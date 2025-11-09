Українська правда
Норріс виграв Гран-прі Сан-Паулу, Ферстаппен став третім з піт-лейн

Станіслав Лисак — 9 листопада 2025, 20:42
Getty Images

У неділю, 9 листопада, в Бразилії завершилася 21 гонка Формули-1 – Гран-прі Сан-Паулу.

Упевнену перемогу здобув пілот Макларен та чинний лідер чемпіонату Ландо Норріс, який стартував з поул-позиції та втримав перше місце завдяки успішній стратегії.

Другим став гонщик Мерседес Андреа Кімі Анотнеллі, для якого цей подіум став другим у кар'єрі після Гран-прі Канади та найкращим результатом у Формулі-1 у загалом.

Третім став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який стартував з піт-лейн через заміну силової установки та налаштувань боліда.

На старті заїзду місцевий гонщик Габріеле Бортолето врізався у бар'єр та вибув з гонки, що викликало машину безпеки.

Під час рестарту відбулася ще одна аварія, Оскар Піастрі не зміг вдало увійти в перший поворот і вибив Андреа Кімі Антонеллі, який врізався в Шарля Леклера, через що монегаск достроково завершив перегони.

Увесь хаос на початку допоміг Максу Ферстаппену змінити гуму та розпочати свій прорив, а австралієць за свій маневр отримав 10 секунд штрафу.

На 42 колі зійшов другий пілот Феррарі Льюїс Гамільтон через пошкодження, яке він отримав на старті заїзду в боротьбі з Франко Колапінто.

Наприкінці заїзду всі лідери заїхали за гумою і Макс Ферстаппен на шляху до третього місця з піт-лейн пройшов Джорджа Расселла на Мерседес.

Підсумкова класифікація

  1. Ландо Норріс (Макларен) – 1:32:01,596;
  2. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +10,388;
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +10,750;
  4. Джордж Расселл (Мерседес) + 15,267;
  5. Оскар Піастрі (Макларен) +15,749;
  6. Олівер Берман (Хаас) +29,630;
  7. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +52,642;
  8. Ісак Аджар (Рейсін Буллз) +52,873;
  9. Ніко Хюлькенберг (Заубер) +53,324;
  10. П'єр Гаслі (Альпін) +53,914;
  11. Алекс Албон (Вільямс) +53,184;
  12. Естебан Окон (Хаас) +54,696;
  13. Карлос Сайнс (Вільямс) +55,420;
  14. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +55,766;
  15. Франко Колапінто (Альпін) +57,777;
  16. Ленс Стролл (Астон Мартін) +58,247;
  17. Юкі Цунода (Ред Булл) +1:09,176.

Зійшли: Габріель Бортолето (Заубер), Шарль Леклер (Феррарі), Льюїс Гамільтон (Феррарі)

Загальний залік пілотів

  1. Ландо Норріс (Макларен) – 390 очок;
  2. Оскар Піастрі (Макларен) – 366;
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 341;
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 276;
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 214;
  6. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 148;
  7. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 122; 
  8. Алекс Албон (Вільямс) – 73;
  9. Ніко Хюлькенберг (Заубер) – 43;
  10. Ісак Аджар (Рейсін Буллз) – 43;
  11. Олівер Берман (Хаас) – 40;
  12. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 40;
  13. Карлос Сайнс (Вільямс) – 38;
  14. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 36;
  15. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 32;
  16. Естебан Окон (Хаас) – 30;
  17. Юкі Цунода (Ред Булл) – 28;
  18. П'єр Гаслі (Альпін) – 22;
  19. Габріель Бортолето (Заубер) – 19;
  20. Франко Колапінто (Альпін) – 0;
  21. Джек Дуен (Альпін) – 0.

Кубок конструкторів

  1. Макларен – 756;
  2. Мерседес – 398;
  3. Ред Булл – 366;
  4. Феррарі – 362;
  5. Вільямс – 111;
  6. Рейсін Буллз – 82;
  7. Астон Мартін – 72;
  8. Хаас – 70;
  9. Заубер – 62;
  10. Альпін – 22;

Попереду на нас чекає тиждень перерви, а вже 21-23 листопада на нас очікує Гран-прі Лас-Вегаса у 22 з 24 етапів сезону-2025.

