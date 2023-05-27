Визначився другий фіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У другому півфінальному матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Німеччини здолала США.

У фіналі збірна Німеччини побореться за золоті медалі ЧС-2023 зі збірною Канади, яка раніше перемогла Латвію. Збірна США зіграє у бронзовому матчі.

Фінал турніру відбудеться 28 травня. Початок вирішальної гри о 20:20. Матч за третє місце розпочнеться о 15:20.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

Півфінал, 27 травня

США - Німеччина 3:4 ОВ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 - 01:11 Тук (О’Коннор, Грімальді), 2:0 - 03:56 Грімальді (Тук), 2:1 - 12:22 Тіффельс (Фішбух, Кагун), 2:2 - 16:03 Шубер (Штурм, Петерка), 3:2 - 28:47 Іссімонт (О’Коннор, Гарланд), 3:3 - 58:37 Небельс (Кавун, Гаванке), 3:4 - 67:32 Тіффельс (Кагун, Мюллер)