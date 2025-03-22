Гамільтон виграв спринт Гран-прі Китаю

Сьогодні, 22 березня, відбулись спринтерські перегони в межах Гран-прі Китаю, переможцем яких став пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.

Іменитий пілот виграв кваліфікацію і стартував з поулу, впевнено тримаючи лідерство протягом усього заїзду. На другому місці фінішував Оскар Піастрі, а трійку лідерів замкнув Макс Ферстаппен, якого пілот Макларен обійшов наприкінці спринту.

Зазначимо, що це перша перемога для Гамільтон у спринті в кар'єрі.

Результат спринту Гран-прі Китаю

Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 30:39.965 Оскар Піастрі (Макларен) - +6,889 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +9,804 Джордж Рассел (Мерседес) – +11,592 Шарль Леклер (Феррарі) – +12,190 Юкі Цунода (Рейсінг Буллз) – +22,288 Кімі Антонеллі (Мерседес) – +23,038 Ландо Норріс (Макларен) – +23,471 Ленс Стролл (Астон Мартін) – +24,916 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – +38,218

Зазначимо, що сьогодні також відбудеться кваліфікація на основну гонку Гран-прі Китаю. Старт заїзду заплановано на 9:00 за київським часом.

Раніше Гамільтон прокоментував свою першу перемогу у кваліфікації за кермом боліда Феррарі.