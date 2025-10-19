Ферстаппен знову переміг, Леклер не втримав Норріса позаду на Гран-прі США

У неділю, 19 жовтня, в Остіні, штат Техас, завершилася 19 гонка Формули-1 – Гран-прі США.

Упевнену перемогу на трасі "Америк" здобув гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, який реалізував поул-позицію та лідирував протягом усього заїзду.

Другим фінішував пілот Макларен Ландо Норріс, який втратив своє місце на старті Шарлю Леклеру, проте зумів пізніше повернутися на другу сходинку.

Leclerc into P2! 👊



Let's take a look at how the Grand Prix started... 💨#F1 #USGP pic.twitter.com/m040BRcqWr — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

На 6 колі відбулося зіткнення між Карлосом Сайнсом та Андреа Кімі Антонеллі в боротьбі за 8 позицію. Це спричинило схід іспанця, зіпсовану гонку італійцю та виклик віртуальної машини безпеки.

Carlos Sainz is OUT after making contact with Kimi Antonelli! 💥



Here's what happened... 👇#F1 #USGP pic.twitter.com/OIIUH031CO — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Паралельно дуже тривала оборона Леклера проти Норріса дозволила Ферстаппену від'їхати на 10 секунд від одного з конкурентів у боротьбі за титул.

Norris gets it done on Leclerc in the braking zone 🔥



That's P2 for the McLaren! 🔀#F1 #USGP pic.twitter.com/TzktXDimps — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Ще одне зіткнення сталося на 35 колі, Олівер Берман здійснив спробу атаки на Юкі Цуноду, але був змушений зрізати поворот, що розвернуло його болід.

Ollie goes for a spin! 😵‍💫



Bearman and Tsunoda get too close for comfort into Turn 15 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/SObdG5gSKn — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Після піт-стопів Шарль Леклер знову опинився попереду, однак на 51 колі Ландо Норрісу все ж вдалося повернути собі другу позицію.

LAP 51/56



Norris sends it at Turn 1, however, Leclerc does the switcheroo... 🤯



But Norris gets it done on the back straight, into P2! #F1 #USGP pic.twitter.com/NEYt8YC3RQ — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

У підсумку перша трійка після кваліфікації не змінилась, а ось Джордж Расселл після старту втратив дві позиції, пропустивши вперед Льюїса Гамільтона та Оскара Піастрі.

Підсумкова класифікація

Макс Ферстаппен (Ред Булл); Ландо Норріс (Макларен); Шарль Леклер (Феррарі); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Оскар Піастрі (Макларен); Джордж Расселл (Мерседес); Юкі Цунода (Ред Булл); Ніко Хюлькенберг (Заубер). Олівер Берман (Хаас); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Ленс Стролл (Астон Мартін); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Алекс Албон (Вільямс); Естебан Окон (Хаас); Ісак Аджар (Рейсін Буллз); Франко Колапінто (Альпін); Габріель Бортолето (Заубер); П'єр Гаслі (Альпін).

Зійшов: Карлос Сайнс (Вільямс).

Загальний залік пілотів

Оскар Піастрі (Макларен) Ландо Норріс (Макларен) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Джордж Расселл (Мерседес) Шарль Леклер (Феррарі) Льюїс Гамільтон (Феррарі) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Алекс Албон (Вільямс) Ісак Аджар (Рейсін Буллз) Ніко Хюлькенберг (Заубер) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Карлос Сайнс (Вільямс) Ленс Стролл (Астон Мартін) Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) Естебан Окон (Хаас) П'єр Гаслі (Альпін) Юкі Цунода (Ред Булл) Габріель Бортолето (Заубер) Олівер Берман (Хаас) Франко Колапінто (Альпін) Джек Дуен (Альпін)

Кубок конструкторів

Макларен Мерседес Феррарі Ред Булл Вільямс Рейсін Буллз Астон Мартін Заубер Хаас Альпін

Уже за тиждень, з 24 по 26 жовтня, автодром імені братів Родрігес прийматиме Гран-прі Мексики у 20 з 24 етапів сезону-2025.