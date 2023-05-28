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Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Сьогодні 00:14 73624 0
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Джерело - Чемпіон.

У містах Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія) з 12 по 28 травня 2023 року відбувається 86-й чемпіонат світу з хокею із шайбою серед чоловічих команд.

Чемпіонат світу мав відбуватися у росії. Але 27 травня 2022 року на конгресі ІІХФ було ухвалено рішення, що замість санкт-петербургу (росія) чемпіонат з 12 по 28 травня 2023 року приймуть міста Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія).

У змаганнях бере участь 16 команд, що поділені на дві групи. Збірні Фінляндії, США, Швеції, Німеччини, Данії, Франції, Австрії та Угорщини грають у групі А. Матчі цієї групи відбуваються у місті Тампере.

У групі В грають збірні Канади, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Латвії, Норвегії, Казахстану та Словенії. Матчі групи В відбувалися у місті Рига.

З кожної групи по чотири найкращі команди вийшли до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Збірні Угорщини та Словенії, що посіли останні місця у групах, вибули до Дивізіону 1А.

86-й чемпіонат світу з хокею
Чоловіки, Тампере та Рига
12-28 травня 2023 року
Груповий етап
Група А (матчі грають у Фінляндії)

12 травня (п'ятниця)

13 травня (субота)

14 травня (неділя)

15 травня (понеділок)

16 травня (вівторок)

17 травня (середа)

18 травня (четвер)

19 травня (п'ятниця)

20 травня (субота)

21 травня (неділя)

22 травня (понеділок)

23 травня (вівторок)

Група В (матчі грають у Латвії)

12 травня (п'ятниця)

13 травня (субота)

14 травня (неділя)

15 травня (понеділок)

16 травня (вівторок)

17 травня (середа)

18 травня (четвер)

19 травня (п'ятниця)

20 травня (субота)

21 травня (неділя)

22 травня (понеділок)

23 травня (вівторок)

Матчі плей-оф

25 травня (четвер)

27 травня (субота)

28 травня (неділя)

  • 15:20. Матч за третє місце. Латвія - США (LIVE)
  • 20:20. Фінал. Канада - Німеччина (LIVE)
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