Піастрі виграв Гран-прі Саудівської Аравії та очолив загальний залік Формули-1
Сьогодні, 20 квітня, завершилася п'ята гонка сезону Формули-1. На автодромі в місті Джидда свою третю перемогу цього року здобув пілот Макларен Оскар Піастрі.
Завдяки цьому результату австралієць очолив загальний залік чемпіонату.
Другим фінішував Макс Ферстаппен, який стартував з поул-позішн. Також на подіумі вперше цього сезону опинився гонщик Феррарі – Шарль Леклер.
Найцікавіші події, як це часто буває, відбулися на старті заїзду. Спочатку у боротьбі за лідерство Оскар Піастрі завдяки чудовому старту змусив Макса Ферстаппена скорочувати трасу, що призвело до 5-секундного штрафу, який у підсумку став вирішальним у цій гонці.
А поки Ферстаппен з Піасрі з'ясовували, хто заробить 25 очок за підсумком етапу, П'єр Гаслі зіткнувся з Юкі Цунодою. Обидва пілоти зійшли з дистанції, а інцидент призвів до машини безпеки, яка через кілька кіл дозволила боротьбу на трасі.
Аварією найкраще скористався Ландо Норріс, який уник будь-яких контактів та піднявся відразу на дві сходинки вище, почавши свою погоню за болідами попереду.
Після серії піт-стопів та штрафу Макса Ферстаппена Оскар Піастрі став лідером гонки та впевнено утримував першу позицію. А позаду проблеми почалися в Мерседеса, який несподівано почав втрачати темп, спочатку Шарль Леклер обійшов Джорджа Расселла в боротьбі за третю сходинку, а пізніше британця пройшов і Ландо Норріс.
У підсумку Оскар Піастрі здобув третю перемогу в сезоні та очолив особистий залік, Шарль Леклер приніс Феррарі перший подіум цього року, а позаду здивувалися Сайнс, Албон та Хаджар, які боролися за 8-9-10 позиції та привезли своїм командам важливі очки.
Підсумкова класифікація
- Оскар Піастрі (Макларен) – 50 кіл, 1:21:06,758;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +2,843;
- Шарль Леклер (Феррарі) +8,104;
- Ландо Норріс (Макларен) +9,196;
- Джордж Расселл (Мерседес) +27,236;
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +34,688;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) +39,073;
- Карлос Сайнс (Вільямс) +64,630;
- Алекс Албон (Вільямс) +66,515;
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +67,091;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +75,917;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +78,451;
- Олівер Берман (Гаас) +79,194;
- Естебан Окон (Гаас) +99,723;
- Ніко Хюлькенберг (Заубер) +1 коло;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло;
- Габріел Бортолето (Заубер) +1 коло;
- Джек Дуен (Альпін) +1 коло.
Зійшли: Юкі Цунода (Ред Булл), П'єр Гаслі (Альпін)
Загальний залік пілотів
- Оскар Піастрі (Макларен) – 99 очок;
- Ландо Норріс (Макларен) – 89;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 87;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 73;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 47;
- Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 38;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 31;
- Александр Албон (Вільямс) – 20;
- Естебан Окон (Гаас) – 14;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 10;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 6;
- Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6;
- Олівер Берман (Гаас) – 6;
- Юкі Цунода (Ред Булл) – 5;
- Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 5;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 5;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 0;
- Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0;
- Джек Дуен (Альпін) – 0.
Кубок конструкторів
- Макларен – 188 очок;
- Мерседес – 111;
- Ред Булл – 89;
- Феррарі – 78;
- Вільямс – 25;
- Гаас – 20;
- Астон Мартін – 10;
- Рейсінг Буллз – 8;
- Кік Заубер – 6;
- Альпін – 6.
Уже за два тижні відбудеться шостий етап сезону Формули-1 2025 року – на Міжнародному автодромі Маямі в однойменному місті відбудеться Гран-прі Маямі.