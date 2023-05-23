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Швейцарія - Латвія 3:4: огляд матчу чемпіонату світу

Вчора 23:41 263 0
Швейцарія - Латвія 3:4: огляд матчу чемпіонату світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Латвії в овертаймі здолала Швейцарію і вийшла до плей-оф турніру. 

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
7 тур, 23 травня
Група В 

Швейцарія - Латвія 3:4 ОВ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Шайби: 21:32 Фрібергс (Індрасіс) - 0:1, 26:02 Фіала (Корві) - 1:1, 27:34 Абольс (Фрібергс, Даугавінш) - 1:2, 47:03 Міранда (Ріат, Корві) - 2:2, 53:46 Амбюль (Фіала) - 3:2, 54:56 Даугавінш (Абольс, Бальцерс) - 3:3, в овертаймі 02:25 Бальцерс (Якс) - 3:4

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