Ферстаппен виграв поул Гран-прі Великої Британії
Макс Ферстаппен
Ред Булл
Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії, залишивши позаду Ландо Норріса та Оскара Піастрі.
Нідерландець показав час 1:24:892, випередивши Піастрі на 0,103, а Норріса – на 0,118.
Олівер Берман з Хаас, який розбив болід під час практики, фінішував на восьмому місці. Останню позицію посів П'єр Гаслі з Альпін – +0,893 він лідера.
Зазначимо, що після першого сегменту з кваліфікації вибули Лоусон, Бортолето, Колапінто, який теж розбив болід (під час кваліфікації, – прим.), та Хюлькенберг. З другого сегменту вибули Сайнс, Цунода, Аджар, Албон та Окон.
Результати кваліфікації Гран-прі Великої Британії
Основна гонка етапу відбудеться завтра, 6 липня о 17:00 за київським часом.
Раніше своїми очікуваннями від Гран-прі у Сільверстоуні поділився Льюїс Гамільтон.