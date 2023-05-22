Головне
Ломаченко програв Хейні бій за титул абсолютного чемпіона світу
Вчора 07:45 8123 11
Карпати поступились ЛНЗ, Оболонь та Полісся зіграли внічию: результати 7 туру Першої ліги
Сьогодні 20:16 1016
Збірна Канади сенсаційно поступилася Норвегії: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 19:01 265
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 18:53 58354
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій
Сьогодні 15:36 53277
Львів припинить існування
Сьогодні 13:27 1145
Збірна України зіграє з Італією на Сан-Сіро
Сьогодні 12:09 587
Рейтинг WTA: Калініна дебютувала в топ-25
Сьогодні 09:12 290895 3
Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023
Сьогодні 08:25 6051
Божевільна гармата Кочергіна: український футболіст забив супергол у Польщі - ВІДЕО
Сьогодні 07:57 1897
Прямі трансляції

Збірна Канади сенсаційно поступилася Норвегії: результати матчів ЧС-2023

Сьогодні 19:01 265 0
Збірна Канади сенсаційно поступилася Норвегії: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два матчі.

Збірна Швеції святкувала впевнену перемогу над Данією - 4:1. Збірна Канади у серії булітів програла Норвегії. Основний час зустрічі завершився з рахунком 2:2. Норвезькі хокеїсти реалізували чотири буліти, канадці - два.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
6 тур, 22 травня
Група А 

Данія - Швеція 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 03:30 Єнсен (Елерс) - 1:0, 13:24 Еверберг (Ліндберг, Нюландер) - 1:1, 32:20 Петрерсон (Ліндберг, Реймонд) - 1:2, 52:40 Реймонд - 1:3, 55:00 Грандстрем - 1:4

Група В

Канада - Норвегія 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 2:4)

Шайби: 09:45 Мартінсен (Олімб) - 0:1; 21:52; Ольсен (Салстен) - 0:2; 27:27 Лучіч (Вігар, Міддлтон) - 1:2, 59:48 Круз (Карконе) - 2:2

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще два матчі 7-го туру:

20:20. Група А. Австрія - Угорщина. Пряма трансляція - XSport.

20:20. Група Б. Казахстан - Словенія. Пряма трансляція - XSport+.

Коментарі ()
Популярне зараз
Редкач: Ломаченко сам винен - одягнув на себе корону і ні з ким не спілкується Редкач: Ломаченко сам винен - одягнув на себе корону і ні з ким не спілкується 2951 1
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій 53277
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів 3262
Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023 Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023 6051
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 58354
Рейтинг WTA: Калініна дебютувала в топ-25 Рейтинг WTA: Калініна дебютувала в топ-25 290895 3
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 26401
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 55996
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4317
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18447
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 71535
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 208097