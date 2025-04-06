Ферстаппен учетверте поспіль виграв Гран-прі Японії

Сьогодні, 6 квітня, відбулася третя гонка нового сезону Формули-1. На трасі "Судзука" в однойменному місті свою першу перемогу в сезоні здобув чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен.

Поруч з ним на подіумі опинилися два пілоти Макларен Ландо Норріс та Оскар Піастрі.

Старт гонки виявився доволі спокійним, Макс Ферстаппен зумів захопити лідерство та зберегти його після першого повороту.

A clean getaway in Japan for Max Verstappen



But the chase is well and truly on behind!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/P121wBcVao — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

У першій десятці зміна відбулася лише на 6 колі, коли Льюїс Гамільтон зумів обійти Ісака Хаджара та піднятися на сьому сходинку.

LAP 6/53



Through goes Hamilton on Hadjar! A crucial move for the Ferrari driver 👀#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/d8sP6PJAUM — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

Справжня боротьба за перемогу відбулася не безпосередньо на трасі, а на піт-стопі, коли механіки Макларен відпрацювавши на секунду швидше випустили Норріса поруч з Ферстаппеном. Британцю довелося проїхатися по траві, однак позицію він так і не виграв.

😱



Drama in the pit lane as Verstappen and Norris exit side by side jostling for the race lead!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/TmdkvM1tuW — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

Упродовж гонки напарник Норріса Оскар Піастрі кілька разів упритул наближався у спробах атакувати, однак пройти британця йому так і не вдалося. Хоч Піастрі і натякав команді, що зможе наздогнати Ферстаппена, якщо Норріс його пропустить.

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📻 "I think I have the pace to get Max"



Piastri believes he can get closer to Verstappen, but Norris is almost in DRS range of the Red Bull!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/0iPft1QbIX — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

У підсумку Макс Ферстаппен виграв четверте поспіль Гран-прі Японії, вперше в сезоні завоював перемогу та показав, що може боротися з Макларен цього сезону.

Також з позитивної сторони відзначився Андреа Кіммі Антонеллі, який став наймолодшим пілотом, який лідирував у Формулі-1 (італієць довго не заїжджав на піт-стоп та мав можливість бути попереду лідируючої групи). Також Антонеллі продемонстрував найшвидше коло в гонці і став наймолодшим і за цим показником.

Підсумкова класифікація

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:22:06,983; Ландо Норріс (Макларен) +1,423; Оскар Піастрі (Макларен) +2,129; Шарль Леклер (Феррарі) +16,097; Джордж Расселл (Мерседес) +17,362; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +18,671; Льюїс Гамільтон (Феррарі) +29,182 Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +37,134; Алекс Албон (Вільямс) +40,367; Олівер Берман (Гаас) +54,529; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +57,333; Юкі Цунода (Ред Булл) +58,401; П'єр Гаслі (Альпін) +1:02,122; Карлос Сайнс (Вільямс) +1:14,129; Джек Дуен (Альпін) +1:21,314; Ніко Гюлькенберг (Заубер) +1:21,957; Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) +1:22,734; Естебан Окон (Гаас) +1:23,438; Габріел Бортолето (Заубер) +1:23,897; Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло.

Ландо Норріс (Макларен) – 62 очки; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 61; Оскар Пісатрі (Макларен) – 49; Джордж Расселл (Мерседес) – 45; Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 30; Шарль Леклер (Феррарі) – 20; Александр Албон (Вільямс) – 18; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 15; Естебан Окон (Гаас) – 10; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 10; Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6; Олівер Берман (Гаас) – 5; Ісак Хаджар (Рейсінг Булз) – 4; Юкі Цунода (Рейсінг Булз) – 3; Карлос Сайнс (Вільямс) – 1; П'єр Гаслі (Альпін) – 0; Ліам Лоусон (Ред Булл) – 0; Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0.

Макларен – 111 очок; Мерседес – 75; Ред Булл – 61; Феррарі – 35; Вільямс – 19; Гаас – 15; Астон Мартін – 10; Рейсінг Буллз – 7; Кік Заубер – 6; Альпін – 0;

Уже за тиждень відбудеться четвертий етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Бахрейну.