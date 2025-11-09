Норріс виграв Гран-прі Сан-Паулу, Ферстаппен став третім з піт-лейн
У неділю, 9 листопада, в Бразилії завершилася 21 гонка Формули-1 – Гран-прі Сан-Паулу.
Упевнену перемогу здобув пілот Макларен та чинний лідер чемпіонату Ландо Норріс, який стартував з поул-позиції та втримав перше місце завдяки успішній стратегії.
Другим став гонщик Мерседес Андреа Кімі Анотнеллі, для якого цей подіум став другим у кар'єрі після Гран-прі Канади та найкращим результатом у Формулі-1 у загалом.
Третім став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який стартував з піт-лейн через заміну силової установки та налаштувань боліда.
На старті заїзду місцевий гонщик Габріеле Бортолето врізався у бар'єр та вибув з гонки, що викликало машину безпеки.
Під час рестарту відбулася ще одна аварія, Оскар Піастрі не зміг вдало увійти в перший поворот і вибив Андреа Кімі Антонеллі, який врізався в Шарля Леклера, через що монегаск достроково завершив перегони.
Увесь хаос на початку допоміг Максу Ферстаппену змінити гуму та розпочати свій прорив, а австралієць за свій маневр отримав 10 секунд штрафу.
На 42 колі зійшов другий пілот Феррарі Льюїс Гамільтон через пошкодження, яке він отримав на старті заїзду в боротьбі з Франко Колапінто.
Наприкінці заїзду всі лідери заїхали за гумою і Макс Ферстаппен на шляху до третього місця з піт-лейн пройшов Джорджа Расселла на Мерседес.
Підсумкова класифікація
- Ландо Норріс (Макларен) – 1:32:01,596;
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +10,388;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +10,750;
- Джордж Расселл (Мерседес) + 15,267;
- Оскар Піастрі (Макларен) +15,749;
- Олівер Берман (Хаас) +29,630;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +52,642;
- Ісак Аджар (Рейсін Буллз) +52,873;
- Ніко Хюлькенберг (Заубер) +53,324;
- П'єр Гаслі (Альпін) +53,914;
- Алекс Албон (Вільямс) +53,184;
- Естебан Окон (Хаас) +54,696;
- Карлос Сайнс (Вільямс) +55,420;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +55,766;
- Франко Колапінто (Альпін) +57,777;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +58,247;
- Юкі Цунода (Ред Булл) +1:09,176.
Зійшли: Габріель Бортолето (Заубер), Шарль Леклер (Феррарі), Льюїс Гамільтон (Феррарі)
Загальний залік пілотів
- Ландо Норріс (Макларен) – 390 очок;
- Оскар Піастрі (Макларен) – 366;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 341;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 276;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 214;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 148;
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 122;
- Алекс Албон (Вільямс) – 73;
- Ніко Хюлькенберг (Заубер) – 43;
- Ісак Аджар (Рейсін Буллз) – 43;
- Олівер Берман (Хаас) – 40;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 40;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 38;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 36;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 32;
- Естебан Окон (Хаас) – 30;
- Юкі Цунода (Ред Булл) – 28;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 22;
- Габріель Бортолето (Заубер) – 19;
- Франко Колапінто (Альпін) – 0;
- Джек Дуен (Альпін) – 0.
Кубок конструкторів
- Макларен – 756;
- Мерседес – 398;
- Ред Булл – 366;
- Феррарі – 362;
- Вільямс – 111;
- Рейсін Буллз – 82;
- Астон Мартін – 72;
- Хаас – 70;
- Заубер – 62;
- Альпін – 22;
Попереду на нас чекає тиждень перерви, а вже 21-23 листопада на нас очікує Гран-прі Лас-Вегаса у 22 з 24 етапів сезону-2025.