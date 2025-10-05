Расселл упевнено виграв Гран-прі Сінгапуру, обидва Макларена опинилися позаду Ферстаппена

Сьогодні, 5 жовтня, завершилася 18 гонка сезону Формули-1. На міському автодромі Марина Бей гонщик Мерседес Джордж Расселл здобув упевнену перемогу на Гран-прі Сінгапуру.

Британець не дав шансу суперникам, чудово провівши етап після виграшу кваліфікації. Другим фінішував Макс Ферстаппен, який втримав свою стартову позицію попри постійні атаки Ландо Норріса, що став третім.

Четвертим фінішував напарник британця Оскар Піастрі, що дозволило Макларен достроково виграти Кубок Конструкторів.

Підсумкова класифікація

Джордж Расселл (Мерседес) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норріс (Макларен) Оскар Піастрі (Макларен) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Шарль Леклер (Феррарі) Льюїс Гамільтон (Феррарі) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Олівер Берман (Хаас) Карлос Сайнс (Вільямс) Ісак Аджар (Рейсін Буллз) Юкі Цунода (Ред Булл) Ленс Стролл (Астон Мартін) Алекс Албон (Вільямс) Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) Франко Колапінто (Альпін) Габріель Бортолето (Заубер) Естебан Окон (Хаас) П'єр Гаслі (Альпін) Ніко Хюлькенберг (Заубер)

Загальний залік пілотів

Оскар Піастрі (Макларен) Ландо Норріс (Макларен) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Джордж Расселл (Мерседес) Шарль Леклер (Феррарі) Льюїс Гамільтон (Феррарі) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Алекс Албон (Вільямс) Ісак Аджар (Рейсін Буллз) Ніко Хюлькенберг (Заубер) Ленс Стролл (Астон Мартін) Карлос Сайнс (Вільямс) Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Естебан Окон (Хаас) П'єр Гаслі (Альпін) Юкі Цунода (Ред Булл) Габріель Бортолето (Заубер) Олівер Берман (Хаас) Франко Колапінто (Альпін) Джек Дуен (Альпін)

Кубок конструкторів

Макларен Феррарі Мерседес Ред Булл Вільямс Рейсін Буллз Астон Мартін Заубер Хаас Альпін

Після цього етапу Формули-1 на нас очікує тиждень перерви та подорож до США, де Траса Америк прийматиме Гран-прі у 19 заїзді сезону-2025.