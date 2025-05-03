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Норріс з жовтими прапорами та машиною безпеки виграв спринт у Маямі

Олексій Погорелов — 3 травня 2025, 20:07
Ландо Норріс
Ландо Норріс
Формула-1

Сьогодні, 3 травня, на Міжнародному автодромі Маямі в межах шостого етапу Фомрули-1 сезону-2025 відбулася спринтерська гонка, яка завершилася перемогою пілота Макларен Ландо Норріса.

Старт гонки був відкладений на півгодини через зливу. В першому ж повороті Оскар Піастрі видавив переможця кваліфікації Андреа Кімі Антонеллі, що дуже не сподобалося 18-річному італійцю. Судді ніяк не покарали представника Макларен.

З часом траса почала підсихати, що викликало хвилю піт-стопів. Під час одного з таких Ред Булл невчасно випустив Макса Ферстаппена, який зіткнувся з Антонеллі. Через це пілот Мерседес не зумів провести заплановану зупинку, а новоспечений батько отримав 10-секундний штраф.

Парарельно із цим Карлос Сайнс не розрахував свій вхід у поворот – пілот Вільямс заднім лівим колесом зачепив кут стіни, через що його розгорнуло, колесо було пробите, а на трасі залишилася купа уламків.

Це в свою чергу викликало жовті прапори та машину безпеки. У той же час Ліам Лоусон в одному з поворотів підбив Фернандо Алонсо та відправив чемпіона у стіну.

Стюарди прибрали режим машини безпеки за лічені метри до фінішу, який Норріс перетнув першим.

Результати спринтерської гонки в Маямі

  1. Ландо Норріс (Макларен);
  2. Оскар Піастрі (Макларен);
  3. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  4. Алекс Албон (Вільямс);
  5. Джордж Расселл (Мерседес);
  6. Ленс Стролл (Астон Мартін);
  7. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
  8. Олівер Берман (Хаас);
  9. Юкі Цунода (Ред Булл);
  10. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  11. П'єр Гаслі (Альпін);
  12. Ніко Хюлькенберг (Заубер);
  13. Ісак Хаджар (Рейсін Буллз);
  14. Естебан Окон (Хаас);
  15. Габріель Бортолето (Заубер);
  16. Джек Дуен (Альпін);
  17. Макс Ферстаппен (Ред Булл).

Зійшли: Фернандо Алонсо (Астон Мартін), Карлос Сайнс (Вільямс).

Не стартував: Шарль Леклер (Феррарі).

Формула-1

Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, також має відбутися кваліфікація Гран-прі Маямі. Але через відкладений старт спринту вона може розпочатися пізніше.

Раніше стало відомо, що український гонщик Олександр Бондарев взяв участь у першій гонці нового сезону італійської Формули-4.

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