Расселл неочікувано виграв кваліфікацію Гран-прі Сінгапуру, Норріс – тільки п'ятий

Микола Дендак — 4 жовтня 2025, 17:17
Джордж Расселл
Getty Images

Сьогодні, 4 жовтня, відбулася кваліфікація 18-го етапу чемпіонату Формули 1 – Гран-прі Сінгапуру.

Перемогу здобув пілот Мерседес Джордж Рассел. На другому місці опинився Макс Ферстаппен, а трійку замкнув лідер чемпіонату Оскар Піастрі.

Зауважимо, що напарник Піастрі по Макларен та головний конкурент у боротьбі за чемпіонство Ландо Норріс показав посередній час та опинився на 5 місці стартової решітки.

Результати кваліфікації Гран-прі Сінгапуру

  1. Джордж Расселл (Мерседес);
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  3. Оскар Піастрі (Макларен);
  4. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  5. Ландо Норріс (Макларен);
  6. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  7. Шарль Леклер (Феррарі);
  8. Ісак Аджар (Рейсін Буллз);
  9. Олівер Берман (Хаас);
  10. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  11. Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер);
  12. Алекс Албон (Вільямс);
  13. Карлос Сайнс (Вільямс);
  14. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
  15. Юкі Цунода (Ред Булл);
  16. Габріель Бортолето (Кік Заубер);
  17. Ленс Стролл (Астон Мартін);
  18. Франко Колапінто (Альпін);
  19. Естебан Окон (Хаас);
  20. П'єр Гаслі (Альпін).

Нагадаємо, що Гран-прі Сінгапуру проходитиме завтра, 5 жовтня. Старт гонки запланований на 15:00 за київським часом.

