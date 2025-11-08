Українська правда
Норріс виграв спринт Гран-прі Сан-Паулу

Володимир Максименко — 8 листопада 2025, 17:12
На автодромі Інтерлагосі відбувся спринт Гра-прі Сан-Паулу, який виграв пілот команди Макларен Ландо Норріс.

Інший претендент на титул чемпіона Формули-1, Оскр Піастрі, вилетів після п'ятого кола. Також до фінішу не доїхав Габріель Бортолето, який потрапив в аварію наприкінці заїзду.

Результати спринту Гран-прі Сан-Паулу

  1. Ландо Норріс (Макларен)
  2. Кімі Антонеллі (Мерседес)
  3. Джордж Рассел (Мерседес)
  4. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  5. Шарль Леклер (Феррарі)
  6. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
  7. Льюїс Гамільтон (Феррарі)
  8. П'єр Гаслі (Альпін)
  9. Ленс Стролл (Астон Мартін)
  10. Ісаак Аджар (Рейсінг Буллз)

Зазначимо, що сьогодні о 20:00 відбудеться кваліфікація основної гонки, а сам заїзд заплановано на завтра о 19:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, коли відбудеться презентація концепту боліда майбутнього новачка Формули-1.

