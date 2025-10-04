Расселл неочікувано виграв кваліфікацію Гран-прі Сінгапуру, Норріс – тільки п'ятий

Сьогодні, 4 жовтня, відбулася кваліфікація 18-го етапу чемпіонату Формули 1 – Гран-прі Сінгапуру.

Перемогу здобув пілот Мерседес Джордж Рассел. На другому місці опинився Макс Ферстаппен, а трійку замкнув лідер чемпіонату Оскар Піастрі.

Зауважимо, що напарник Піастрі по Макларен та головний конкурент у боротьбі за чемпіонство Ландо Норріс показав посередній час та опинився на 5 місці стартової решітки.

Результати кваліфікації Гран-прі Сінгапуру

Джордж Расселл (Мерседес); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Оскар Піастрі (Макларен); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Ландо Норріс (Макларен); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Шарль Леклер (Феррарі); Ісак Аджар (Рейсін Буллз); Олівер Берман (Хаас); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер); Алекс Албон (Вільямс); Карлос Сайнс (Вільямс); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Юкі Цунода (Ред Булл); Габріель Бортолето (Кік Заубер); Ленс Стролл (Астон Мартін); Франко Колапінто (Альпін); Естебан Окон (Хаас); П'єр Гаслі (Альпін).

Нагадаємо, що Гран-прі Сінгапуру проходитиме завтра, 5 жовтня. Старт гонки запланований на 15:00 за київським часом.