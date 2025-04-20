Піастрі виграв Гран-прі Саудівської Аравії та очолив загальний залік Формули-1

Сьогодні, 20 квітня, завершилася п'ята гонка сезону Формули-1. На автодромі в місті Джидда свою третю перемогу цього року здобув пілот Макларен Оскар Піастрі.

Завдяки цьому результату австралієць очолив загальний залік чемпіонату.

Другим фінішував Макс Ферстаппен, який стартував з поул-позішн. Також на подіумі вперше цього сезону опинився гонщик Феррарі – Шарль Леклер.

Найцікавіші події, як це часто буває, відбулися на старті заїзду. Спочатку у боротьбі за лідерство Оскар Піастрі завдяки чудовому старту змусив Макса Ферстаппена скорочувати трасу, що призвело до 5-секундного штрафу, який у підсумку став вирішальним у цій гонці.

A five-second penalty for the current race leader, Max Verstappen for leaving the track and gaining an advantage at the start 🚨#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/0ow0EBommp — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

А поки Ферстаппен з Піасрі з'ясовували, хто заробить 25 очок за підсумком етапу, П'єр Гаслі зіткнувся з Юкі Цунодою. Обидва пілоти зійшли з дистанції, а інцидент призвів до машини безпеки, яка через кілька кіл дозволила боротьбу на трасі.

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Lights out! It's a chaotic start to the Saudi Arabian Grand Prix!! 😲#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/VbWKlrLmmt — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Аварією найкраще скористався Ландо Норріс, який уник будь-яких контактів та піднявся відразу на дві сходинки вище, почавши свою погоню за болідами попереду.

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Norris has Antonelli in his sights and the McLaren driver passes into the first corner! 💨



That's Norris into P5 in his fight back through the field#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/kSCSQkJY6x — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Після серії піт-стопів та штрафу Макса Ферстаппена Оскар Піастрі став лідером гонки та впевнено утримував першу позицію. А позаду проблеми почалися в Мерседеса, який несподівано почав втрачати темп, спочатку Шарль Леклер обійшов Джорджа Расселла в боротьбі за третю сходинку, а пізніше британця пройшов і Ландо Норріс.

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Leclerc passes Russell for P3 and is on for his first podium of the season! 👊#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/OmnAHClccY — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

У підсумку Оскар Піастрі здобув третю перемогу в сезоні та очолив особистий залік, Шарль Леклер приніс Феррарі перший подіум цього року, а позаду здивувалися Сайнс, Албон та Хаджар, які боролися за 8-9-10 позиції та привезли своїм командам важливі очки.

Підсумкова класифікація

Оскар Піастрі (Макларен) – 50 кіл, 1:21:06,758; Макс Ферстаппен (Ред Булл) +2,843; Шарль Леклер (Феррарі) +8,104; Ландо Норріс (Макларен) +9,196; Джордж Расселл (Мерседес) +27,236; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +34,688; Льюїс Гамільтон (Феррарі) +39,073; Карлос Сайнс (Вільямс) +64,630; Алекс Албон (Вільямс) +66,515; Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +67,091; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +75,917; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +78,451; Олівер Берман (Гаас) +79,194; Естебан Окон (Гаас) +99,723; Ніко Хюлькенберг (Заубер) +1 коло; Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло; Габріел Бортолето (Заубер) +1 коло; Джек Дуен (Альпін) +1 коло.

Зійшли: Юкі Цунода (Ред Булл), П'єр Гаслі (Альпін)

Оскар Піастрі (Макларен) – 99 очок; Ландо Норріс (Макларен) – 89; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 87; Джордж Расселл (Мерседес) – 73; Шарль Леклер (Феррарі) – 47; Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 38; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 31; Александр Албон (Вільямс) – 20; Естебан Окон (Гаас) – 14; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 10; П'єр Гаслі (Альпін) – 6; Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6; Олівер Берман (Гаас) – 6; Юкі Цунода (Ред Булл) – 5; Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 5; Карлос Сайнс (Вільямс) – 5; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 0; Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0.

Макларен – 188 очок; Мерседес – 111; Ред Булл – 89; Феррарі – 78; Вільямс – 25; Гаас – 20; Астон Мартін – 10; Рейсінг Буллз – 8; Кік Заубер – 6; Альпін – 6.

Уже за два тижні відбудеться шостий етап сезону Формули-1 2025 року – на Міжнародному автодромі Маямі в однойменному місті відбудеться Гран-прі Маямі.