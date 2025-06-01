Шалений фінал не завадив Піастрі виграти Гран-прі Іспанії-2025
Сьогодні, 1 червня, завершилася дев'ята гонка сезону Формули-1. На трасі "Каталунья", що поблизу Барселони, гонщик Макларен Оскар Піастрі здобув перемогу на Гран-прі Іспанії.
Другим фінішував його напарник Ландо Норріс, а трійку замкнув Шарль Леклер із Феррарі, який стартував сьомим.
Лідер залікового заліку Оскар Піастрі вдало стартував та зберіг першу позицію, а Макс Ферстаппен у боротьбі з Ландо Норрісом здобув другу позицію.
Через 12 кіл британець повернув собі другу позицію, яку не віддав до завершення перегонів. Однак і боротьби за перемогу в Норріса не вийшло.
Фернандо Алонсо, який до цієї гонки мав 0 очок у заліковому заліку, через коло помилився та виїхав у гравій через що втратив дві позиції.
Надалі гонка не передвіщала великих змін у пелотоні, однак Андреа Кімі Антонеллі знову зійшов через проблеми зі своїм Мерседесом, що викликало машину безпеку.
Після завершення сейфті кару Шарль Леклер у близькій боротьбі зумів пройти Макса Ферстаппена і в тій же боротьбі на нідерландця майже пройшов Джордж Расселл.
Ферстаппену згодом дали команду пропустити Джорджа Расселла, однак Макс не віддав позицію відразу, пірнувши у внутрішню траєкторію. 4-разовий чемпіон був змушений пропустити суперника, а потім ще й отримав штраф 10 секунд і 3 штрафних бали.
Це означає, що в разі штрафу на Гран-прі Канади або Австралії нідерландець може бути дискваліфікований з гонки.
Підсумкова класифікація
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Ніко Хюлькенберг (Заубер)
- Льюїс Гамільтон (Феррарі)
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз)
- П'єр Гаслі (Альпін) (Мерседес)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз)
- Габріел Бортолето (Заубер)
- Олівер Берман (Гаас)
- Юкі Цунода (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Вільямс)
- Франко Колапінто (Альпін)
- Естебан Окон (Гаас)
Зійшли: Алекс Албон (Вільямс), Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес)
Не стартував: Ленс Стролл (Астон Мартін
Загальний залік пілотів
- Оскар Піастрі (Макларен) – 186;
- Ландо Норріс (Макларен) – 176;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 137;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 111;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 94;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 71;
- Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 48;
- Александр Албон (Вільямс) – 42;
- Естебан Окон (Гаас) – 42;
- Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 20;
- Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 15;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 15;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 12;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 11;
- Юкі Цунода (Ред Булл) – 10;
- Олівер Берман (Гаас) – 6;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 4;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 2;
- Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0;
- Джек Дуен (Альпін) – 0;
- Франко Колапінто (Альпін) – 0.
Кубок конструкторів
- Макларен – 362;
- Феррарі – 165;
- Мерседес – 159;
- Ред Булл – 144;
- Вільямс – 54;
- Рейсінг Буллз – 28;
- Гаас – 26;
- Кік Заубер – 16;
- Астон Мартін – 16;
- Альпін – 11.
Уже за два тижні відбудеться десятий етап сезону Формули-1 2025 року – Автодром імені Жиля Вільнева відбудеться Гран-прі Канади.