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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Піастрі виграв Гран-прі Саудівської Аравії та очолив загальний залік Формули-1

Станіслав Лисак — 20 квітня 2025, 21:27
Оскар Піастрі
Оскар Піастрі
Getty Images

Сьогодні, 20 квітня, завершилася п'ята гонка сезону Формули-1. На автодромі в місті Джидда свою третю перемогу цього року здобув пілот Макларен Оскар Піастрі.

Завдяки цьому результату австралієць очолив загальний залік чемпіонату.

Другим фінішував Макс Ферстаппен, який стартував з поул-позішн. Також на подіумі вперше цього сезону опинився гонщик Феррарі – Шарль Леклер.

Найцікавіші події, як це часто буває, відбулися на старті заїзду. Спочатку у боротьбі за лідерство Оскар Піастрі завдяки чудовому старту змусив Макса Ферстаппена скорочувати трасу, що призвело до 5-секундного штрафу, який у підсумку став вирішальним у цій гонці.

А поки Ферстаппен з Піасрі з'ясовували, хто заробить 25 очок за підсумком етапу, П'єр Гаслі зіткнувся з Юкі Цунодою. Обидва пілоти зійшли з дистанції, а інцидент призвів до машини безпеки, яка через кілька кіл дозволила боротьбу на трасі.

Аварією найкраще скористався Ландо Норріс, який уник будь-яких контактів та піднявся відразу на дві сходинки вище, почавши свою погоню за болідами попереду.

Після серії піт-стопів та штрафу Макса Ферстаппена Оскар Піастрі став лідером гонки та впевнено утримував першу позицію. А позаду проблеми почалися в Мерседеса, який несподівано почав втрачати темп, спочатку Шарль Леклер обійшов Джорджа Расселла в боротьбі за третю сходинку, а пізніше британця пройшов і Ландо Норріс.

У підсумку Оскар Піастрі здобув третю перемогу в сезоні та очолив особистий залік, Шарль Леклер приніс Феррарі перший подіум цього року, а позаду здивувалися Сайнс, Албон та Хаджар, які боролися за 8-9-10 позиції та привезли своїм командам важливі очки.

Підсумкова класифікація

  1. Оскар Піастрі (Макларен) – 50 кіл, 1:21:06,758;
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +2,843;
  3. Шарль Леклер (Феррарі) +8,104;
  4. Ландо Норріс (Макларен) +9,196;
  5. Джордж Расселл (Мерседес) +27,236;
  6. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +34,688;
  7. Льюїс Гамільтон (Феррарі) +39,073;
  8. Карлос Сайнс (Вільямс) +64,630;
  9. Алекс Албон (Вільямс) +66,515;
  10. Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) +67,091;
  11. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +75,917;
  12. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) +78,451;
  13. Олівер Берман (Гаас) +79,194;
  14. Естебан Окон (Гаас) +99,723;
  15. Ніко Хюлькенберг (Заубер) +1 коло;
  16. Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло;
  17. Габріел Бортолето (Заубер) +1 коло;
  18. Джек Дуен (Альпін) +1 коло.

Зійшли: Юкі Цунода (Ред Булл), П'єр Гаслі (Альпін)

Загальний залік пілотів

  1. Оскар Піастрі (Макларен) – 99 очок;
  2. Ландо Норріс (Макларен) – 89;
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 87;
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 73;
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 47;
  6. Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 38;
  7. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 31;
  8. Александр Албон (Вільямс) – 20;
  9. Естебан Окон (Гаас) – 14;
  10. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 10;
  11. П'єр Гаслі (Альпін) – 6;
  12. Ніко Гюлькенберг (Кік Заубер) – 6;
  13. Олівер Берман (Гаас) – 6;
  14. Юкі Цунода (Ред Булл) – 5;
  15. Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 5;
  16. Карлос Сайнс (Вільямс) – 5;
  17. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 0;
  18. Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0;
  19. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0;
  20. Джек Дуен (Альпін) – 0.

Кубок конструкторів

  1. Макларен – 188 очок;
  2. Мерседес – 111;
  3. Ред Булл – 89;
  4. Феррарі – 78;
  5. Вільямс – 25;
  6. Гаас – 20;
  7. Астон Мартін – 10;
  8. Рейсінг Буллз – 8;
  9. Кік Заубер – 6;
  10. Альпін – 6.

Уже за два тижні відбудеться шостий етап сезону Формули-1 2025 року – на Міжнародному автодромі Маямі в однойменному місті відбудеться Гран-прі Маямі.

Макларен Макс Ферстаппен Формула 1 Шарль Леклер Феррарі Ред Булл Оскар Піастрі

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