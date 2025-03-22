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Піастрі виграв другу кваліфікацію Гран-прі Китаю

Володимир Максименко — 22 березня 2025, 10:14
Піастрі виграв другу кваліфікацію Гран-прі Китаю
Оскар Піастрі
Макларен

Оскар Піастрі виграв другу кваліфікації Гран-прі Китаю та вперше в кар'єрі посів поул-позицію.

Австралійський пілот випередив Джоржа Рассела на 0,082 секунди, а трійку лідерів замкнув Ландо Норріс із відставанням у 0,152 секунди. Льюїс Гамільтон, який напередодні виграв спринт, посів п'яте місце.

Завдяки цій перемозі Піастрі побив нещодавній рекорд британця, який він встановив під час кваліфікації спринту.

Результат другої кваліфікації Гран-прі Китаю

  1. Оскар Піастрі (Макларен) – 1:30.641
  2. Джордж Рассел (Мерседес) – +0,82
  3. Ландо Норріс (Макларен) – +0,152
  4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +0,176
  5. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – +0,286
  6. Шарль Леклер (Феррарі) – +0,380
  7. Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) – +0,438
  8. Кімі Антонеллі (Мерседес) – +0,462
  9. Юкі Цунода (Рейсінг Буллз) – +0,997
  10. Александер Альбон (Вільямс) – +1,065

Зазначимо, що основна гонка Гран-прі Китаю відбудеться завтра, 23 березня, о 9:00 за київським часом.

Раніше Гамільтон прокоментував свою першу перемогу у кваліфікації за кермом боліда Феррарі.

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