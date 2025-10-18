Ферстаппен виграв кваліфікацію спринту в США, Феррарі знову провалилась

В ніч на 18 жовтня в Остіні на Трасі Америк відбулася кваліфікація спринтерської гонки Гран-прі США, яку виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Чотириразовий чемпіон світу випередив обох пілотів Макларен, які стартуватимуть одразу за ним. Несподіванкою стало четверте місце Ніко Хюлькенберга із команди Кік Заубер, а також Фернандо Алонсо на шостій позиції.

У Топ-10 опинилися обидва пілоти Вільямс, у той час як представники Феррарі Льюїс Гамільтон та Шарль Леклер посіли восьме та десяте місця відповідно.

Не зміг підтримати свого напарника по команді Юкі Цунода – тільки 18 місце для японця. Велике відставання у порівнянні з іншим представником Кік Заубер виявилося у Габріеля Бортолето, який стартуватиме останнім.

Результати кваліфікації спринту в США

Макс Ферстаппен (Ред Булл); Ландо Норріс (Макларен); Оскар Піастрі (Макларен); Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер); Джордж Расселл (Мерседес); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Карлос Сайнс (Вільямс); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Алекс Албон (Вільямс); Шарль Леклер (Феррарі); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Ісак Аджар (Рейсін Буллз); П'єр Гаслі (Альпін); Ленс Стролл (Астон Мартін); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Олівер Берман (Хаас); Франко Колапінто (Альпін); Юкі Цунода (Ред Булл); Естебан Окон (Хаас); Габріель Бортолето (Кік Заубер).

Нагадаємо, що спринтерська гонка в Остіні проходитиме сьогодні, 18 жовтня. Старт заїзду запланований на 20:00 за київським часом.

А в ніч на неділю, 19 жовтня, на Трасі Америк відбудеться кваліфікація Гран-прі США. Вона розпочнеться о 00:00 за Києвом.

Нагадаємо, що вчора, 17 жовтня, Формула-1 та Apple оголосили про початок співпраці, яка розпочнеться у наступному сезоні.