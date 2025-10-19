Українська правда
Ферстаппен знову переміг, Леклер не втримав Норріса позаду на Гран-прі США

Станіслав Лисак — 19 жовтня 2025, 23:43
Макс Ферстаппен
Getty Images

У неділю, 19 жовтня, в Остіні, штат Техас, завершилася 19 гонка Формули-1 – Гран-прі США.

Упевнену перемогу на трасі "Америк" здобув гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, який реалізував поул-позицію та лідирував протягом усього заїзду.

Другим фінішував пілот Макларен Ландо Норріс, який втратив своє місце на старті Шарлю Леклеру, проте зумів пізніше повернутися на другу сходинку.

На 6 колі відбулося зіткнення між Карлосом Сайнсом та Андреа Кімі Антонеллі в боротьбі за 8 позицію. Це спричинило схід іспанця, зіпсовану гонку італійцю та виклик віртуальної машини безпеки.

Паралельно дуже тривала оборона Леклера проти Норріса дозволила Ферстаппену від'їхати на 10 секунд від одного з конкурентів у боротьбі за титул.

Ще одне зіткнення сталося на 35 колі, Олівер Берман здійснив спробу атаки на Юкі Цуноду, але був змушений зрізати поворот, що розвернуло його болід.

Після піт-стопів Шарль Леклер знову опинився попереду, однак на 51 колі Ландо Норрісу все ж вдалося повернути собі другу позицію.

У підсумку перша трійка після кваліфікації не змінилась, а ось Джордж Расселл після старту втратив дві позиції, пропустивши вперед Льюїса Гамільтона та Оскара Піастрі.

Підсумкова класифікація

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  2. Ландо Норріс (Макларен);
  3. Шарль Леклер (Феррарі);
  4. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  5. Оскар Піастрі (Макларен);
  6. Джордж Расселл (Мерседес);
  7. Юкі Цунода (Ред Булл);
  8. Ніко Хюлькенберг (Заубер).
  9. Олівер Берман (Хаас);
  10. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  11. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
  12. Ленс Стролл (Астон Мартін);
  13. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  14. Алекс Албон (Вільямс);
  15. Естебан Окон (Хаас);
  16. Ісак Аджар (Рейсін Буллз);
  17. Франко Колапінто (Альпін);
  18. Габріель Бортолето (Заубер);
  19. П'єр Гаслі (Альпін).

Зійшов: Карлос Сайнс (Вільямс).

Загальний залік пілотів

  1. Оскар Піастрі (Макларен)
  2. Ландо Норріс (Макларен)
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  4. Джордж Расселл (Мерседес)
  5. Шарль Леклер (Феррарі)
  6. Льюїс Гамільтон (Феррарі)
  7. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) 
  8. Алекс Албон (Вільямс) 
  9. Ісак Аджар (Рейсін Буллз) 
  10. Ніко Хюлькенберг (Заубер)
  11. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) 
  12. Карлос Сайнс (Вільямс) 
  13. Ленс Стролл (Астон Мартін) 
  14. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз)
  15. Естебан Окон (Хаас)
  16. П'єр Гаслі (Альпін) 
  17. Юкі Цунода (Ред Булл) 
  18. Габріель Бортолето (Заубер)
  19. Олівер Берман (Хаас) 
  20. Франко Колапінто (Альпін) 
  21. Джек Дуен (Альпін) 

Кубок конструкторів

  1. Макларен 
  2. Мерседес 
  3. Феррарі 
  4. Ред Булл 
  5. Вільямс 
  6. Рейсін Буллз 
  7. Астон Мартін
  8. Заубер 
  9. Хаас 
  10. Альпін 

Уже за тиждень, з 24 по 26 жовтня, автодром імені братів Родрігес прийматиме Гран-прі Мексики у 20 з 24 етапів сезону-2025.

