Норріс виграв перше у кар'єрі Гран-прі Монако

Сьогодні, 25 травня, завершилася восьма гонка сезону Формули-1. На міській трасі в Монте-Карло гонщик Макларен Ландо Норріс здобув свою першу перемогу на Гран-прі Монако.

Другим фінішував місцевий пілот Шарль Леклер, який виступає за Феррарі, а трійку на п'єдесталі пошани замкнув напарник Норріса Оскар Піастрі, який очолює особистий залік Ф-1.

Як і очікувалося для Монако, найяскравішим на обгони стало перше коло, де Габріель Бортолетто намагався вигризти позицію в боротьбі з Андреа Антонеллі, проте через кілька миттєвостей бразилець опинився у стіні, хоч і зумів продовжити гонку.

⏪ Rewind to the opening lap... and Bortoleto's battle with Antonelli where the Brazilian ended up in the barriers #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/GuXRTMpgK1 — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

Незабаром П'єр Гаслі помилився за Юкі Цунодою, в'їхав у Ред Булл японця та завершив на цьому Гран-прі Монако.

А далі розпочалися піт-стопи та ігри розуму від команд. Так Рейсін Буллз, щоб гарантувати 6 сходинку для Ісака Хаджара затримували весь пелетон за Ліамом Лоусоном.

Liam Lawson is playing the ultimate team game for Racing Bulls 💪#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/txPCmC79JF — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

Поборотися за шосту сходинку міг би Фернандо Алонсо, що їхав попереду Лоусона, проте іспанця знову підвела техніка. Пілот Астон Мартін досі не заробив очки цього сезону. Востаннє сезон без залікових балів іспанський гонщик проводив ще у 2001!

A dejected Fernando walks back to the pits



He's our second retiree of the race #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/N905VsiQia — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

Лідери гонки були дуже обережні зі стратегією, ризикував лише Макс Ферстаппен, який не робив другий піт-стоп до останнього кола.

А ось жертвами тактики стали гонщики Мерседес. Пілоти Вільямс вирішили повторити трюк Рейсін Буллз і Карлос Сайнс максимально утримував суперників позаду, щоб Алекс Албон зумів без проблем перевзутися у свіжу гуму. Теж саме потім робив і таєць для іспанця.

LAP 65/78



First pit stop of the afternoon for Mercedes



One down, three to go...#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/hsWutsUIJg — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

Шарль Леклер до останніх кіл намагався пройти Норріса, що їхав попереду, але як і завжди у Монако пройти суперника на трасі монегаску не вдалося.

З усім тим, Ландо здобув першу в кар'єрі перемогу в Монако, Леклер завоював другий подіум у повноцінній гонці для Феррарі цього сезону, а Оскар Піастрі приїхав третім та не дав напарнику по команді вийти вперед в особистому заліку.

Підсумкова класифікація

Ландо Норріс (Макларен) – 78 кіл; Шарль Леклер (Феррарі) +3,131; Оскар Піастрі (Макларен) +3,658; Макс Ферстаппен (Ред Булл) +20,572; Льюїс Гамільтон (Феррарі) +51,387; Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +1 коло; Естебан Окон (Гаас) +1 коло; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +1 коло; Алекс Албон (Вільямс) +2 кола; Карлос Сайнс (Вільямс) +2 кола; Джордж Расселл (Мерседес) +2 кола; Олівер Берман (Гаас) +2 кола; Франко Колапінто (Альпін) +2 кола; Габріел Бортолето (Заубер) +2 кола; Ленс Стролл (Астон Мартін) +2 кола; Ніко Хюлькенберг (Заубер) +2 кола; Юкі Цунода (Ред Булл) +2 кола; Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) +3 кола;

Зійшли: П'єр Гаслі (Альпін) (Мерседес), Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

Оскар Піастрі (Макларен) – 161 очко; Ландо Норріс (Макларен) – 158; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 136; Джордж Расселл (Мерседес) – 99; Шарль Леклер (Феррарі) – 79; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 63; Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 48; Александр Албон (Вільямс) – 42; Естебан Окон (Гаас) – 20; Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 15 Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14; Карлос Сайнс (Вільямс) – 12; Юкі Цунода (Ред Булл) – 10; П'єр Гаслі (Альпін) – 7; Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6; Олівер Берман (Гаас) – 6; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 4; Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0; Франко Колапінто (Альпін) – 0;

Макларен – 319; Мерседес – 147; Ред Булл – 146; Феррарі – 142; Вільямс – 54; Гаас – 26; Астон Мартін – 14; Рейсінг Буллз – 22; Альпін – 7; Кік Заубер – 6.

Уже за тиждень відбудеться дев'ятий етап сезону Формули-1 2025 року – на трасі Каталунья відбудеться Гран-прі Іспанії.