Норріс виграв Гран-прі Сан-Паулу, Ферстаппен став третім з піт-лейн

У неділю, 9 листопада, в Бразилії завершилася 21 гонка Формули-1 – Гран-прі Сан-Паулу.

Упевнену перемогу здобув пілот Макларен та чинний лідер чемпіонату Ландо Норріс, який стартував з поул-позиції та втримав перше місце завдяки успішній стратегії.

Другим став гонщик Мерседес Андреа Кімі Анотнеллі, для якого цей подіум став другим у кар'єрі після Гран-прі Канади та найкращим результатом у Формулі-1 у загалом.

Третім став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який стартував з піт-лейн через заміну силової установки та налаштувань боліда.

На старті заїзду місцевий гонщик Габріеле Бортолето врізався у бар'єр та вибув з гонки, що викликало машину безпеки.

⏮️ Rewind to the opening lap and Bortoleto's agonising exit at his home race #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/JiG8anoiFo — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Під час рестарту відбулася ще одна аварія, Оскар Піастрі не зміг вдало увійти в перший поворот і вибив Андреа Кімі Антонеллі, який врізався в Шарля Леклера, через що монегаск достроково завершив перегони.

Увесь хаос на початку допоміг Максу Ферстаппену змінити гуму та розпочати свій прорив, а австралієць за свій маневр отримав 10 секунд штрафу.

На 42 колі зійшов другий пілот Феррарі Льюїс Гамільтон через пошкодження, яке він отримав на старті заїзду в боротьбі з Франко Колапінто.

Наприкінці заїзду всі лідери заїхали за гумою і Макс Ферстаппен на шляху до третього місця з піт-лейн пройшов Джорджа Расселла на Мерседес.

Підсумкова класифікація

Ландо Норріс (Макларен) – 1:32:01,596; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +10,388; Макс Ферстаппен (Ред Булл) +10,750; Джордж Расселл (Мерседес) + 15,267; Оскар Піастрі (Макларен) +15,749; Олівер Берман (Хаас) +29,630; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +52,642; Ісак Аджар (Рейсін Буллз) +52,873; Ніко Хюлькенберг (Заубер) +53,324; П'єр Гаслі (Альпін) +53,914; Алекс Албон (Вільямс) +53,184; Естебан Окон (Хаас) +54,696; Карлос Сайнс (Вільямс) +55,420; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +55,766; Франко Колапінто (Альпін) +57,777; Ленс Стролл (Астон Мартін) +58,247; Юкі Цунода (Ред Булл) +1:09,176.

Зійшли: Габріель Бортолето (Заубер), Шарль Леклер (Феррарі), Льюїс Гамільтон (Феррарі)

Загальний залік пілотів

Ландо Норріс (Макларен) – 390 очок; Оскар Піастрі (Макларен) – 366; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 341; Джордж Расселл (Мерседес) – 276; Шарль Леклер (Феррарі) – 214; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 148; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 122; Алекс Албон (Вільямс) – 73; Ніко Хюлькенберг (Заубер) – 43; Ісак Аджар (Рейсін Буллз) – 43; Олівер Берман (Хаас) – 40; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 40; Карлос Сайнс (Вільямс) – 38; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 36; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 32; Естебан Окон (Хаас) – 30; Юкі Цунода (Ред Булл) – 28; П'єр Гаслі (Альпін) – 22; Габріель Бортолето (Заубер) – 19; Франко Колапінто (Альпін) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0.

Кубок конструкторів

Макларен – 756; Мерседес – 398; Ред Булл – 366; Феррарі – 362; Вільямс – 111; Рейсін Буллз – 82; Астон Мартін – 72; Хаас – 70; Заубер – 62; Альпін – 22;

Попереду на нас чекає тиждень перерви, а вже 21-23 листопада на нас очікує Гран-прі Лас-Вегаса у 22 з 24 етапів сезону-2025.