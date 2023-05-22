Збірна Канади сенсаційно поступилася Норвегії: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два матчі.

Збірна Швеції святкувала впевнену перемогу над Данією - 4:1. Збірна Канади у серії булітів програла Норвегії. Основний час зустрічі завершився з рахунком 2:2. Норвезькі хокеїсти реалізували чотири буліти, канадці - два.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

6 тур, 22 травня

Група А

Данія - Швеція 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 03:30 Єнсен (Елерс) - 1:0, 13:24 Еверберг (Ліндберг, Нюландер) - 1:1, 32:20 Петрерсон (Ліндберг, Реймонд) - 1:2, 52:40 Реймонд - 1:3, 55:00 Грандстрем - 1:4

Група В

Канада - Норвегія 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 2:4)

Шайби: 09:45 Мартінсен (Олімб) - 0:1; 21:52; Ольсен (Салстен) - 0:2; 27:27 Лучіч (Вігар, Міддлтон) - 1:2, 59:48 Круз (Карконе) - 2:2

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще два матчі 7-го туру:

20:20. Група А. Австрія - Угорщина. Пряма трансляція - XSport.

20:20. Група Б. Казахстан - Словенія. Пряма трансляція - XSport+.