватиме з 8 позиції.
Результати кваліфікації Гран-прі Мексики
- Ландо Норріс (Макларен);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Карлос Сайнс (Вільямс);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Ісак Аджар (Рейсін Буллз);
- Олівер Берман (Хаас);
- Юкі Цунода (Ред Булл);
- Естебан Окон (Хаас);
- Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
- Габріель Бортолето (Кік Заубер);
- Алекс Албон (Вільямс);
- П'єр Гаслі (Альпін).
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Франко Колапінто (Альпін);
Нагадаємо, що Гран-прі Мексики відбудеться сьогодні, 26 жовтня. Старт заїзду запланований на 22:00 за київським часом.