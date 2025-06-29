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Норріс випередив Піастрі у боротьбі за перемогу на Гран-Прі Австрії

Олег Дідух — 29 червня 2025, 17:54
Норріс випередив Піастрі у боротьбі за перемогу на Гран-Прі Австрії
Ландо Норріс
Макларен

Сьогодні, 29 червня, завершилася одинадцята гонка сезону Формули-1. На автодромі Ред Булл Ринг, що знаходиться поблизу села Шпільберг, пілот Макларен Ландо Норріс здобув перемогу на Гран-прі Австрії.

Другим фінішував напарник британця Оскар Піастрі, третім став гонщик Феррарі Шарль Леклер, який у боротьбі за місце на подіумі випередив свого партнера по команді Льїса Гамільтона.

Зійшов з гонки чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен (Ред Булл).

Підсумкова класифікація:

  1. Ландо Норріс (Макларен) – 1:23,47,693;
  2. Оскар Піастрі (Макларен) +2,695;
  3. Шарль Леклер (Феррарі) +19,820;
  4. Льюїс Гамільтон (Феррарі) + 29,020;
  5. Джордж Расселл (Мерседес) + 63,396;
  6. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) + 67,754;
  7. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло
  8. Габріел Бортолето (Заубер) +1 коло;
  9. Ніко Хюлькенберг (Заубер) +1 коло;
  10. Естебан Окон (Гаас) +1 коло;
  11. Олівер Берман (Гаас) +1 коло;
  12. Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +1 коло;
  13. П'єр Гаслі (Альпін) (Мерседес) +1 коло;
  14. Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло;
  15. Франко Колапінто (Альпін) +1 коло;
  16. Юкі Цунода (Ред Булл) +2 кола;

Зійшли з дистанції: Макс Ферстаппен (Ред Булл), Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес), Карлос Сайнс (Вільямс), Алекс Албон (Вільямс).

F-1

Загальний залік пілотів

  1. Оскар Піастрі (Макларен) – 216;
  2. Ландо Норріс (Макларен) – 201;
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155;
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 146;
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 119;
  6. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 91;;
  7. Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 63
  8. Александр Албон (Вільямс) – 42
  9. Естебан Окон (Гаас) – 23
  10. Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер) – 22
  11. Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 21
  12. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14
  13. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 14
  14. Карлос Сайнс (Вільямс) – 13
  15. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 12
  16. П'єр Гаслі (Альпін) – 11;
  17. Юкі Цунода (Ред Булл) – 10;
  18. Олівер Берман (Гаас) – 6;
  19. Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 4;
  20. Джек Дуен (Альпін) – 0;
  21. Франко Колапінто (Альпін) – 0;

Кубок конструкторів

  1. Макларен – 417;
  2. Феррарі – 210;
  3. Мерседес – 209;
  4. Ред Булл – 162;
  5. Вільямс – 55;
  6. Рейсінг Буллз – 36;
  7. Гаас – 29;
  8. Астон Мартін – 28;
  9. Кік Заубер – 26;
  10. Альпін – 11.

Уже за тиждень відбудеться 12-й етап сезону Формули-1 2025 року – траса Сільверстоун прийматиме Гран-прі Великої Британії.

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