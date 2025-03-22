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Гамільтон виграв спринт Гран-прі Китаю

Володимир Максименко — 22 березня 2025, 07:07
Гамільтон виграв спринт Гран-прі Китаю
Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі

Сьогодні, 22 березня, відбулись спринтерські перегони в межах Гран-прі Китаю, переможцем яких став пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.

Іменитий пілот виграв кваліфікацію і стартував з поулу, впевнено тримаючи лідерство протягом усього заїзду. На другому місці фінішував Оскар Піастрі, а трійку лідерів замкнув Макс Ферстаппен, якого пілот Макларен обійшов наприкінці спринту.

Зазначимо, що це перша перемога для Гамільтон у спринті в кар'єрі.

Результат спринту Гран-прі Китаю

  1. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 30:39.965
  2. Оскар Піастрі (Макларен) -  +6,889
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +9,804
  4. Джордж Рассел (Мерседес) – +11,592
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – +12,190
  6. Юкі Цунода (Рейсінг Буллз) – +22,288
  7. Кімі Антонеллі (Мерседес) – +23,038
  8. Ландо Норріс (Макларен) – +23,471
  9. Ленс Стролл (Астон Мартін) – +24,916
  10. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – +38,218

Зазначимо, що сьогодні також відбудеться кваліфікація на основну гонку Гран-прі Китаю. Старт заїзду заплановано на 9:00 за київським часом.

Раніше Гамільтон прокоментував свою першу перемогу у кваліфікації за кермом боліда Феррарі.

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