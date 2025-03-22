Піастрі виграв другу кваліфікацію Гран-прі Китаю

Оскар Піастрі виграв другу кваліфікації Гран-прі Китаю та вперше в кар'єрі посів поул-позицію.

Австралійський пілот випередив Джоржа Рассела на 0,082 секунди, а трійку лідерів замкнув Ландо Норріс із відставанням у 0,152 секунди. Льюїс Гамільтон, який напередодні виграв спринт, посів п'яте місце.

Завдяки цій перемозі Піастрі побив нещодавній рекорд британця, який він встановив під час кваліфікації спринту.

Результат другої кваліфікації Гран-прі Китаю

Оскар Піастрі (Макларен) – 1:30.641 Джордж Рассел (Мерседес) – +0,82 Ландо Норріс (Макларен) – +0,152 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +0,176 Льюїс Гамільтон (Феррарі) – +0,286 Шарль Леклер (Феррарі) – +0,380 Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) – +0,438 Кімі Антонеллі (Мерседес) – +0,462 Юкі Цунода (Рейсінг Буллз) – +0,997 Александер Альбон (Вільямс) – +1,065

Зазначимо, що основна гонка Гран-прі Китаю відбудеться завтра, 23 березня, о 9:00 за київським часом.

Раніше Гамільтон прокоментував свою першу перемогу у кваліфікації за кермом боліда Феррарі.