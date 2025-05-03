18-річний дебютант Мерседес виграв кваліфікацію спринту Гран-прі Маямі

В ніч на суботу, 3 травня, на Міжнародному автодромі в Маямі відбулася кваліфікація майбутньої спринтерської гонки шостого етапу Формули-1 сезону 2025 року.

Свою першу кваліфікацію в кар'єрі в Ф1 виграв пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, який встановив найкращий час сесії.

У заключному сегменті 18-річний італієць випередив обох представників Макларен та новоспеченого батька Макса Ферстаппена.

Напарник дебютанта Мерседес Джордж Расселл показав тільки п'ятий час. Одразу за британцем розташувався дует з Феррарі. Алекс Албон стартуватиме восьмим, Ісак Хаджар продовжує демонструвати якісні виступи – він поїде дев'ятим, а Топ-10 закрив "новачок" Фернандо Алонсо.

KIMI ANTONELLI TAKES #F1SPRINT POLE!! 🥇



The Mercedes driver lines up alongside Oscar Piastri on tomorrow's front row in Miami 👊#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/fd6V0X9orK — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

Результати кваліфікації спринту

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Оскар Піастрі (Макларен); Ландо Норріс (Макларен); Макс Ферстаппен (Ред Булл) Джордж Расселл (Мерседес); Шарль Леклер (Феррарі); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Алекс Албон (Вільямс); Ісак Хаджар (Рейсін Буллз); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Ніко Хюлькенберг (Заубер); Естебан Окон (Хаас); П'єр Гаслі (Альпін); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Карлос Сайнс (Вільямс); Ленс Стролл (Астон Мартін); Джек Дуен (Альпін); Юкі Цунода (Ред Булл); Габріель Бортолето (Заубер); Олівер Берман (Хаас).

Формула-1

Нагадаємо, що спринтерська гонка в Маямі відбудеться сьогодні, 3 травня. Старт заїзду запланований на 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора, 2 травня, український гонщик академії Вільямса Олександр Бондарев завершив кваліфікацію на першому етапі італійської Формули-4.

Після цього 16-річний українець дав коментар "Чемпіону", в якому розповів, наскільки він задоволений своєю підготовкою до сезону.