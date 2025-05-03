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18-річний дебютант Мерседес виграв кваліфікацію спринту Гран-прі Маямі

Олексій Погорелов — 3 травня 2025, 00:24
18-річний дебютант Мерседес виграв кваліфікацію спринту Гран-прі Маямі
Кімі Антонеллі
Getty Images

В ніч на суботу, 3 травня, на Міжнародному автодромі в Маямі відбулася кваліфікація майбутньої спринтерської гонки шостого етапу Формули-1 сезону 2025 року.

Свою першу кваліфікацію в кар'єрі в Ф1 виграв пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, який встановив найкращий час сесії.

У заключному сегменті 18-річний італієць випередив обох представників Макларен та новоспеченого батька Макса Ферстаппена.

Напарник дебютанта Мерседес Джордж Расселл показав тільки п'ятий час. Одразу за британцем розташувався дует з Феррарі. Алекс Албон стартуватиме восьмим, Ісак Хаджар продовжує демонструвати якісні виступи – він поїде дев'ятим, а Топ-10 закрив "новачок" Фернандо Алонсо.

Результати кваліфікації спринту

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  2. Оскар Піастрі (Макларен);
  3. Ландо Норріс (Макларен);
  4. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  5. Джордж Расселл (Мерседес);
  6. Шарль Леклер (Феррарі);
  7. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  8. Алекс Албон (Вільямс);
  9. Ісак Хаджар (Рейсін Буллз);
  10. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  11. Ніко Хюлькенберг (Заубер);
  12. Естебан Окон (Хаас);
  13. П'єр Гаслі (Альпін);
  14. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
  15. Карлос Сайнс (Вільямс);
  16. Ленс Стролл (Астон Мартін);
  17. Джек Дуен (Альпін);
  18. Юкі Цунода (Ред Булл);
  19. Габріель Бортолето (Заубер);
  20. Олівер Берман (Хаас).
Формула-1

Нагадаємо, що спринтерська гонка в Маямі відбудеться сьогодні, 3 травня. Старт заїзду запланований на 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора, 2 травня, український гонщик академії Вільямса Олександр Бондарев завершив кваліфікацію на першому етапі італійської Формули-4.

Після цього 16-річний українець дав коментар "Чемпіону", в якому розповів, наскільки він задоволений своєю підготовкою до сезону.

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