Ферстаппен та Норріс стартуватимуть першими за підсумками кваліфікації Гран-прі США
Getty Images
У ніч з 18 на 19 жовтня в Остіні, штат Техас, відбулася кваліфікація 19 гонки сезону Формули-1 на Гран-прі США.
Поул-позицію здобув пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен, другим стартуватиме Ландо Норріс, який представляє Макларен.
Зауважимо, що на початку кваліфікації гонщик Рейсін Буллз Ісак Хаджар розбив свій болід, так і не показавши жодного часу.
Результати кваліфікації Гран-прі США
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Ландо Норріс (Макларен);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Олівер Берман (Хаас);
- Карлос Сайнс (Вільямс);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Ніко Хюлькенберг (Заубер);
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
- Юкі Цунода (Ред Булл);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Франко Колапінто (Альпін);
- Габріель Бортолето (Заубер);
- Естебан Окон (Хаас);
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Александр Албон (Вільямс);
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз).
Напередодні квали на трасі "Америк" відбувся шалений спринт, в якому відразу 5 болідів зійшли з дистанції, зокрема й обидва лідери чемпіонату Ландо Норріс та Оскар Піастрі з команди Макларен.
Перемогу здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, а на місця на подіумі здобули Джордж Расселл на Мерседес та гонщик Вільямс Карлос Сайнс.