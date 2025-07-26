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Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Бельгії

Володимир Максименко — 26 липня 2025, 13:41
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Бельгії
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Бельгії, залишивши позаду Оскара Піастрі та Ландо Норріса з Макларен.

Найближчого переслідувача нідерландець випередив на 0.753, а Норріс фінішував третім з відставанням у +1.414.

Зазначимо, що гонку пропустив П'єр Гаслі з команди Альпін через проблеми з болідом – підозра на виток води.

Загалом спринт обійшовся без надзвичайних подій, а головною інтригою, яка так і не сталась, було чи зможе Піастрі дотиснути Ферстаппена на фініші. Також відзначимо Льюїса Гамільтона, який під час прикінцевих колів обійшов Алекса Албона.

Сьогодні ввечері о 17:00 за київським часом відбудеться друга кваліфікація Гран-прі Бельгії, а основна гонка запланована на завтра, 27 липня. Старт відбудеться о 16:00.

Зазначимо, що кваліфікація спринту стала для Мерседес найгіршою в історії команди.

Гран-прі Бельгії Макс Ферстаппен Формула 1 Ландо Норріс Оскар Піастрі

Гран-прі Бельгії

Кваліфікація спринта Гран-прі Бельгії стала найгіршою в історії Мерседес
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