Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Сан-Паулу

На автодромі Інтерлагосі відбулась кваліфікація майбутньої гонки Формули-1 на Гран-прі Сан-Паулу.

Перемогу у кваліфікації здобув лідер чемпіонату Ландо Норріс з Макларен, який випередив гонщика Мерседес Кімо Антонеллі. Замкнув трійку пілот Феррарі Шарль Леклер.

Зазначимо, що вперше з 2021 року у другий сегмент кваліфікації не пройшов чотириразовий чемпіон світу, пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який посів 16-те місце.

A massive shock as Verstappen tumbles out of Q1 😮 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/2CAhLTewSg — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Результати кваліфікації

Ландо Норріс (Макларен) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Шарль Леклер (Феррарі) Оскар Піастрі (Макларен) Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) Джордж Расселл (Мерседес) Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) Олівер Бермен (Хаас) П'єр Гаслі (Альпін) Ніко Гюлькенберг (Заубер)

Гонка відбудеться у неділю, 9 листопада. Старт заїзду запланований на 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Норріс виграв спринт та став новим лідером чемпіонату.