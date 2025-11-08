Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Сан-Паулу
Ландо Норріс
Getty Images
На автодромі Інтерлагосі відбулась кваліфікація майбутньої гонки Формули-1 на Гран-прі Сан-Паулу.
Перемогу у кваліфікації здобув лідер чемпіонату Ландо Норріс з Макларен, який випередив гонщика Мерседес Кімо Антонеллі. Замкнув трійку пілот Феррарі Шарль Леклер.
Зазначимо, що вперше з 2021 року у другий сегмент кваліфікації не пройшов чотириразовий чемпіон світу, пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який посів 16-те місце.
Результати кваліфікації
- Ландо Норріс (Макларен)
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз)
- Олівер Бермен (Хаас)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Ніко Гюлькенберг (Заубер)
Гонка відбудеться у неділю, 9 листопада. Старт заїзду запланований на 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні Норріс виграв спринт та став новим лідером чемпіонату.