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Піастрі вирвав у Ферстаппена поул Гран-прі Емілії-Романьї

Олексій Погорелов — 17 травня 2025, 18:39
Оскар Піастрі
Оскар Піастрі
Формула-1

Сьогодні, 17 травня, в Імолі на автодромі Енцо та Діно Феррарі відбулася кваліфікація Гран-прі Емілії-Романьї.

У гонці з першого місця стартуватиме пілот Макларен Оскар Піастрі. Поруч із ним заїзд розпочинатиме Макс Ферстаппен з Ред Булл. З другого стартового ряду поїдуть Джордж Расселл (Мерседес) та Ландо Норріс (Макларен).

Варто відзначити неймовірний виступ обох пілотів Астон Мартіна та Вільямса, які опинилися в Топ-10. У той же час провалилася Феррарі: Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон не змогли подолати другий сегмент.

Під час першого сегменту відбулися одразу дві аварії. Першу з них організував Юкі Цунода, який на той момент не встиг встановити час. А потім цим же відмітився Франко Колапінто. При цьому аргентинець пройшов до наступного сегменту, де не зміг виступити.

Результати кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї

  1. Оскар Піастрі (Макларен);
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  3. Джордж Расселл (Мерседес);
  4. Ландо Норріс (Макларен);
  5. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  6. Карлос Сайнс (Вільямс);
  7. Алекс Албон (Вільямс);
  8. Ленс Стролл (Астон Мартін);
  9. Ісак Хадждар (Рейсін Буллз);
  10. П'єр Гаслі (Альпін);
  11. Шарль Леклер (Феррарі);
  12. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  13. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  14. Габріель Бортолето (Заубер);
  15. Франко Колапінто (Альпін);
  16. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
  17. Ніко Хюлькенберг (Заубер);
  18. Естебан Окон (Хаас);
  19. Олівер Берман (Хаас);
  20. Юкі Цунода (Ред Булл).

Нагадаємо, що Гран-прі Емілії-Романьї відбудеться завтра, 18 травня. Старт гонки запланований на 16:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, який вирок ФІА винесла щодо легальності системи охолодження шин на болідах Макларена.

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