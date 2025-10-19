Ферстаппен знову переміг, Леклер не втримав Норріса позаду на Гран-прі США
У неділю, 19 жовтня, в Остіні, штат Техас, завершилася 19 гонка Формули-1 – Гран-прі США.
Упевнену перемогу на трасі "Америк" здобув гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, який реалізував поул-позицію та лідирував протягом усього заїзду.
Другим фінішував пілот Макларен Ландо Норріс, який втратив своє місце на старті Шарлю Леклеру, проте зумів пізніше повернутися на другу сходинку.
На 6 колі відбулося зіткнення між Карлосом Сайнсом та Андреа Кімі Антонеллі в боротьбі за 8 позицію. Це спричинило схід іспанця, зіпсовану гонку італійцю та виклик віртуальної машини безпеки.
Паралельно дуже тривала оборона Леклера проти Норріса дозволила Ферстаппену від'їхати на 10 секунд від одного з конкурентів у боротьбі за титул.
Ще одне зіткнення сталося на 35 колі, Олівер Берман здійснив спробу атаки на Юкі Цуноду, але був змушений зрізати поворот, що розвернуло його болід.
Після піт-стопів Шарль Леклер знову опинився попереду, однак на 51 колі Ландо Норрісу все ж вдалося повернути собі другу позицію.
У підсумку перша трійка після кваліфікації не змінилась, а ось Джордж Расселл після старту втратив дві позиції, пропустивши вперед Льюїса Гамільтона та Оскара Піастрі.
Підсумкова класифікація
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Ландо Норріс (Макларен);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Юкі Цунода (Ред Булл);
- Ніко Хюлькенберг (Заубер).
- Олівер Берман (Хаас);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Алекс Албон (Вільямс);
- Естебан Окон (Хаас);
- Ісак Аджар (Рейсін Буллз);
- Франко Колапінто (Альпін);
- Габріель Бортолето (Заубер);
- П'єр Гаслі (Альпін).
Зійшов: Карлос Сайнс (Вільямс).
Загальний залік пілотів
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Льюїс Гамільтон (Феррарі)
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Алекс Албон (Вільямс)
- Ісак Аджар (Рейсін Буллз)
- Ніко Хюлькенберг (Заубер)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Карлос Сайнс (Вільямс)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз)
- Естебан Окон (Хаас)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Юкі Цунода (Ред Булл)
- Габріель Бортолето (Заубер)
- Олівер Берман (Хаас)
- Франко Колапінто (Альпін)
- Джек Дуен (Альпін)
Кубок конструкторів
- Макларен
- Мерседес
- Феррарі
- Ред Булл
- Вільямс
- Рейсін Буллз
- Астон Мартін
- Заубер
- Хаас
- Альпін
Уже за тиждень, з 24 по 26 жовтня, автодром імені братів Родрігес прийматиме Гран-прі Мексики у 20 з 24 етапів сезону-2025.