Норріс залишився в стіні, Расселл виграв першу гонку в сезоні на Гран-прі Канади
Сьогодні, 15 червня, завершилася десята гонка сезону Формули-1. На автодромі імені Жиля Вільнева, що знаходиться у Монреалі, пілот Мерседес Джордж Расселл здобув першу в нинішньому сезоні перемогу на Гран-прі Канади.
Другим фінішував Макс Ферстаппен, а третім фінішував 18-річний напарник Расселла Кімі Андреа Антонеллі, для якого цей подіум став першим у кар'єрі.
Зауважимо, що усі гонщики фінішували під машиною безпеки через схід одного з лідерів чемпіонату Ландо Норріса наприкінці заїзду. Британець врізався в стіну на старт-фінішній прямій у боротьбі з напарником Оскаром Піастрі.
На старті гонки лідери зберегли позиції, особливо відзначився Алекс Албон, який у боротьбі був змушений зрізати трасу через траву.
Лідери Джордж Расселл та Макс Ферстаппен швидко змінювали гуму та проходили суперників на трасі.
На 48 колі все той же Албон через проблеми з болідом був змушений зійти з дистанції, його долю повторив і Ліам Лоусон, який зупинився у боксах.
Вирішальний епізод гонки стався на 67 з 70 кіл, коли Ландо Норріс спробував пройти напарника на старт-фінішній прямій, проте опинився в стіні, як колись інший гонщик Макларен Льюїс Гамільтон на Гран-прі Канади 2011 року.
Цей інцидент спричинив машину безпеки, яка й фіналізувала позиції пілотів на фініші.
Підсумкова класифікація
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Льюїс Гамільтон (Феррарі)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Ніко Хюлькенберг (Заубер)
- Естебан Окон (Гаас)
- Карлос Сайнс (Вільямс)
- Олівер Берман (Гаас)
- Юкі Цунода (Ред Булл)
- Франко Колапінто (Альпін)
- Габріел Бортолето (Заубер)
- П'єр Гаслі (Альпін) (Мерседес)
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз)
- Ленс Стролл (Астон Мартін
Зійшли: Алекс Албон (Вільямс), Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз), Ландо Норріс (Макларен)
Загальний залік пілотів
- Оскар Піастрі (Макларен) – 198;
- Ландо Норріс (Макларен) – 176;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 136;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 104;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 79;
- Кімі Андреа Антонеллі (Мерседес) – 63;
- Александр Албон (Вільямс) – 42;
- Естебан Окон (Гаас) – 22;
- Ісак Хаджар (Рейсінг Буллз) – 21;
- Ніко Хюлькенберг (Кік Заубер) – 20;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 13;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 11;
- Юкі Цунода (Ред Булл) – 10;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 8;
- Олівер Берман (Гаас) – 6;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 4;
- Габріель Бортолето (Кік Заубер) – 0;
- Джек Дуен (Альпін) – 0;
- Франко Колапінто (Альпін) – 0.
Кубок конструкторів
- Макларен – 374;
- Мерседес – 199;
- Феррарі – 183;
- Ред Булл – 162;
- Вільямс – 55;
- Гаас – 28;
- Рейсінг Буллз – 28;
- Астон Мартін – 22;
- Кік Заубер – 20;
- Альпін – 11.
Уже за два тижні відбудеться одинадцятий етап сезону Формули-1 2025 року – траса Ред Булл Ринг прийматиме Гран-прі Австрії.