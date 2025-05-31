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Піастрі виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії, Норріс – другий

Станіслав Лисак — 31 травня 2025, 18:06
Оскар Піастрі
Оскар Піастрі
Getty Images

Гонщик Макларен Оскар Піастрі завоював поул-позицію на дев'ятому етапі Формули-1 – Гран-прі Іспанії.

Окрім австралійця на першому ряду стартуватиме інший гонщик "папаї" Ландо Норріс.

Третім у кваліфікації став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, а гонщик Макларен Джордж Расселл показав четвертий час. Що цікаво обидва пілоти продемонстрували однаковий час, однак нідерландець проїхав свою спробу раніше, тому стартуватиме вище.

Зауважимо, що на Гран-прі Іспанії чинності набрала директива, що обмежує використання гнучких передніх антикрил, проте це не вплинуло на перевагу Макларен, яка проглядається протягом усього сезону.

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Результати кваліфікації Гран-прі Іспанії

  1. Оскар Піастрі (Макларен);
  2. Ландо Норріс (Макларен);
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  4. Джордж Расселл (Мерседес);
  5. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  6. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  7. П'єр Гаслі (Альпін);
  8. Шарль Леклер (Феррарі);
  9. Ісак Хаджар (Рейсін Буллз);
  10. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  11. Алекс Албон (Вільямс);
  12. Габріель Бортолето (Заубер);
  13. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
  14. Ленс Стролл (Астон Мартін);
  15. Олівер Берман (Хаас);
  16. Ніко Хюлькенберг (Заубер);
  17. Естебан Окон (Хаас);
  18. Карлос Сайнс (Вільямс);
  19. Франко Колапінто (Альпін).
  20. Юкі Цунода (Ред Булл);

Нагадаємо, що гонка Гран-прі Іспанії проходитиме завтра, 1 червня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.

Гран-прі Іспанії Формула 1 Ландо Норріс Оскар Піастрі

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