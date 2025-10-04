Расселл неочікувано виграв кваліфікацію Гран-прі Сінгапуру, Норріс – тільки п'ятий
Джордж Расселл
Getty Images
Сьогодні, 4 жовтня, відбулася кваліфікація 18-го етапу чемпіонату Формули 1 – Гран-прі Сінгапуру.
Перемогу здобув пілот Мерседес Джордж Рассел. На другому місці опинився Макс Ферстаппен, а трійку замкнув лідер чемпіонату Оскар Піастрі.
Зауважимо, що напарник Піастрі по Макларен та головний конкурент у боротьбі за чемпіонство Ландо Норріс показав посередній час та опинився на 5 місці стартової решітки.
Результати кваліфікації Гран-прі Сінгапуру
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Ландо Норріс (Макларен);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Ісак Аджар (Рейсін Буллз);
- Олівер Берман (Хаас);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер);
- Алекс Албон (Вільямс);
- Карлос Сайнс (Вільямс);
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
- Юкі Цунода (Ред Булл);
- Габріель Бортолето (Кік Заубер);
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Франко Колапінто (Альпін);
- Естебан Окон (Хаас);
- П'єр Гаслі (Альпін).
Нагадаємо, що Гран-прі Сінгапуру проходитиме завтра, 5 жовтня. Старт гонки запланований на 15:00 за київським часом.