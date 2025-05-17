Піастрі вирвав у Ферстаппена поул Гран-прі Емілії-Романьї
Сьогодні, 17 травня, в Імолі на автодромі Енцо та Діно Феррарі відбулася кваліфікація Гран-прі Емілії-Романьї.
У гонці з першого місця стартуватиме пілот Макларен Оскар Піастрі. Поруч із ним заїзд розпочинатиме Макс Ферстаппен з Ред Булл. З другого стартового ряду поїдуть Джордж Расселл (Мерседес) та Ландо Норріс (Макларен).
Варто відзначити неймовірний виступ обох пілотів Астон Мартіна та Вільямса, які опинилися в Топ-10. У той же час провалилася Феррарі: Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон не змогли подолати другий сегмент.
Під час першого сегменту відбулися одразу дві аварії. Першу з них організував Юкі Цунода, який на той момент не встиг встановити час. А потім цим же відмітився Франко Колапінто. При цьому аргентинець пройшов до наступного сегменту, де не зміг виступити.
Результати кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Ландо Норріс (Макларен);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Карлос Сайнс (Вільямс);
- Алекс Албон (Вільямс);
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Ісак Хадждар (Рейсін Буллз);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Габріель Бортолето (Заубер);
- Франко Колапінто (Альпін);
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
- Ніко Хюлькенберг (Заубер);
- Естебан Окон (Хаас);
- Олівер Берман (Хаас);
- Юкі Цунода (Ред Булл).
Нагадаємо, що Гран-прі Емілії-Романьї відбудеться завтра, 18 травня. Старт гонки запланований на 16:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, який вирок ФІА винесла щодо легальності системи охолодження шин на болідах Макларена.