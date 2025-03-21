Гамільтон виграв кваліфікацію першого спринту сезону-2025
Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі
Сьогодні, 21 березня, в Шанхаї відбулася кваліфікація першої спринтерської гонки сезону-2025, яку виграв пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.
Семиразовий чемпіон світу встановив найкращий час та вперше стартуватиме з поулу в червоних кольорах. Поряд із ним поїде старий знайомий Макс Ферстаппен з Ред Булл.
На другому стартовому рядку розташувалися Оскар Піастрі (Макларен) та напарник сера Льюїса Шарль Леклер. Ліам Лоусон з Ред Булл знову провалив кваліфікацію, продемонструвавши найгірший результат.
Результати кваліфікації спринту в Китаї
- Льюїс Гамільтон (Феррарі)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Юкі Цунода (Рейсін Буллз)
- Алекс Албон (Вільямс)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Олівер Берман (Хаас)
- Карлос Сайнс (Вільямс)
- Габріель Бортолето (Заубер)
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз)
- Джек Дуен (Альпін)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Естебан Окон (Хаас)
- Ніко Хюлькенберг (Заубер)
- Ліам Лоусон (Ред Булл)
Спринтерська гонка в Китаї відбудеться завтра, 22 березня. Старт заїзду – о 05:00 за київським часом.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх сесій гоночного вікенду в Китаї.