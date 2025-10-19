Українська правда
Ферстаппен та Норріс стартуватимуть першими за підсумками кваліфікації Гран-прі США

Станіслав Лисак — 19 жовтня 2025, 01:15
У ніч з 18 на 19 жовтня в Остіні, штат Техас, відбулася кваліфікація 19 гонки сезону Формули-1 на Гран-прі США.

Поул-позицію здобув пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен, другим стартуватиме Ландо Норріс, який представляє Макларен.

Зауважимо, що на початку кваліфікації гонщик Рейсін Буллз Ісак Хаджар розбив свій болід, так і не показавши жодного часу.

Результати кваліфікації Гран-прі США

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  2. Ландо Норріс (Макларен);
  3. Шарль Леклер (Феррарі);
  4. Джордж Расселл (Мерседес)
  5. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  6. Оскар Піастрі (Макларен);
  7. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  8. Олівер Берман (Хаас);
  9. Карлос Сайнс (Вільямс);
  10. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  11. Ніко Хюлькенберг (Заубер);
  12. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
  13. Юкі Цунода (Ред Булл);
  14. П'єр Гаслі (Альпін);
  15. Франко Колапінто (Альпін);
  16. Габріель Бортолето (Заубер);
  17. Естебан Окон (Хаас);
  18. Ленс Стролл (Астон Мартін);
  19. Александр Албон (Вільямс);
  20. Ісак Хаджар (Рейсін Буллз).

Напередодні квали на трасі "Америк" відбувся шалений спринт, в якому відразу 5 болідів зійшли з дистанції, зокрема й обидва лідери чемпіонату Ландо Норріс та Оскар Піастрі з команди Макларен.

Перемогу здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, а на місця на подіумі здобули Джордж Расселл на Мерседес та гонщик Вільямс Карлос Сайнс.

