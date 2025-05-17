Піастрі вирвав у Ферстаппена поул Гран-прі Емілії-Романьї

Сьогодні, 17 травня, в Імолі на автодромі Енцо та Діно Феррарі відбулася кваліфікація Гран-прі Емілії-Романьї.

У гонці з першого місця стартуватиме пілот Макларен Оскар Піастрі. Поруч із ним заїзд розпочинатиме Макс Ферстаппен з Ред Булл. З другого стартового ряду поїдуть Джордж Расселл (Мерседес) та Ландо Норріс (Макларен).

Варто відзначити неймовірний виступ обох пілотів Астон Мартіна та Вільямса, які опинилися в Топ-10. У той же час провалилася Феррарі: Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон не змогли подолати другий сегмент.

Під час першого сегменту відбулися одразу дві аварії. Першу з них організував Юкі Цунода, який на той момент не встиг встановити час. А потім цим же відмітився Франко Колапінто. При цьому аргентинець пройшов до наступного сегменту, де не зміг виступити.

Результати кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї

Оскар Піастрі (Макларен); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Джордж Расселл (Мерседес); Ландо Норріс (Макларен); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Карлос Сайнс (Вільямс); Алекс Албон (Вільямс); Ленс Стролл (Астон Мартін); Ісак Хадждар (Рейсін Буллз); П'єр Гаслі (Альпін); Шарль Леклер (Феррарі); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Габріель Бортолето (Заубер); Франко Колапінто (Альпін); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Ніко Хюлькенберг (Заубер); Естебан Окон (Хаас); Олівер Берман (Хаас); Юкі Цунода (Ред Булл).

Нагадаємо, що Гран-прі Емілії-Романьї відбудеться завтра, 18 травня. Старт гонки запланований на 16:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, який вирок ФІА винесла щодо легальності системи охолодження шин на болідах Макларена.