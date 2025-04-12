Піастрі з провалом Норріса виграв кваліфікацію Гран-прі Бахрейну
Сьогодні, 12 квітня, в межах четвертого етапу Формули-1 сезону-2025 відбулася кваліфікація майбутнього Гран-прі Бахрейну, яку виграв пілот Макларен Оскар Піастрі.
Австралієць трохи менш ніж на 0,2 секунди випередив представника Мерседес Джорджа Расселла. Шарль Леклер з Феррарі стартуватиме третім.
Лідер сезону Ландо Норріс не зміг нормально провести останнє швидке коло, через що він стартуватиме тільки шостим. Також не вразив Макс Ферстаппен – чотириразовий чемпіон світу показав сьомий час.
Другий сегмент кваліфікації був зупинений червоними прапорами через аварію Естебана Окона – пілот Хаас не втримав болід, який винесло в загородження.
Кваліфікація Гран-прі Бахрейну
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Вільямс)
- Льюїс Гамільтон (Феррарі)
- Юкі Цунода (Ред Булл)
- Джек Дуен (Альпін)
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз)
- Ніко Хюлькенберг (Заубер)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Естебан Окон (Хаас)
- Алекс Албон (Вільямс)
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз)
- Габріель Бортолето (Заубер)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
- Олівер Берман (Хаас)
Нагадаємо, що Гран-прі Бахрейну відбудеться завтра, 13 квітня. Старт заїзду запланований на 18:00 за київським часом.
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