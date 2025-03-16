Норріс виграв шалений Гран-прі Австралії

Сьогодні, 16 березня, відбулася дебютна гонка нового сезону Формули-1. У Мельбурні на "Альберт Парку" першу перемогу в сезоні здобув пілот Макларен Ландо Норріс, який виграв Гран-прі Австралії.

Разом із ним на першому подіумі в сезоні опинилися чинний чемпіон Макс Ферстаппен з Ред Булл та представник Мерседес Джордж Расселл.

Старт сезон вийшов незабутнім. Не встигла гонка розпочатися, як вона закінчилася для дебютанта Ісака Хаджара. На старті прогрівочного кола пілот Рейсін Буллз на виході з першого повороту втратив болід та влетів у загородження, зламавши заднє антикрило. 20-річний француз так засмутився, що його довелося заспокоювати батьку Льюїса Гамільтона Ентоні.

Isack Hadjar has made contact with the wall at Turn 2 😦#F1 #AusGP pic.twitter.com/avk1A0GtGC — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Але Хаджар був не єдиним новачком, який захоче забути цей вікенд. Це Джек Дуен у невинній ситуації також не втримав свою машину і також розбив її.

А далі зійшов з дистанції ще й Карлос Сайнс, який за машиною безпеки примудрився "припаркуватися" біля стіни. Гонщик Вільямса розповів команді, що відчув різкий поштовх потужності від двигуна.

📻 "I'm OK"



An extraordinary start to the season with Williams' Carlos Sainz spinning into the barrier 🔄#F1 #AusGP pic.twitter.com/cCYQ5z3g7W — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

На старті Макс Ферстаппен зумів пройти Оскара Піастрі за рахунок невеликої помилки австралійця. Також варто відзначити початок гонки від Шарля Леклера, який відіграв одразу дві позиції. Водночас Льюїс Гамільтон "застряг" за Алексом Албоном – пілот Вільямс дуже вміло захищався.

Після стартового шаленства розпочалося типове затишшя. Головним "активістом" на трасі був... Андреа Кімі Антонеллі, якому двічі довелося проходити Ніко Хюлькенберга, після чого він почав наближатися до Фернандо Алонсо.

Десь попереду настала черга Ферстаппена помилятися, а Піастрі – користуватися цією помилкою. Це повернуло дубль Макларен, проте Оскар не хотів задовольнятися другим місцем на домашньому етапі. Він дуже швидко наздогнав напарника.

І в цей момент гоночний інженер повідомив австралійцю, щоб той не атакував Норріса – все через стан траси, яка була вологою. Але згодом, вже після того, як Піастрі встиг помилитися, йому все ж дозволили боротися, нагадавши про "правила папая".

McLaren tell Oscar Piastri to "hold position" behind Lando Norris... 👀



Piastri 📻: "I'm faster but OK"#F1 #AusGP pic.twitter.com/peCgVqCgwM — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

34 коло стало певним рубіконом, після якого розпочався справжній хаос. Під час боротьби з Антонеллі у стіні опинився Алонсо. Це запустило хвилю піт-стопів – гонщики переходили на сліки.

Nooo!! Fernando Alonso has crashed 😱



The Safety Car is deployed in order to recover his Aston Martin#F1 #AusGP pic.twitter.com/wKbd1FU6G3 — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Через 10 кіл погода значно погіршилася, що призвело до подвійної помилки пілотів Макларен, які виїхали на газон, чим скористався Ферстаппен. Піастрі ще й застряг, але врешті-решт він зміг вибратися, хоча гонка вже була зіпсована.

Поки Норріс та група пілотів поїхала в бокси за проміжною гумою, Ферстаппен, Леклер та Гамільтон вирішили залишитися на трасі. І якщо Ред Булл ще встигли покликати Макса за проміжною гумою, то Феррарі провалилася в плані стратегії, залишивши обох гонщиків під дощем на сліках. Зрозумівши, яка це помилка, Шарль та Льюїс все ж таки поїхали на піт-стоп, але повернулися на трасу на межі залікової зони.

Але до цього відбулося ще два сходи: Ліам Лоусон та Габріель Бортолето майже одночасно втратили керування своїми болідами. Цікаво, що новачок Ред Булл зійшов рівно в тому ж місці, де й Ісак Хаджар.

Інтрига в гонці залишалася до самого кінця, бо Ферстаппен продовжував чинити тиск на Норріса. Проте британець втримався на першому місці та здобув першу перемогу в сезоні.

Підсумкова класифікація

Ландо Норріс (Макларен) – 1:42:06,304 (57 кіл); Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,895; Джордж Расселл (Мерседес) +8,481; Алекс Албон (Вільямс) +12,773; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +15,135; Ленс Стролл (Астон Мартін) +17,413; Ніко Хюлькенберг (Заубер) +18,423; Шарль Леклер (Феррарі) +19,826; Оскар Піастрі (Макларен) +20,448; Льюїс Гамільтон (Феррарі) +22,473; П'єр Гаслі (Альпін) +26,502; Юкі Цунода (Рейсін Буллз) +29,884; Естебан Окон (Гаас) +33,161; Олівер Берман (Гаас) +40,351.

Зійшли: Ісак Хаджар (Рейсін Буллз), Джек Дуен (Альпін), Карлос Сайнс (Вільямс), Фернандо Алонсо (Астон Мартін), Габріель Бортолето (Заубер), Ліам Лоусон (Ред Булл).

Ландо Норріс (Макларен) – 25 очок; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 18; Джордж Расселл (Мерседес) – 15; Александр Албон (Вільямс) – 12; Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 10; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 8; Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6; Шарль Леклер (Феррарі) – 4; Оскар Пісатрі (Макларен) – 2; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 1; П'єр Гаслі (Альпін) – 0; Юкі Цунода (Рейсінг Булз) – 0; Естебан Окон (Гаас) – 0; Олівер Берман (Гаас) – 0; Ліам Лоусон (Ред Булл) – 0; Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0; Карлос Сайнс (Вільямс) – 0; Ісак Хаджар (Рейсінг Булз) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0.

Макларен – 27 очок; Мерседес – 25; Ред Булл – 18; Вільямс – 12; Астон Мартін – 8; Кік Заубер – 6; Феррарі – 5; Альпін – 0; Рейсінг Буллз – 0; Гаас – 0.

За тиждень відбудеться другий етап сезону Формули-1 2025 року – у Шанхаї відбудеться Гран-прі Китаю.