Джерело - Чемпіон.
У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Швеції розгромила Угорщину - 7:1.
Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
4 тур, 18 травня
Група А
Угорщина - Швеція 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)
Шайби: 01:33 Ліндберг - 0:1, 05:13 Розе (Грандстрем) - 0:2, 08:33 Кісс (Гарат) - 1:2, 17:50 Еверберг (Сандін) - 1:3, 24:17 Петерссон (Реймонд) - 1:4, 37:37 Бергген (Реймонд) - 1:5, 38:20 Розе (Соренсен, Томмернес) - 1:6, 48:48 Реймонд (Карлссон, Томмернес) - 1:7