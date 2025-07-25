Піастрі виграв кваліфікацію спринту Гран-прі Бельгії
Оскар Піастрі
Формула-1
На легендарному автодромі Спа-Франкоршам відбулась кваліфікація майбутньої спринтерської гонки Формули-1 на Гран-прі Бельгії.
Перемогу у кваліфікації здобув пілот Макларен Оскар Піастрі, який випередив гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена. Замкнув трійку партнер по команді Оскара – Ландо Норріс, який був лідером у другому сегменті кваліфікації.
Результати кваліфікації:
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Естебан Окон (Хаас)
- Карлос Сайнс (Вільямс)
- Олівер Берман (Хаас)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз)
- Габріель Бортолето (Заубер)
Спринтерська гонка відбудеться у суботу, 26 липня. Старт заїзду запланований на 13:00 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні команда Каділлак визначилася зі складом пілотів на свій дебютний сезон на "королівських автоперегонах".