Норріс виграв першу кваліфікацію в сезоні Формули 1 2025 року

Пілот Макларен Ландо Норріс виграв першу кваліфікацію Гран-прі Австралії.

Британець показав найкращий час у 1:15.096, випередивши Оскара Піастрі та Макса Ферстаппена, які замкнули трійку лідерів.

It's #AusGP pole position for Lando Norris 🥇



Here's the final classification after Q3 👇#F1 pic.twitter.com/XEft8KctfC — Formula 1 (@F1) March 15, 2025

Команда Феррарі зазнала під час заїзду справжнього фіаско – Леклер та Гемілтон фінішували поза чільною п'ятіркою пілотів, пропустивши вперед Рассела, Цуноду та Албона.

Зазначимо, що основна гонка на "Альберт-Парк" відбудеться завтра, 16 березня, о 6 ранку за київським часом.

Пряму трансляцію Гран-прі Лас-Вегаса в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Раніше Льюїс Гемілтон заявляв, що хотів би виграти поул вже у першій гонці за Феррарі.