Гамільтон виграв кваліфікацію першого спринту сезону-2025

Сьогодні, 21 березня, в Шанхаї відбулася кваліфікація першої спринтерської гонки сезону-2025, яку виграв пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.

Семиразовий чемпіон світу встановив найкращий час та вперше стартуватиме з поулу в червоних кольорах. Поряд із ним поїде старий знайомий Макс Ферстаппен з Ред Булл.

На другому стартовому рядку розташувалися Оскар Піастрі (Макларен) та напарник сера Льюїса Шарль Леклер. Ліам Лоусон з Ред Булл знову провалив кваліфікацію, продемонструвавши найгірший результат.

Результати кваліфікації спринту в Китаї

Льюїс Гамільтон (Феррарі) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Оскар Піастрі (Макларен) Шарль Леклер (Феррарі) Джордж Расселл (Мерседес) Ландо Норріс (Макларен) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Юкі Цунода (Рейсін Буллз) Алекс Албон (Вільямс) Ленс Стролл (Астон Мартін) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Олівер Берман (Хаас) Карлос Сайнс (Вільямс) Габріель Бортолето (Заубер) Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) Джек Дуен (Альпін) П'єр Гаслі (Альпін) Естебан Окон (Хаас) Ніко Хюлькенберг (Заубер) Ліам Лоусон (Ред Булл)

Спринтерська гонка в Китаї відбудеться завтра, 22 березня. Старт заїзду – о 05:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх сесій гоночного вікенду в Китаї.