Ферстаппен та Норріс стартуватимуть першими за підсумками кваліфікації Гран-прі США

У ніч з 18 на 19 жовтня в Остіні, штат Техас, відбулася кваліфікація 19 гонки сезону Формули-1 на Гран-прі США.

Поул-позицію здобув пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен, другим стартуватиме Ландо Норріс, який представляє Макларен.

Зауважимо, що на початку кваліфікації гонщик Рейсін Буллз Ісак Хаджар розбив свій болід, так і не показавши жодного часу.

Oh no, Isack! 😢



Ride onboard with the Racing Bulls of Hadjar to see his crash in Qualifying ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/NEttCC7G9z — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Результати кваліфікації Гран-прі США

Макс Ферстаппен (Ред Булл); Ландо Норріс (Макларен); Шарль Леклер (Феррарі); Джордж Расселл (Мерседес) Льюїс Гамільтон (Феррарі); Оскар Піастрі (Макларен); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Олівер Берман (Хаас); Карлос Сайнс (Вільямс); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Ніко Хюлькенберг (Заубер); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Юкі Цунода (Ред Булл); П'єр Гаслі (Альпін); Франко Колапінто (Альпін); Габріель Бортолето (Заубер); Естебан Окон (Хаас); Ленс Стролл (Астон Мартін); Александр Албон (Вільямс); Ісак Хаджар (Рейсін Буллз).

Напередодні квали на трасі "Америк" відбувся шалений спринт, в якому відразу 5 болідів зійшли з дистанції, зокрема й обидва лідери чемпіонату Ландо Норріс та Оскар Піастрі з команди Макларен.

Перемогу здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, а на місця на подіумі здобули Джордж Расселл на Мерседес та гонщик Вільямс Карлос Сайнс.