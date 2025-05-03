Норріс з жовтими прапорами та машиною безпеки виграв спринт у Маямі

Сьогодні, 3 травня, на Міжнародному автодромі Маямі в межах шостого етапу Фомрули-1 сезону-2025 відбулася спринтерська гонка, яка завершилася перемогою пілота Макларен Ландо Норріса.

Старт гонки був відкладений на півгодини через зливу. В першому ж повороті Оскар Піастрі видавив переможця кваліфікації Андреа Кімі Антонеллі, що дуже не сподобалося 18-річному італійцю. Судді ніяк не покарали представника Макларен.

Antonelli ⚔️ Piastri



The Sprint begins with a bold move from championship leader, Oscar Piastri 😮#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/FF8ihcJwr6 — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

З часом траса почала підсихати, що викликало хвилю піт-стопів. Під час одного з таких Ред Булл невчасно випустив Макса Ферстаппена, який зіткнувся з Антонеллі. Через це пілот Мерседес не зумів провести заплановану зупинку, а новоспечений батько отримав 10-секундний штраф.

Парарельно із цим Карлос Сайнс не розрахував свій вхід у поворот – пілот Вільямс заднім лівим колесом зачепив кут стіни, через що його розгорнуло, колесо було пробите, а на трасі залишилася купа уламків.

LAP 13/18



Contact in the pit lane for Verstappen! Meanwhile, Sainz has a puncture out on track! 😳#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/9ohT25yVkj — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Це в свою чергу викликало жовті прапори та машину безпеки. У той же час Ліам Лоусон в одному з поворотів підбив Фернандо Алонсо та відправив чемпіона у стіну.

LAP 15/18



⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Fernando Alonso has crashed and the Safety Car is deployed. Alonso is out of the car#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/Z3IyAeb8Ny — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Стюарди прибрали режим машини безпеки за лічені метри до фінішу, який Норріс перетнув першим.

Результати спринтерської гонки в Маямі

Ландо Норріс (Макларен); Оскар Піастрі (Макларен); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Алекс Албон (Вільямс); Джордж Расселл (Мерседес); Ленс Стролл (Астон Мартін); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Олівер Берман (Хаас); Юкі Цунода (Ред Булл); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); П'єр Гаслі (Альпін); Ніко Хюлькенберг (Заубер); Ісак Хаджар (Рейсін Буллз); Естебан Окон (Хаас); Габріель Бортолето (Заубер); Джек Дуен (Альпін); Макс Ферстаппен (Ред Булл).

Зійшли: Фернандо Алонсо (Астон Мартін), Карлос Сайнс (Вільямс).

Не стартував: Шарль Леклер (Феррарі).

Формула-1

Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, також має відбутися кваліфікація Гран-прі Маямі. Але через відкладений старт спринту вона може розпочатися пізніше.

Раніше стало відомо, що український гонщик Олександр Бондарев взяв участь у першій гонці нового сезону італійської Формули-4.