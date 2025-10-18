5 розбитих болідів та перемога Ферстаппена: в Остіні відбувся шалений спринт

Сьогодні, 18 жовтня, відбувся спринт на етапі Гран-прі США Формули-1. Перемогу здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який упевнено реалізував поул-позицію.

Другим фінішував гонщик Мерседес Джордж Расселл, а трійку на подіумі замкнув Карлос Сайнс-молодший, який виступає за Вільямс.

Уже на старті заїзду відбувся великий завал через зіткнення Оскара Піастрі та Ніко Хюлькенберга. Через цю аварію постраждали не лише винуватці, а й Ландо Норріс і Фернандо Алонсо.

What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Хюльгенберг зумів повернутися на трасу одним з останніх, а от інші вибули.

Окрім Расселла та Сайнса добре скористалися завалом пілоти Феррарі Льюїс Гамільтон та Шарль Леклер, які фінішували 4 та 5 відповідно.

Очки також заробили Александр Албон, Юкі Цунода та Андреа Кімі Антонеллі, який замкнув вісімку за підсумками спринту. Італієць перетнув фінішну лінію 9, проте Олівер Берман, який був перед ним отримав 10-секундний штраф.

Завершувався спринт під машиною безпеки, яку викликав Ленс Стролл, вибивши Естебана Окона в першому повороті на 16 колі.

У підсумку Макс Ферстаппен зумів скоротити відставання від лідерів чемпіонату ще на 8 очок напередодні основної гонки в Остіні.

Сьогодні, 18 жовтня, опівночі також буде визначатися стартова решітка основного заїзду Гран-прі США. Кваліфікацію та основну гонку покаже телеканал Setanta Sports Ukraine.

Загальний залік пілотів

Оскар Піастрі (Макларен) – 336 очок; Ландо Норріс (Макларен) – 314; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 281; Джордж Расселл (Мерседес) – 244; Шарль Леклер (Феррарі) – 177; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 132; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 88; Алекс Албон (Вільямс) – 73; Ісак Аджар (Рейсін Буллз) – 39; Карлос Сайнс (Вільямс) – 38; Ніко Хюлькенберг (Заубер) – 37; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 34; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 32; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 30; Естебан Окон (Хаас) – 28; Юкі Цунода (Ред Булл) – 22; П'єр Гаслі (Альпін) – 20; Габріель Бортолето (Заубер) – 18; Олівер Берман (Хаас) – 18; Франко Колапінто (Альпін) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0.

Кубок конструкторів