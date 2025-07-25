Піастрі виграв кваліфікацію спринту Гран-прі Бельгії

На легендарному автодромі Спа-Франкоршам відбулась кваліфікація майбутньої спринтерської гонки Формули-1 на Гран-прі Бельгії.

Перемогу у кваліфікації здобув пілот Макларен Оскар Піастрі, який випередив гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена. Замкнув трійку партнер по команді Оскара – Ландо Норріс, який був лідером у другому сегменті кваліфікації.

Результати кваліфікації:

Оскар Піастрі (Макларен) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норріс (Макларен) Шарль Леклер (Феррарі) Естебан Окон (Хаас) Карлос Сайнс (Вільямс) Олівер Берман (Хаас) П'єр Гаслі (Альпін) Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) Габріель Бортолето (Заубер)

Спринтерська гонка відбудеться у суботу, 26 липня. Старт заїзду запланований на 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні команда Каділлак визначилася зі складом пілотів на свій дебютний сезон на "королівських автоперегонах".