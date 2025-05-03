18-річний дебютант Мерседес виграв кваліфікацію спринту Гран-прі Маямі
В ніч на суботу, 3 травня, на Міжнародному автодромі в Маямі відбулася кваліфікація майбутньої спринтерської гонки шостого етапу Формули-1 сезону 2025 року.
Свою першу кваліфікацію в кар'єрі в Ф1 виграв пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, який встановив найкращий час сесії.
У заключному сегменті 18-річний італієць випередив обох представників Макларен та новоспеченого батька Макса Ферстаппена.
Напарник дебютанта Мерседес Джордж Расселл показав тільки п'ятий час. Одразу за британцем розташувався дует з Феррарі. Алекс Албон стартуватиме восьмим, Ісак Хаджар продовжує демонструвати якісні виступи – він поїде дев'ятим, а Топ-10 закрив "новачок" Фернандо Алонсо.
Результати кваліфікації спринту
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Ландо Норріс (Макларен);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Алекс Албон (Вільямс);
- Ісак Хаджар (Рейсін Буллз);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Ніко Хюлькенберг (Заубер);
- Естебан Окон (Хаас);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
- Карлос Сайнс (Вільямс);
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Джек Дуен (Альпін);
- Юкі Цунода (Ред Булл);
- Габріель Бортолето (Заубер);
- Олівер Берман (Хаас).
Нагадаємо, що спринтерська гонка в Маямі відбудеться сьогодні, 3 травня. Старт заїзду запланований на 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, що вчора, 2 травня, український гонщик академії Вільямса Олександр Бондарев завершив кваліфікацію на першому етапі італійської Формули-4.
Після цього 16-річний українець дав коментар "Чемпіону", в якому розповів, наскільки він задоволений своєю підготовкою до сезону.