Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Бельгії, залишивши позаду Оскара Піастрі та Ландо Норріса з Макларен.

Найближчого переслідувача нідерландець випередив на 0.753, а Норріс фінішував третім з відставанням у +1.414.

Зазначимо, що гонку пропустив П'єр Гаслі з команди Альпін через проблеми з болідом – підозра на виток води.

Загалом спринт обійшовся без надзвичайних подій, а головною інтригою, яка так і не сталась, було чи зможе Піастрі дотиснути Ферстаппена на фініші. Також відзначимо Льюїса Гамільтона, який під час прикінцевих колів обійшов Алекса Албона.

Сьогодні ввечері о 17:00 за київським часом відбудеться друга кваліфікація Гран-прі Бельгії, а основна гонка запланована на завтра, 27 липня. Старт відбудеться о 16:00.

Зазначимо, що кваліфікація спринту стала для Мерседес найгіршою в історії команди.