Норріс з жовтими прапорами та машиною безпеки виграв спринт у Маямі
Сьогодні, 3 травня, на Міжнародному автодромі Маямі в межах шостого етапу Фомрули-1 сезону-2025 відбулася спринтерська гонка, яка завершилася перемогою пілота Макларен Ландо Норріса.
Старт гонки був відкладений на півгодини через зливу. В першому ж повороті Оскар Піастрі видавив переможця кваліфікації Андреа Кімі Антонеллі, що дуже не сподобалося 18-річному італійцю. Судді ніяк не покарали представника Макларен.
З часом траса почала підсихати, що викликало хвилю піт-стопів. Під час одного з таких Ред Булл невчасно випустив Макса Ферстаппена, який зіткнувся з Антонеллі. Через це пілот Мерседес не зумів провести заплановану зупинку, а новоспечений батько отримав 10-секундний штраф.
Парарельно із цим Карлос Сайнс не розрахував свій вхід у поворот – пілот Вільямс заднім лівим колесом зачепив кут стіни, через що його розгорнуло, колесо було пробите, а на трасі залишилася купа уламків.
Це в свою чергу викликало жовті прапори та машину безпеки. У той же час Ліам Лоусон в одному з поворотів підбив Фернандо Алонсо та відправив чемпіона у стіну.
Стюарди прибрали режим машини безпеки за лічені метри до фінішу, який Норріс перетнув першим.
Результати спринтерської гонки в Маямі
- Ландо Норріс (Макларен);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Алекс Албон (Вільямс);
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
- Олівер Берман (Хаас);
- Юкі Цунода (Ред Булл);
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Ніко Хюлькенберг (Заубер);
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз);
- Естебан Окон (Хаас);
- Габріель Бортолето (Заубер);
- Джек Дуен (Альпін);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл).
Зійшли: Фернандо Алонсо (Астон Мартін), Карлос Сайнс (Вільямс).
Не стартував: Шарль Леклер (Феррарі).
Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, також має відбутися кваліфікація Гран-прі Маямі. Але через відкладений старт спринту вона може розпочатися пізніше.
Раніше стало відомо, що український гонщик Олександр Бондарев взяв участь у першій гонці нового сезону італійської Формули-4.