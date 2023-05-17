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Збірна США впевнено перемогла Австрію: результати матчів ЧС-2023

Сьогодні 18:46 259 0
Збірна США впевнено перемогла Австрію: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два матчі.

Збірна США перемогла Австрію -4:1. Норвегія поступилася Латвії - 1:2.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
4 тур, 17 травня
Група А 

США - Австрія 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Шайби: 27:16 Гримальді (Боніно, Маккі) - 1:0, 37:23 Раффл (Шнайдер, Россі) - 1:1, 38:20 Мазур (Тайнан, Хатсон) - 2:1, 43:24 Хатсон (Пербікс), Коронато) - 3:1, 57:27 Пербікс (Браун, Фаррелл) - 4:1

Група В

Латвія - Норвегія 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 23:14 Абольс (Бальцерс, Даугавінш) - 1:0, 23:53 Андерсонс (Кенінш) - 2:0, 34:20 Хофф (Салстен) - 2:1

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще 2 матчі:

20:20. Група А. Фінляндія - Франція. Пряма трансляція - XSport+.

20:20. Група В. Канада - Казахстан. Пряма трансляція - XSport.

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