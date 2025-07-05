Ферстаппен виграв поул Гран-прі Великої Британії

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії, залишивши позаду Ландо Норріса та Оскара Піастрі.

Нідерландець показав час 1:24:892, випередивши Піастрі на 0,103, а Норріса – на 0,118.

Олівер Берман з Хаас, який розбив болід під час практики, фінішував на восьмому місці. Останню позицію посів П'єр Гаслі з Альпін – +0,893 він лідера.

Зазначимо, що після першого сегменту з кваліфікації вибули Лоусон, Бортолето, Колапінто, який теж розбив болід (під час кваліфікації, – прим.), та Хюлькенберг. З другого сегменту вибули Сайнс, Цунода, Аджар, Албон та Окон.

Результати кваліфікації Гран-прі Великої Британії

QUALIFYING CLASSIFICATION



Max Verstappen pulls out a storming final lap to take pole 💪#F1 #BritishGP pic.twitter.com/vYTt16Jyyd — Formula 1 (@F1) July 5, 2025

Основна гонка етапу відбудеться завтра, 6 липня о 17:00 за київським часом.

Раніше своїми очікуваннями від Гран-прі у Сільверстоуні поділився Льюїс Гамільтон.