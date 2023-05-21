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Збірна Німеччини розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023

Відома збірна, що вилітає з дивізіону 1А
Сьогодні 18:45 237 0
Збірна Німеччини розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два матчі шостого туру.

Збірна Німеччини впевнено перемогла Угорщину - 7:2. Словаччину у напруженому матчі здолала Словенію - 1:0. Збірна Словенії залишає дивізіон 1А, посівши останнє місце у групі В.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
6 тур, 21 травня
Група А 

Німеччина - Угорщина 7:2 (1:0, 3:0, 3:2)

Шайби: 07:26 Стахов'як - 1:0, 35:04 Сайдер (Тіффельс, Петерка) - 2:0, 35:42 Штурм (Ел) - 3:0, 37:55 Штурм (Нюбельс, Вісманн) - 4:0, 42:39 Петерка (Тіффельс, Вісманн) - 5:0, 46:11 Тербокс (Папп) - 5:1, 49:13 Фейєс - 5:2, 50:06 Кахун (Петерка) - 6:2, 58: 38 Мюллер (Віссманн, Петерка) - 7:2

Група В

Словенія - Словаччина 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайба: 20:16 Панік (Регенда, Кох) - 0:1

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще два матчі:

20:20. Група А. США - Франція. Пряма трансляція - XSport+.

20:20. Група Б. Чехія - Швейцарія. Пряма трансляція - XSport.

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