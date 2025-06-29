Норріс випередив Піастрі у боротьбі за перемогу на Гран-Прі Австрії

Сьогодні, 29 червня, завершилася одинадцята гонка сезону Формули-1. На автодромі Ред Булл Ринг, що знаходиться поблизу села Шпільберг, пілот Макларен Ландо Норріс здобув перемогу на Гран-прі Австрії.

Другим фінішував напарник британця Оскар Піастрі, третім став гонщик Феррарі Шарль Леклер, який у боротьбі за місце на подіумі випередив свого партнера по команді Льїса Гамільтона.

Зійшов з гонки чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен (Ред Булл).

Підсумкова класифікація:

Ландо Норріс (Макларен) – 1:23,47,693; Оскар Піастрі (Макларен) +2,695; Шарль Леклер (Феррарі) +19,820; Льюїс Гамільтон (Феррарі) + 29,020; Джордж Расселл (Мерседес) + 63,396; Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) + 67,754; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло Габріел Бортолето (Заубер) +1 коло; Ніко Хюлькенберг (Заубер) +1 коло; Естебан Окон (Гаас) +1 коло; Олівер Берман (Гаас) +1 коло; Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +1 коло; П'єр Гаслі (Альпін) (Мерседес) +1 коло; Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло; Франко Колапінто (Альпін) +1 коло; Юкі Цунода (Ред Булл) +2 кола;

Зійшли з дистанції: Макс Ферстаппен (Ред Булл), Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес), Карлос Сайнс (Вільямс), Алекс Албон (Вільямс).

F-1

Оскар Піастрі (Макларен) – 216; Ландо Норріс (Макларен) – 201; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155; Джордж Расселл (Мерседес) – 146; Шарль Леклер (Феррарі) – 119; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 91;; Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 63 Александр Албон (Вільямс) – 42 Естебан Окон (Гаас) – 23 Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер) – 22 Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 21 Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 14 Карлос Сайнс (Вільямс) – 13 Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 12 П'єр Гаслі (Альпін) – 11; Юкі Цунода (Ред Булл) – 10; Олівер Берман (Гаас) – 6; Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 4; Джек Дуен (Альпін) – 0; Франко Колапінто (Альпін) – 0;

Макларен – 417; Феррарі – 210; Мерседес – 209; Ред Булл – 162; Вільямс – 55; Рейсінг Буллз – 36; Гаас – 29; Астон Мартін – 28; Кік Заубер – 26; Альпін – 11.

Уже за тиждень відбудеться 12-й етап сезону Формули-1 2025 року – траса Сільверстоун прийматиме Гран-прі Великої Британії.