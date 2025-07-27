Усе вирішилося на першому бойовому колі: Піастрі виграв дощовий Гран-прі Бельгії

Сьогодні, 27 липня, завершилася 13 гонка сезону Формули-1. На легендарному автодромі Спа-Франкоршам пілот Макларен Оскар Піастрі виграв Гран-прі Бельгії.

Другим у заїзді, що був відкладений через рясний дощ, став напарник австралійця Ландо Норріс. Трійку замкнув гонщик Феррарі Шарль Леклер. Макс Ферстаппен, який виграв бельгійський спринт завершив основну гонгу четверитм.

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Долю перемоги на Гран-прі визначило перше бойове коло, де Піастрі зумів близько під'їхати до Норріса на прямій та обійти його.

Надалі команда вчасно змінила дощову гуму на боліді Оскара, на якій він доїхав до фінішу на першому місці.

Oscar Piastri wastes no time in seizing control of this race 🤩#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/DaRxFSDtCt — Formula 1 (@F1) July 27, 2025

Підсумкова класифікація:

Ландо Норріс (Макларен) – 44 кола; Оскар Піастрі (Макларен) +3,415; Шарль Леклер (Феррарі) +20,185; Макс Ферстаппен (Ред Булл) +21,731; Джордж Расселл (Мерседес) +34,863; Алекс Албон (Вільямс) +39,926; Льюїс Гамільтон (Феррарі) +40,679; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +52,033; Габріель Бортолето (Заубер) +56,434; П'єр Гаслі (Альпін) +1:12,714; Олівер Берман (Хаас) +1:13,145; Ніко Хюлькенберг (Заубер) +1:13,628; Юкі Цунода (Ред Булл) +1:15,395; Ленс Стролл (Астон Мартін) +1:19,831; Естебан Окон (Хаас) +1:26,063; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +1:26,721; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1:27,924; Карлос Сайнс (Вільямс) +1:32,094; Франко Колапінто (Альпін) +1:35,250; Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +1 коло.

Оскар Піастрі (Макларен) – 266; Ландо Норріс (Макларен) – 250; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 185; Джордж Расселл (Мерседес) – 157; Шарль Леклер (Феррарі) – 139; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 109; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 63; Алекс Албон (Вільямс) – 54; Ніко Хюлькенберг (Заубер) – 37; Естебан Окон (Хаас) – 27; Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) – 22; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 20; П'єр Гаслі (Альпін) – 20; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 16; Карлос Сайнс (Вільямс) – 16; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 16; Юкі Цунода (Ред Булл) – 10; Олівер Берман (Хаас) – 8; Габріель Бортолето (Заубер) – 6; Франко Колапінто (Альпін) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0.

Макларен – 516 очок; Феррарі – 248 Мерседес – 220; Ред Булл – 192; Вільямс – 70; Заубер – 43; Рейсін Буллз – 41; Астон Мартін – 36; Хаас – 35; Альпін – 20.

Уже за тиждень, 3 серпня відбудеться 14 етап сезону – траса Хунгароринг, що поблизу Будапешту, прийматиме Гран-прі Угорщини напередодні літньої перерви.