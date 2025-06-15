Норріс залишився в стіні, Расселл виграв першу гонку в сезоні на Гран-прі Канади

Сьогодні, 15 червня, завершилася десята гонка сезону Формули-1. На автодромі імені Жиля Вільнева, що знаходиться у Монреалі, пілот Мерседес Джордж Расселл здобув першу в нинішньому сезоні перемогу на Гран-прі Канади.

Другим фінішував Макс Ферстаппен, а третім фінішував 18-річний напарник Расселла Кімі Андреа Антонеллі, для якого цей подіум став першим у кар'єрі.

Зауважимо, що усі гонщики фінішували під машиною безпеки через схід одного з лідерів чемпіонату Ландо Норріса наприкінці заїзду. Британець врізався в стіну на старт-фінішній прямій у боротьбі з напарником Оскаром Піастрі.

На старті гонки лідери зберегли позиції, особливо відзначився Алекс Албон, який у боротьбі був змушений зрізати трасу через траву.

LAP 1/70



Alex Albon is pushed wide further around the first lap and loses out down in P12 😱#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/0AEpyFpgwd — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Лідери Джордж Расселл та Макс Ферстаппен швидко змінювали гуму та проходили суперників на трасі.

LAP 26/70



A crucial move for Russell 👀



The Mercedes moves up into P2, making the pass on Leclerc 💨#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Q2uaPyFawo — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

На 48 колі все той же Албон через проблеми з болідом був змушений зійти з дистанції, його долю повторив і Ліам Лоусон, який зупинився у боксах.

LAP 48/70



Albon pulls over and retires from the race! 😢



He parks his Williams safely behind the barrier at the hairpin and we remain under green flag conditions#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/h8VqdAgYlB — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Вирішальний епізод гонки стався на 67 з 70 кіл, коли Ландо Норріс спробував пройти напарника на старт-фінішній прямій, проте опинився в стіні, як колись інший гонщик Макларен Льюїс Гамільтон на Гран-прі Канади 2011 року.

Цей інцидент спричинив машину безпеки, яка й фіналізувала позиції пілотів на фініші.

Piastri and Norris come together in Canada! 😱



Here's the collision between the two McLarens 💥#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Підсумкова класифікація

Джордж Расселл (Мерседес) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) Оскар Піастрі (Макларен) Шарль Леклер (Феррарі) Льюїс Гамільтон (Феррарі) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Ніко Хюлькенберг (Заубер) Естебан Окон (Гаас) Карлос Сайнс (Вільямс) Олівер Берман (Гаас) Юкі Цунода (Ред Булл) Франко Колапінто (Альпін) Габріел Бортолето (Заубер) П'єр Гаслі (Альпін) (Мерседес) Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) Ленс Стролл (Астон Мартін

Зійшли: Алекс Албон (Вільямс), Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз), Ландо Норріс (Макларен)

Оскар Піастрі (Макларен) – 198; Ландо Норріс (Макларен) – 176; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155; Джордж Расселл (Мерседес) – 136; Шарль Леклер (Феррарі) – 104; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 79; Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 63; Александр Албон (Вільямс) – 42; Естебан Окон (Гаас) – 22; Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 21; Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер) – 20; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14; Карлос Сайнс (Вільямс) – 13; П'єр Гаслі (Альпін) – 11; Юкі Цунода (Ред Булл) – 10; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 8; Олівер Берман (Гаас) – 6; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 4; Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0; Франко Колапінто (Альпін) – 0.

Макларен – 374; Мерседес – 199; Феррарі – 183; Ред Булл – 162; Вільямс – 55; Гаас – 28; Рейсінг Буллз – 28; Астон Мартін – 22; Кік Заубер – 20; Альпін – 11.

Уже за два тижні відбудеться одинадцятий етап сезону Формули-1 2025 року – траса Ред Булл Ринг прийматиме Гран-прі Австрії.