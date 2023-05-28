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Збірна Канади переграла Німеччину у фіналі та стала чемпіоном світу

Завершився чемпіонат світу з хокею
Вчора 22:36 515 0
Збірна Канади переграла Німеччину у фіналі та стала чемпіоном світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 травня, у Тампере (Фінляндія) у фінальному матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Канади переграла Німеччину.

Матч завершився з рахунком 5:2 на користь канадських хокеїстів. У перших двох періодах збірна Німеччина виходила вперед, але канадці досить швидко зрівнювали рахунок. А у третьому періоді збірна Канади довела свій клас, закинувши три шайби без відповіді.

Відзначимо, що збірна Німеччини втретє грала у фіналі в своїй історії. Востаннє це було ще у 1953 році. У 1930 та 1953 роках німецькі хокеїсти були срібними призерами, у 1932 та 1934 - бронзовими. І ось у 2023 році Німеччина знову не змогла виграти золоті медалі.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Золоті медалі ЧС-2023 здобула збірна Канади, Німеччина стала срібним призером. Бронзовим призером ЧС-2023 є збірна Латвії, яка раніше у матчі за третє місце здолала США.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
Фінал, 28 травня

Канада - Німеччина 5:2 (1:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 - 07:44 Петерка (Зайдер, Мюллер), 1:1 - 10:47 Бле (Кребс, Нейборс), 1:2 - 33:47 Фішбух (Кестнер, Зайдер), 2:2 - 37:28 Краус (Кребс, Вігар), 3:2 - 44:51 Бле (Гласс), 4:2 - 51:51 Тоффолі, 5:2 - 58:06 Лотон (Квінн, Краус)

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