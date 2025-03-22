Гамільтон виграв спринт Гран-прі Китаю
Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі
Сьогодні, 22 березня, відбулись спринтерські перегони в межах Гран-прі Китаю, переможцем яких став пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.
Іменитий пілот виграв кваліфікацію і стартував з поулу, впевнено тримаючи лідерство протягом усього заїзду. На другому місці фінішував Оскар Піастрі, а трійку лідерів замкнув Макс Ферстаппен, якого пілот Макларен обійшов наприкінці спринту.
Зазначимо, що це перша перемога для Гамільтон у спринті в кар'єрі.
Результат спринту Гран-прі Китаю
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 30:39.965
- Оскар Піастрі (Макларен) - +6,889
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +9,804
- Джордж Рассел (Мерседес) – +11,592
- Шарль Леклер (Феррарі) – +12,190
- Юкі Цунода (Рейсінг Буллз) – +22,288
- Кімі Антонеллі (Мерседес) – +23,038
- Ландо Норріс (Макларен) – +23,471
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – +24,916
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – +38,218
Зазначимо, що сьогодні також відбудеться кваліфікація на основну гонку Гран-прі Китаю. Старт заїзду заплановано на 9:00 за київським часом.
Раніше Гамільтон прокоментував свою першу перемогу у кваліфікації за кермом боліда Феррарі.