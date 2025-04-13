Піастрі виграв друге Гран-прі Формули-1, Норріс піднявся на подіум

Сьогодні, 13 квітня, відбулася четверта гонка нового сезону Формули-1. На автодромі в місті Сахіра свою другу перемогу в сезоні здобув пілот Макларен Оскар Піастрі.

Другим фінішував гонщик Мерседес Джордж Раселл. Також на подіумі опинився напарник Піастрі Ландо Норріс, який продовжує очолювати особистий залік пілотів.

Уже на старті відбулося чимало змін, а Ландо Норріс зумів прорватися з шостого місця на третє. Згодом стало відомо, що в британця був фальстарт, за що він отримав 5 секунд штрафу.

Доволі швидко гонщики почали заїжджати на перший піт-стоп через сильне зношення гуми. Майже всі лідери стартували на софті, лише Феррарі почали гонку на комлекті мідіум.

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Our race leader pits to cover off second place Russell who pitted the lap before #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/SRjgoRgTsc — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

У середині заїзду розпочалася найепічніша боротьба між Шарлем Леклером та Ландо Норіссом. Монегаск на свіжішій гумі зумів пройти лідера особистого заліку.

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Leclerc up to P3!



Norris is powerless to stop a rapid Leclerc.



Next up the road, George Russell#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/08sYJZRGzt — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

Усе змінилося на 34 колі, коли через уламки від боліда Карлоса Сайнса на трасі виїхала машина безпеки. Цим скористалися майже всі гонщики, заїхавши на піт-стоп. Лідери Піастрі-Расселл-Леклер виїхали на різних типах гуми – мідіум, сотф та хард відповідно.





LAP 34/57: ⚠️ @astonmartin SAFETY CAR ⚠️



The Safety Car triggered a flurry of pit stops and Mercedes have rolled the dice bolting on soft tyres to Russell's car 👀#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/yeCuzLgHCi — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

Більш жорстка гума поставила в програшне становище саме пілота Феррарі, адже на хвості опинився все той же Норріс, який мав мідіум, як і його напарник.

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The gap between the top four 👀



Piastri ➡️ Russell ➡️ Leclerc ➡️ Norris#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/qQLJvhmgZI — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

На 47 колі Сайнс, який у зіткненні з Юкі Цунодою отримав пошкодження, все ж зійшов з дистанції та став єдиним пілотом, який не фінішував на Гран-прі Бахрейну.

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It's all over for Carlos Sainz ❌



Damage to his sidepod picked up in his contact with Tsunoda has forced Williams to retire the car #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/WhLXszzv2w — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

Наприкінці заїзду Ландо Норрісу все ж вдалося на свіжішій гумі пройти Леклера та почати боротьбу з Джорджем Расселлом за другу позицію.

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Total commitment at Turn 4! 💪



Norris goes around the outside to snatch P3 away from Leclerc #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/iUUfQgan4F — Formula 1 (@F1) April 13, 2025

На двох останніх колах Норріс мав шанс на обгін, але Расселл вдало захистив свою позицію та фінішував другим. Проте пілот Мерседес все ж може втратити своє місце в заліку Гран-прі Бахрейну, адже під час етапу британець мав проблеми з електронікою, через які його DRS міг бути відкритим у неналежному місці. За це Джордж Расселл може втратити дві позиції та пропустити Норріса та Леклера.

Підсумкова класифікація

Оскар Піастрі (Макларен) – 1:35:39,435 Джордж Расселл (Мерседес) +15,499; Ландо Норріс (Макларен) +16,273; Шарль Леклер (Феррарі) +19:679; Льюїс Гамільтон (Феррарі) +27,993; Макс Ферстаппен (Ред Булл) +34,395; П'єр Гаслі (Альпін) +36,002; Естебан Окон (Гаас) +44,244; Юкі Цунода (Ред Булл) +45,061; Олівер Берман (Гаас) +47,594; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +48,016; Алекс Албон (Вільямс) +48,839; Джек Дуен (Альпін) +53,472; Ніко Хюлькенберг (Заубер) +56,314; Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +57,806; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +60,340; Ліам Лоусон (Ред Булл) +64,435; Ленс Стролл (Астон Мартін) +65,489; Габріел Бортолето (Заубер) +66,872;

Зійшли:

Карлос Сайнс (Вільямс).

Ландо Норріс (Макларен) – 77 очки; Оскар Пісатрі (Макларен) – 74; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 69; Джордж Расселл (Мерседес) – 63; Шарль Леклер (Феррарі) – 32; Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 30; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 25; Александр Албон (Вільямс) – 18; Естебан Окон (Гаас) – 14; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 10; П'єр Гаслі (Альпін) – 6; Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6; Олівер Берман (Гаас) – 6; Юкі Цунода (Рейсінг Булз) – 5; Ісак Хаджар (Рейсінг Булз) – 4; Карлос Сайнс (Вільямс) – 1; Ліам Лоусон (Ред Булл) – 0; Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0.

Макларен – 151 очко; Мерседес – 93; Ред Булл – 71; Феррарі – 57; Гаас – 20; Вільямс – 19; Астон Мартін – 10; Рейсінг Буллз – 7; Кік Заубер – 6; Альпін – 6.

Уже за тиждень відбудеться п'ятий етап сезону Формули-1 2025 року – на автодромі "Джидда" в однойменному місті відбудеться Гран-прі Японії.