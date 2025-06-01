Шалений фінал не завадив Піастрі виграти Гран-прі Іспанії-2025

Сьогодні, 1 червня, завершилася дев'ята гонка сезону Формули-1. На трасі "Каталунья", що поблизу Барселони, гонщик Макларен Оскар Піастрі здобув перемогу на Гран-прі Іспанії.

Другим фінішував його напарник Ландо Норріс, а трійку замкнув Шарль Леклер із Феррарі, який стартував сьомим.

Лідер залікового заліку Оскар Піастрі вдало стартував та зберіг першу позицію, а Макс Ферстаппен у боротьбі з Ландо Норрісом здобув другу позицію.

Oscar absolutely nails it! 👏



Looking back at that frantic race start 😎#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/OJWPUTxSjk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Через 12 кіл британець повернув собі другу позицію, яку не віддав до завершення перегонів. Однак і боротьби за перемогу в Норріса не вийшло.

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Norris passes Verstappen for P2 in a slam-dunk move, putting McLaren back in a 1-2 position! 💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/LfkjWwq0db — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Фернандо Алонсо, який до цієї гонки мав 0 очок у заліковому заліку, через коло помилився та виїхав у гравій через що втратив дві позиції.

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An unusual error from Alonso who takes the scenic route through the gravel at Turn 5 😬#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/0TZHJSQFRU — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Надалі гонка не передвіщала великих змін у пелотоні, однак Андреа Кімі Антонеллі знову зійшов через проблеми зі своїм Мерседесом, що викликало машину безпеку.

Після завершення сейфті кару Шарль Леклер у близькій боротьбі зумів пройти Макса Ферстаппена і в тій же боротьбі на нідерландця майже пройшов Джордж Расселл.

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Wow!! 😮 Replays show Leclerc and Verstappen touched on the pit straight at the restart 💥#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/dVQDH2ZFJn — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Ферстаппену згодом дали команду пропустити Джорджа Расселла, однак Макс не віддав позицію відразу, пірнувши у внутрішню траєкторію. 4-разовий чемпіон був змушений пропустити суперника, а потім ще й отримав штраф 10 секунд і 3 штрафних бали.

Це означає, що в разі штрафу на Гран-прі Канади або Австралії нідерландець може бути дискваліфікований з гонки.

Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Підсумкова класифікація

Оскар Піастрі (Макларен) Ландо Норріс (Макларен) Шарль Леклер (Феррарі) Джордж Расселл (Мерседес) Ніко Хюлькенберг (Заубер) Льюїс Гамільтон (Феррарі) Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) П'єр Гаслі (Альпін) (Мерседес) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) Габріел Бортолето (Заубер) Олівер Берман (Гаас) Юкі Цунода (Ред Булл) Карлос Сайнс (Вільямс) Франко Колапінто (Альпін) Естебан Окон (Гаас)

Зійшли: Алекс Албон (Вільямс), Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес)

Не стартував: Ленс Стролл (Астон Мартін

Оскар Піастрі (Макларен) – 186; Ландо Норріс (Макларен) – 176; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 137; Джордж Расселл (Мерседес) – 111; Шарль Леклер (Феррарі) – 94; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 71; Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 48; Александр Албон (Вільямс) – 42; Естебан Окон (Гаас) – 42; Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 20; Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 15; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 15; Карлос Сайнс (Вільямс) – 12; П'єр Гаслі (Альпін) – 11; Юкі Цунода (Ред Булл) – 10; Олівер Берман (Гаас) – 6; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 4; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 2; Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0; Франко Колапінто (Альпін) – 0.

Макларен – 362; Феррарі – 165; Мерседес – 159; Ред Булл – 144; Вільямс – 54; Рейсінг Буллз – 28; Гаас – 26; Кік Заубер – 16; Астон Мартін – 16; Альпін – 11.

Уже за два тижні відбудеться десятий етап сезону Формули-1 2025 року – Автодром імені Жиля Вільнева відбудеться Гран-прі Канади.