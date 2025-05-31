Піастрі виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії, Норріс – другий
Гонщик Макларен Оскар Піастрі завоював поул-позицію на дев'ятому етапі Формули-1 – Гран-прі Іспанії.
Окрім австралійця на першому ряду стартуватиме інший гонщик "папаї" Ландо Норріс.
Третім у кваліфікації став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, а гонщик Макларен Джордж Расселл показав четвертий час. Що цікаво обидва пілоти продемонстрували однаковий час, однак нідерландець проїхав свою спробу раніше, тому стартуватиме вище.
Зауважимо, що на Гран-прі Іспанії чинності набрала директива, що обмежує використання гнучких передніх антикрил, проте це не вплинуло на перевагу Макларен, яка проглядається протягом усього сезону.
Результати кваліфікації Гран-прі Іспанії
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Ландо Норріс (Макларен);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Алекс Албон (Вільямс);
- Габріель Бортолето (Заубер);
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Олівер Берман (Хаас);
- Ніко Хюлькенберг (Заубер);
- Естебан Окон (Хаас);
- Карлос Сайнс (Вільямс);
- Франко Колапінто (Альпін).
- Юкі Цунода (Ред Булл);
Нагадаємо, що гонка Гран-прі Іспанії проходитиме завтра, 1 червня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.