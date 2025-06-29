Норріс випередив Піастрі у боротьбі за перемогу на Гран-Прі Австрії
Ландо Норріс
Макларен
Сьогодні, 29 червня, завершилася одинадцята гонка сезону Формули-1. На автодромі Ред Булл Ринг, що знаходиться поблизу села Шпільберг, пілот Макларен Ландо Норріс здобув перемогу на Гран-прі Австрії.
Другим фінішував напарник британця Оскар Піастрі, третім став гонщик Феррарі Шарль Леклер, який у боротьбі за місце на подіумі випередив свого партнера по команді Льїса Гамільтона.
Зійшов з гонки чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен (Ред Булл).
Підсумкова класифікація:
- Ландо Норріс (Макларен) – 1:23,47,693;
- Оскар Піастрі (Макларен) +2,695;
- Шарль Леклер (Феррарі) +19,820;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) + 29,020;
- Джордж Расселл (Мерседес) + 63,396;
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) + 67,754;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло
- Габріел Бортолето (Заубер) +1 коло;
- Ніко Хюлькенберг (Заубер) +1 коло;
- Естебан Окон (Гаас) +1 коло;
- Олівер Берман (Гаас) +1 коло;
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +1 коло;
- П'єр Гаслі (Альпін) (Мерседес) +1 коло;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло;
- Франко Колапінто (Альпін) +1 коло;
- Юкі Цунода (Ред Булл) +2 кола;
Зійшли з дистанції: Макс Ферстаппен (Ред Булл), Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес), Карлос Сайнс (Вільямс), Алекс Албон (Вільямс).
Загальний залік пілотів
- Оскар Піастрі (Макларен) – 216;
- Ландо Норріс (Макларен) – 201;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 146;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 119;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 91;;
- Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 63
- Александр Албон (Вільямс) – 42
- Естебан Окон (Гаас) – 23
- Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер) – 22
- Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 21
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 14
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 13
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 12
- П'єр Гаслі (Альпін) – 11;
- Юкі Цунода (Ред Булл) – 10;
- Олівер Берман (Гаас) – 6;
- Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 4;
- Джек Дуен (Альпін) – 0;
- Франко Колапінто (Альпін) – 0;
Кубок конструкторів
- Макларен – 417;
- Феррарі – 210;
- Мерседес – 209;
- Ред Булл – 162;
- Вільямс – 55;
- Рейсінг Буллз – 36;
- Гаас – 29;
- Астон Мартін – 28;
- Кік Заубер – 26;
- Альпін – 11.
Уже за тиждень відбудеться 12-й етап сезону Формули-1 2025 року – траса Сільверстоун прийматиме Гран-прі Великої Британії.