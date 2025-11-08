Норріс виграв спринт Гран-прі Сан-Паулу
Ландо Норріс
Макларен
На автодромі Інтерлагосі відбувся спринт Гра-прі Сан-Паулу, який виграв пілот команди Макларен Ландо Норріс.
Інший претендент на титул чемпіона Формули-1, Оскр Піастрі, вилетів після п'ятого кола. Також до фінішу не доїхав Габріель Бортолето, який потрапив в аварію наприкінці заїзду.
Результати спринту Гран-прі Сан-Паулу
- Ландо Норріс (Макларен)
- Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Льюїс Гамільтон (Феррарі)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
- Ісаак Аджар (Рейсінг Буллз)
Зазначимо, що сьогодні о 20:00 відбудеться кваліфікація основної гонки, а сам заїзд заплановано на завтра о 19:00 за київським часом.
