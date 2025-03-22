Піастрі виграв другу кваліфікацію Гран-прі Китаю
Оскар Піастрі
Макларен
Оскар Піастрі виграв другу кваліфікації Гран-прі Китаю та вперше в кар'єрі посів поул-позицію.
Австралійський пілот випередив Джоржа Рассела на 0,082 секунди, а трійку лідерів замкнув Ландо Норріс із відставанням у 0,152 секунди. Льюїс Гамільтон, який напередодні виграв спринт, посів п'яте місце.
Завдяки цій перемозі Піастрі побив нещодавній рекорд британця, який він встановив під час кваліфікації спринту.
Результат другої кваліфікації Гран-прі Китаю
- Оскар Піастрі (Макларен) – 1:30.641
- Джордж Рассел (Мерседес) – +0,82
- Ландо Норріс (Макларен) – +0,152
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +0,176
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – +0,286
- Шарль Леклер (Феррарі) – +0,380
- Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) – +0,438
- Кімі Антонеллі (Мерседес) – +0,462
- Юкі Цунода (Рейсінг Буллз) – +0,997
- Александер Альбон (Вільямс) – +1,065
Зазначимо, що основна гонка Гран-прі Китаю відбудеться завтра, 23 березня, о 9:00 за київським часом.
Раніше Гамільтон прокоментував свою першу перемогу у кваліфікації за кермом боліда Феррарі.