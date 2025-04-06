Ферстаппен учетверте поспіль виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 6 квітня, відбулася третя гонка нового сезону Формули-1. На трасі "Судзука" в однойменному місті свою першу перемогу в сезоні здобув чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен.
Поруч з ним на подіумі опинилися два пілоти Макларен Ландо Норріс та Оскар Піастрі.
Старт гонки виявився доволі спокійним, Макс Ферстаппен зумів захопити лідерство та зберегти його після першого повороту.
У першій десятці зміна відбулася лише на 6 колі, коли Льюїс Гамільтон зумів обійти Ісака Хаджара та піднятися на сьому сходинку.
Справжня боротьба за перемогу відбулася не безпосередньо на трасі, а на піт-стопі, коли механіки Макларен відпрацювавши на секунду швидше випустили Норріса поруч з Ферстаппеном. Британцю довелося проїхатися по траві, однак позицію він так і не виграв.
Упродовж гонки напарник Норріса Оскар Піастрі кілька разів упритул наближався у спробах атакувати, однак пройти британця йому так і не вдалося. Хоч Піастрі і натякав команді, що зможе наздогнати Ферстаппена, якщо Норріс його пропустить.
У підсумку Макс Ферстаппен виграв четверте поспіль Гран-прі Японії, вперше в сезоні завоював перемогу та показав, що може боротися з Макларен цього сезону.
Також з позитивної сторони відзначився Андреа Кіммі Антонеллі, який став наймолодшим пілотом, який лідирував у Формулі-1 (італієць довго не заїжджав на піт-стоп та мав можливість бути попереду лідируючої групи). Також Антонеллі продемонстрував найшвидше коло в гонці і став наймолодшим і за цим показником.
Підсумкова класифікація
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:22:06,983;
- Ландо Норріс (Макларен) +1,423;
- Оскар Піастрі (Макларен) +2,129;
- Шарль Леклер (Феррарі) +16,097;
- Джордж Расселл (Мерседес) +17,362;
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +18,671;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) +29,182
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +37,134;
- Алекс Албон (Вільямс) +40,367;
- Олівер Берман (Гаас) +54,529;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +57,333;
- Юкі Цунода (Ред Булл) +58,401;
- П'єр Гаслі (Альпін) +1:02,122;
- Карлос Сайнс (Вільямс) +1:14,129;
- Джек Дуен (Альпін) +1:21,314;
- Ніко Гюлькенберг (Заубер) +1:21,957;
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) +1:22,734;
- Естебан Окон (Гаас) +1:23,438;
- Габріел Бортолето (Заубер) +1:23,897;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло.
Загальний залік пілотів
- Ландо Норріс (Макларен) – 62 очки;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 61;
- Оскар Пісатрі (Макларен) – 49;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 45;
- Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 30;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 20;
- Александр Албон (Вільямс) – 18;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 15;
- Естебан Окон (Гаас) – 10;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 10;
- Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6;
- Олівер Берман (Гаас) – 5;
- Ісак Хаджар (Рейсінг Булз) – 4;
- Юкі Цунода (Рейсінг Булз) – 3;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 1;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 0;
- Ліам Лоусон (Ред Булл) – 0;
- Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0;
- Джек Дуен (Альпін) – 0.
Кубок конструкторів
- Макларен – 111 очок;
- Мерседес – 75;
- Ред Булл – 61;
- Феррарі – 35;
- Вільямс – 19;
- Гаас – 15;
- Астон Мартін – 10;
- Рейсінг Буллз – 7;
- Кік Заубер – 6;
- Альпін – 0;
Уже за тиждень відбудеться четвертий етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Бахрейну.