Піастрі з провалом Норріса виграв кваліфікацію Гран-прі Бахрейну

Сьогодні, 12 квітня, в межах четвертого етапу Формули-1 сезону-2025 відбулася кваліфікація майбутнього Гран-прі Бахрейну, яку виграв пілот Макларен Оскар Піастрі.

Австралієць трохи менш ніж на 0,2 секунди випередив представника Мерседес Джорджа Расселла. Шарль Леклер з Феррарі стартуватиме третім.

Лідер сезону Ландо Норріс не зміг нормально провести останнє швидке коло, через що він стартуватиме тільки шостим. Також не вразив Макс Ферстаппен – чотириразовий чемпіон світу показав сьомий час.

Другий сегмент кваліфікації був зупинений червоними прапорами через аварію Естебана Окона – пілот Хаас не втримав болід, який винесло в загородження.

Кваліфікація Гран-прі Бахрейну

Оскар Піастрі (Макларен) Джордж Расселл (Мерседес) Шарль Леклер (Феррарі) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) П'єр Гаслі (Альпін) Ландо Норріс (Макларен) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Карлос Сайнс (Вільямс) Льюїс Гамільтон (Феррарі) Юкі Цунода (Ред Булл) Джек Дуен (Альпін) Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) Ніко Хюлькенберг (Заубер) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Естебан Окон (Хаас) Алекс Албон (Вільямс) Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) Габріель Бортолето (Заубер) Ленс Стролл (Астон Мартін) Олівер Берман (Хаас)

Нагадаємо, що Гран-прі Бахрейну відбудеться завтра, 13 квітня. Старт заїзду запланований на 18:00 за київським часом.

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