Піастрі виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії, Норріс – другий

Гонщик Макларен Оскар Піастрі завоював поул-позицію на дев'ятому етапі Формули-1 – Гран-прі Іспанії.

Окрім австралійця на першому ряду стартуватиме інший гонщик "папаї" Ландо Норріс.

Третім у кваліфікації став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, а гонщик Макларен Джордж Расселл показав четвертий час. Що цікаво обидва пілоти продемонстрували однаковий час, однак нідерландець проїхав свою спробу раніше, тому стартуватиме вище.

Зауважимо, що на Гран-прі Іспанії чинності набрала директива, що обмежує використання гнучких передніх антикрил, проте це не вплинуло на перевагу Макларен, яка проглядається протягом усього сезону.

Результати кваліфікації Гран-прі Іспанії

Оскар Піастрі (Макларен); Ландо Норріс (Макларен); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Джордж Расселл (Мерседес); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); П'єр Гаслі (Альпін); Шарль Леклер (Феррарі); Ісак Хаджар (Рейсін Буллз); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Алекс Албон (Вільямс); Габріель Бортолето (Заубер); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Ленс Стролл (Астон Мартін); Олівер Берман (Хаас); Ніко Хюлькенберг (Заубер); Естебан Окон (Хаас); Карлос Сайнс (Вільямс); Франко Колапінто (Альпін). Юкі Цунода (Ред Булл);

OSCAR PIASTRI IS ON POLE POSITION! 🥇👏



The McLaren driver leads a 1-2 for the team ahead of Verstappen and Russell!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/3uBGHv5SPM — Formula 1 (@F1) May 31, 2025

Нагадаємо, що гонка Гран-прі Іспанії проходитиме завтра, 1 червня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.