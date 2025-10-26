Українська правда
Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Мексики

Олександр Булава — 26 жовтня 2025, 01:14
Ландо Норріс
Сьогодні, 26 жовтня, відбулася кваліфікація 20-го етапу чемпіонату Формули 1 – Гран-прі Мексики.

Перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс, для якого це дебютний подіум в Мехіко. Друге та третє місце розділили гонщики Ферарі – Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон.

Зауважимо, що напарник Норріса по Макларен та лідер чемпіонату Оскар Піастрі стартуватиме з 8 позиції.

Результати кваліфікації Гран-прі Мексики

  1. Ландо Норріс (Макларен);
  2. Шарль Леклер (Феррарі);
  3. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  4. Джордж Расселл (Мерседес);
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  6. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  7. Карлос Сайнс (Вільямс);
  8. Оскар Піастрі (Макларен);
  9. Ісак Аджар (Рейсін Буллз);
  10. Олівер Берман (Хаас);
  11. Юкі Цунода (Ред Булл);
  12. Естебан Окон (Хаас);
  13. Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер);
  14. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  15. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
  16. Габріель Бортолето (Кік Заубер);
  17. Алекс Албон (Вільямс);
  18. П'єр Гаслі (Альпін).
  19. Ленс Стролл (Астон Мартін);
  20. Франко Колапінто (Альпін);

Нагадаємо, що Гран-прі Мексики відбудеться сьогодні, 26 жовтня. Старт заїзду запланований на 22:00 за київським часом.

