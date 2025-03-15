Норріс виграв першу кваліфікацію в сезоні Формули 1 2025 року
Ландо Норріс
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Пілот Макларен Ландо Норріс виграв першу кваліфікацію Гран-прі Австралії.
Британець показав найкращий час у 1:15.096, випередивши Оскара Піастрі та Макса Ферстаппена, які замкнули трійку лідерів.
Команда Феррарі зазнала під час заїзду справжнього фіаско – Леклер та Гемілтон фінішували поза чільною п'ятіркою пілотів, пропустивши вперед Рассела, Цуноду та Албона.
Зазначимо, що основна гонка на "Альберт-Парк" відбудеться завтра, 16 березня, о 6 ранку за київським часом.
Пряму трансляцію Гран-прі Лас-Вегаса в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Раніше Льюїс Гемілтон заявляв, що хотів би виграти поул вже у першій гонці за Феррарі.