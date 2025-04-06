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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Ферстаппен учетверте поспіль виграв Гран-прі Японії

Станіслав Лисак — 6 квітня 2025, 09:28
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Сьогодні, 6 квітня, відбулася третя гонка нового сезону Формули-1. На трасі "Судзука" в однойменному місті свою першу перемогу в сезоні здобув чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен.

Поруч з ним на подіумі опинилися два пілоти Макларен Ландо Норріс та Оскар Піастрі.

Старт гонки виявився доволі спокійним, Макс Ферстаппен зумів захопити лідерство та зберегти його після першого повороту.

У першій десятці зміна відбулася лише на 6 колі, коли Льюїс Гамільтон зумів обійти Ісака Хаджара та піднятися на сьому сходинку.

Справжня боротьба за перемогу відбулася не безпосередньо на трасі, а на піт-стопі, коли механіки Макларен відпрацювавши на секунду швидше випустили Норріса поруч з Ферстаппеном. Британцю довелося проїхатися по траві, однак позицію він так і не виграв.

Упродовж гонки напарник Норріса Оскар Піастрі кілька разів упритул наближався у спробах атакувати, однак пройти британця йому так і не вдалося. Хоч Піастрі і натякав команді, що зможе наздогнати Ферстаппена, якщо Норріс його пропустить.

У підсумку Макс Ферстаппен виграв четверте поспіль Гран-прі Японії, вперше в сезоні завоював перемогу та показав, що може боротися з Макларен цього сезону.

Також з позитивної сторони відзначився Андреа Кіммі Антонеллі, який став наймолодшим пілотом, який лідирував у Формулі-1 (італієць довго не заїжджав на піт-стоп та мав можливість бути попереду лідируючої групи). Також Антонеллі продемонстрував найшвидше коло в гонці і став наймолодшим і за цим показником.

Підсумкова класифікація

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:22:06,983;
  2. Ландо Норріс (Макларен) +1,423;
  3. Оскар Піастрі (Макларен) +2,129;
  4. Шарль Леклер (Феррарі) +16,097;
  5. Джордж Расселл (Мерседес) +17,362;
  6. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +18,671;
  7. Льюїс Гамільтон (Феррарі) +29,182
  8. Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +37,134;
  9. Алекс Албон (Вільямс) +40,367;
  10. Олівер Берман (Гаас) +54,529;
  11. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +57,333;
  12. Юкі Цунода (Ред Булл) +58,401;
  13. П'єр Гаслі (Альпін) +1:02,122;
  14. Карлос Сайнс (Вільямс) +1:14,129;
  15. Джек Дуен (Альпін) +1:21,314;
  16. Ніко Гюлькенберг (Заубер) +1:21,957;
  17. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) +1:22,734;
  18. Естебан Окон (Гаас) +1:23,438;
  19. Габріел Бортолето (Заубер) +1:23,897;
  20. Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло.

Загальний залік пілотів

  1. Ландо Норріс (Макларен) – 62 очки;
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 61;
  3. Оскар Пісатрі (Макларен) – 49;
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 45;
  5. Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 30;
  6. Шарль Леклер (Феррарі) – 20;
  7. Александр Албон (Вільямс) – 18;
  8. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 15;
  9. Естебан Окон (Гаас) – 10;
  10. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 10;
  11. Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6;
  12. Олівер Берман (Гаас) – 5;
  13. Ісак Хаджар (Рейсінг Булз) – 4;
  14. Юкі Цунода (Рейсінг Булз) – 3;
  15. Карлос Сайнс (Вільямс) – 1;
  16. П'єр Гаслі (Альпін) – 0;
  17. Ліам Лоусон (Ред Булл) – 0;
  18. Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0;
  19. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0;
  20. Джек Дуен (Альпін) – 0.

Кубок конструкторів

  1. Макларен – 111 очок;
  2. Мерседес – 75;
  3. Ред Булл – 61;
  4. Феррарі – 35;
  5. Вільямс – 19;
  6. Гаас – 15;
  7. Астон Мартін – 10;
  8. Рейсінг Буллз – 7;
  9. Кік Заубер – 6;
  10. Альпін – 0;

Уже за тиждень відбудеться четвертий етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Бахрейну.

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